Essayez ces 5 astuces infaillibles pour calmer votre anxiété la nuit

Saviez-vous que votre anxiété pourrait être ce qui vous empêche de dormir la nuit ? Tout dépend de la façon dont le corps réagit au stress. Notre système nerveux autonome libère le cortisol, l’hormone principale du stress pour arbitrer les choses quand nous nous sentons anxieux. C’est biologique, et ça sert à nous protéger du danger. Un effet secondaire involontaire du cortisol est qu’il nous tient éveillé.

Dormir avec anxiété peut parfois ressembler à un catch-22. L’anxiété vous empêche de dormir et un manque de sommeil peut amplifier les symptômes d’anxiété. Heureusement, il existe des moyens de briser le cycle et d’obtenir un sommeil de qualité. Utilisez ces cinq stratégies simples pour gérer votre anxiété afin qu’elle ne vous empêche pas de dormir la nuit.

1. Faites de votre routine nocturne un rituel

Non seulement une routine vous aide à vous détendre suffisamment pour vous endormir, mais elle aide également à combattre le stress et réduit les symptômes d’anxiété. Ton routine nocturne vous aidera à rester concentré sur la relaxation et le sommeil. La routine de chacun sera différente. Peut-être que le vôtre comprend du yoga léger ou une heure de tenir un journal pour réfléchir à votre journée. Quoi qu’il en soit, il est important de s’en tenir à votre routine nocturne quand vous le trouvez – faites-le à la même heure et dans le même ordre chaque nuit. Accomplir des tâches dans votre routine nocturne signalera à votre cerveau qu’il est temps de commencer à se détendre pour dormir.

Un autre petit conseil dans ce conseil : ne restez pas éveillé au lit. Si vous montez dans votre lit et constatez que vous ne vous endormez pas, ne restez pas au lit. Au lieu de cela, levez-vous et faites quelque chose de relaxant, comme lire un livre ou prendre un bain moussant. La dernière chose que vous voulez faire est d’associer votre lit à la navigation sur les réseaux sociaux ou à la télévision.

2. Ne buvez pas trop

Je sais que celui-ci peut être un peu décevant, mais ce que vous mangez et buvez peut affecter votre anxiété et votre sommeil. La caféine est liée à l’anxiété et au sommeil de deux manières. Tout d’abord, trop de caféine peut exacerber sentiments d’anxiété. La seconde est la plus évidente; la caféine vous empêche de dormir. En règle générale, vous devez éviter de boire de la caféine pendant six heures avant d’aller vous coucher.

L’alcool peut également affecter vos symptômes d’anxiété et votre sommeil en vous débarrassant de votre rythme circadien. Même s’il est plus facile de s’endormir après quelques cocktails, de nombreuses personnes se réveillent quelques heures plus tard lorsque leur corps métabolise l’alcool. Évitez de boire de l’alcool au moins quatre heures avant d’aller dormir.

3. Utilisez une application de méditation

Les applications de méditation sont un moyen rapide et facile de vous aider à vous détendre et à vous endormir. La recherche montre que la méditation peut réduire niveaux de stress et d’anxiété. Cela réduit également votre tension artérielle et fréquence cardiaque. Avec le meilleures applications de méditation, vous choisissez parmi des méditations guidées, des exercices de respiration profonde ou des histoires apaisantes. Il y a une tonne d’options là-bas. Les meilleures applications de méditation ont même des segments guidés de célébrités comme Harry Styles ou Idris Elba.

4. Ajoutez une couverture lestée à votre lit

Les couvertures lestées se sont révélées être un moyen efficace pour aider à calmer l’anxiété et t’aider à t’endormir, grâce à ce qu’on appelle stimulation à pression profonde. Une étude de 2020 a révélé que les personnes qui utilisent un couverture pondérée ont des taux inférieurs d’insomnie et d’anxiété. Utilisant un couverture lestée n’est pas la seule chose que vous devriez faire, mais c’est un moyen facile d’intégrer le confort dans votre routine nocturne. Tu peux choisissez parmi des centaines d’options sur le marché ou même fabriquer votre propre couverture lestée.

5. Reconnaissez votre anxiété

Tous les conseils du monde ne vous aideront pas à mieux dormir avec l’anxiété si vous ne reconnaissez pas que vous vous sentez anxieux. Peu importe ce que vous ressentez – stressé, effrayé ou inquiet – acceptez-le pour pouvoir y faire face.

C’est une bonne idée d’essayer d’intégrer activités anti-stress dans votre routine quotidienne pour éviter que les choses ne s’accumulent la nuit. Essayez un marche quotidienne ou autres exercices pour réduire l’anxiété. Il n’y a pas de délai défini pour le moment où vous commencerez à vous endormir plus rapidement – ce ne sera probablement pas instantané. Cependant, si vous constatez que votre anxiété prend continuellement le dessus sur votre sommeil, il est peut-être temps de parler à quelqu’un.

