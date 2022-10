Essayez ce hack pour attacher les lacets avec style mais Internet n’est pas entièrement convaincu

N’adorons-nous pas les vidéos de bricolage ? Bien sûr, nous ne réussissons pas tout. Nous pouvons exceller dans certains domaines et être utiles tandis que d’autres sont décevants ou absurdes. Récemment, une vidéo montrant une manière créative de nouer des lacets de chaussures a fait surface. Dans le clip de 27 secondes, on voit une personne faire des lopes sur le côté droit de la chaussure avec un écart d’un doigt. Ensuite, il prend le côté gauche du lacet à travers les lopes faites sur le côté droit de la chaussure.

Mais ce qui a attiré l’attention des utilisateurs de Twitter aux yeux d’aigle, c’est la cravate. Au lieu de la cravate de chaussure normale avec des rubans faits, c’était tout à fait différent. La personne a tordu le côté droit autour de l’extrémité trois fois et a reproduit la même chose sur le côté gauche. À la fin, il a pris les deux extrémités et a croisé les lacets en rouleaux torsadés et les a resserrés.

La légende écrite de la vidéo disait: “Une façon élégante de lacer vos chaussures.”

Façon élégante d’attacher vos chaussures pic.twitter.com/qCyMU5H9fB – TRAVAILLEZ PLUS INTELLIGEMMENT, PAS PLUS DUR (@footyandfails) 19 octobre 2022

Les utilisateurs du site de micro-blogging ont donné des réactions mitigées. Certains ont salué la créativité mais ont également souligné qu’il n’est pas utilisé pour une course plus longue et l’orthographe de Nike. L’un des utilisateurs a déclaré : “Quelque chose semble louche ici… NKTE”

Quelque chose semble louche ici… NKTE — Anonyme (@username_anon12) 19 octobre 2022

Une autre personne a écrit: “Je vais faire ça et ensuite je serai stylé.”

Je vais faire ça et ensuite je serai stylé https://t.co/USIpZJ26kB — Pape Grégoire IX (@moosebloke) 20 octobre 2022

Une autre personne a été déçue après avoir regardé la vidéo et a écrit : « Les lacets sur les chaussures ont un seul but. Gardez vos chaussures. Si tu fais ça, tu es stupide et je ne t’embaucherai probablement pas. Je suis sûr que tu as l’air de voler. Sérieusement, comment l’humanité a-t-elle réussi à en arriver là ?

Les lacets sur les chaussures ont un seul but. Pour garder vos chaussures.

Si tu fais ça, tu es stupide et je ne t’embaucherai probablement pas.

Je suis sûr que tu as l’air de voler. Sérieusement, comment l’humanité est-elle arrivée jusqu’ici https://t.co/OBSamiubgO – Chris Peters (@TheeChrisPeters) 20 octobre 2022

Un autre utilisateur a ajouté: “Se promener avec un twizzler de dinde comme dentelle supérieure.”

Se promener avec un twizzler de dinde comme dentelle supérieure. https://t.co/DhvKmo1eAb – Keiron Dyson (@KeironDyson) 20 octobre 2022

Quelqu’un a également essayé le bricolage viral et a dit : « Ça va ? J’essayais juste Lol.

Est-ce que ça va 🙂 ? J’essayais juste Lol😂 pic.twitter.com/hcLtJsepqA — Rajat Sonar🛸 (@RadiantRajat) 20 octobre 2022

La vidéo a cumulé plus de 2 millions de vues depuis sa mise en ligne.

