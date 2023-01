"Essayer de vous copier...": Suryakumar Yadav à la jeune star sud-africaine

Suryakumar Yadav a encore une fois séduit le monde en frappant sa troisième tonne de T20I samedi, contre le Sri Lanka à Rajkot. Suryakumar est resté invaincu sur 112 balles sur 51. Ses manches comprenaient neuf six et sept quatre. Cependant, la sensation de frappeur indien lui-même est en admiration devant Dewald Brevis pour ses capacités de frappe puissante, affirmant qu’il veut apprendre les tirs “sans regard” du Sud-Africain lorsqu’ils partagent le vestiaire des Indiens de Mumbai lors du prochain IPL. “J’essaie juste de vous copier (Brevis) parfois. La façon dont vous battez. Vous devez m’apprendre une chose, comment faites-vous ce tir sans regard, sans regard six? Je veux juste apprendre cela de vous, ” Surya a déclaré lors d’une interaction en tête-à-tête avec Brevis publiée sur MI TV.

Brevis a répondu: “Je serais un honneur, mais j’aimerais aussi apprendre beaucoup de coups de votre part. Le plus drôle, c’est que mon coup sans regard arrive, c’est bizarre mais je ne sais pas que ça arrive.” En plus de partager le vestiaire avec Surya dans l’IPL, Brevis représentera également MI Cape Town lors de l’édition inaugurale du prochain SA20 en Afrique du Sud.

Surya, le frappeur numéro un mondial T20, a félicité le jeune Brevis pour son coup de 162 sur 57 balles lors d’un match CSA T20 Challenge.

“La dernière fois que je vous ai vu écraser 160-165 courses sur 50-55 balles dans un match T20. Alors maintenant, dans les ODI, si vous arrivez à frapper environ 100 balles, allez-vous marquer un triple cent”, a déclaré Surya.

Ce à quoi Brevis a répondu: “C’était comme une autre journée normale pour moi. C’est (ce coup) juste arrivé. Je n’ai même pas réalisé ce que je faisais à ce moment-là, tout s’est juste passé dans l’instant, à un moment donné j’ai même dit le non-attaquant que je pense que je vais essayer de frapper chaque balle pendant six.

“Je ne sais pas si c’est arrivé, c’était une manche spéciale. Mais je dois dire que ce que vous avez accompli est incroyable, félicitations pour être le batteur n ° 1 T20I.”

Avec entrées PTI