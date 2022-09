TROUVER un chargeur de voiture électrique en 2031 sera 98 % plus difficile qu’aujourd’hui, selon un nouveau rapport.

Malgré l’interdiction des nouvelles ventes de voitures à essence et diesel à partir de 2030, on pense que l’infrastructure britannique aura du mal à accueillir les véhicules électriques.

Les chargeurs de voiture électrique seront plus difficiles à trouver dans 10 ans

L’année dernière, il y avait 266 véhicules électriques (VE) pour chaque chargeur public au Royaume-Uni, mais une étude de GoCompare Car Insurance indique que ce chiffre passera à 527 voitures par chargeur d’ici 2031.

Cela signifie que la disponibilité des chargeurs sera presque la moitié de ce qu’elle était en 2021.

La raison en est que le rythme des nouvelles installations de chargeurs ne sera pas assez rapide pour suivre l’adoption des véhicules électriques au cours de la prochaine décennie.

Ainsi, malgré davantage d’installations de chargeurs, le nombre de véhicules électriques achetés l’emportera sur le taux d’installation de nouvelles unités de charge.

En conséquence, le rapport entre les chargeurs et les véhicules électriques sera moins bon, ce qui rendra beaucoup plus difficile de trouver un endroit où se recharger.

La recherche d’un chargeur risque d’être particulièrement mauvaise dans des pans du sud.

En fait, Luton n’aura qu’un seul chargeur disponible pour 10 956 voitures – le pire ratio projeté de véhicules électriques par chargeur rapide au Royaume-Uni.

West Berkshire aura un niveau de disponibilité tout aussi médiocre, car chaque chargeur devra être partagé entre 10 222 conducteurs.

Melanie Shufflebotham, cofondatrice et directrice de l’exploitation de Zap-Map (la principale application de recharge au Royaume-Uni pour les conducteurs de véhicules électriques), a déclaré que bien qu’il y ait eu d’importants investissements dans l’infrastructure de recharge, il reste encore du chemin à parcourir.

Elle a déclaré: «Nous constatons des investissements importants sur ce front de la part du secteur privé, avec des entreprises telles que GRIDSERVE Electric Highway, InstaVolt, MFG EV Power et Osprey en train de déployer des centaines de centres de recharge haute puissance de haut en bas. pays.

“Cependant, beaucoup plus peut encore être fait, en particulier dans des régions comme le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, sans parler de la réduction des points de pincement sur les principales routes nationales et autoroutes.”

Les régions du Dorset et de l’Ecosse sont parmi les meilleurs endroits pour posséder un VE en 2031.

Contrairement à Luton, les conducteurs de véhicules électriques du Dorset auront un chargeur disponible pour 16 voitures, ce qui en fait le meilleur endroit du pays pour la recharge des voitures électriques.

Cependant, bon nombre des meilleurs endroits pour la disponibilité des chargeurs seront situés dans le voisin du nord de l’Angleterre.

Huit des dix meilleurs endroits pour la disponibilité des chargeurs seront situés en Écosse, ce qui en fait l’un des meilleurs endroits au Royaume-Uni pour posséder un VE.

Les Highlands et les Scottish Borders auront respectivement des ratios chargeur/VE de 19:1 et 30:1, tandis que la ville d’Édimbourg se vantera d’un ratio de 43 chargeurs par VE.

Stirling, North Lanarkshire et Dundee City font également partie du top 10, avec Moray et Angus.

Ryan Fulthorpe, expert en assurance automobile chez GoCompare, a déclaré: “C’est formidable que tant de conducteurs passent à l’électrique au cours des 10 ans, car cela signifie qu’ils seront bien préparés pour l’interdiction de 2030 de la vente d’essence et de diesel neufs. Véhicules.

“Cependant, cela signifie qu’il y a une pression supplémentaire pour améliorer le taux d’installation de nouveaux chargeurs, car si le rythme actuel se poursuit, il n’y aura tout simplement pas assez de points de charge pour alimenter les conducteurs de véhicules électriques du pays.

« Un accent supplémentaire sur les chargeurs ultra-rapides aiderait également à atténuer cette pression, car ceux-ci rendraient le temps de recharge des véhicules beaucoup plus rapide. En conséquence, les chargeurs seraient occupés pendant moins de temps et plus disponibles pour les autres, ce qui signifie que moins de nouveaux chargeurs seraient nécessaires. »