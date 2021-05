Essayer de se concentrer de manière créative est un défi en ces temps : Sanjana Sanghi | Nouvelles des gens

Mumbai : l’actrice Sanjana Sanghi dit qu’essayer de se concentrer sur le travail a été difficile à un moment où le pays lutte contre la deuxième vague de COVID-19. Le travail, ajoute-t-elle, n’est pas une priorité absolue dans son esprit et se concentrer a été un défi.

« Créativement, la zone a été un défi. Lire un script pendant que je fais pivoter des programmes et essayer d’installer des concentrateurs d’oxygène dans une zone tribale a été un défi que je n’avais jamais connu auparavant. « , a-t-elle déclaré à IANS.

Elle ajoute: « Heureusement, d’une manière ou d’une autre, le dernier verrouillage nous a beaucoup appris, c’était la première fois que nous de notre emploi du temps chargé et incessant d’être dans différentes villes et d’être sur le plateau tout le temps, nous avons vécu ce que c’est que d’être comment être enfermé à la maison. C’était plus difficile. La deuxième vague est venue de nulle part à un point tel que l’aspect travail n’a pas été la pensée prédominante. Tous mes amis acteurs se concentrent sur la sécurité de la famille, ils sont en toute sécurité et c’est l’un de ces moments où vous savez que vous vous réveillerez quand le moment sera venu. S’inquiéter de cela n’a aucun avantage car il est de notre responsabilité de ne reprendre le travail que lorsque c’est absolument sûr. «

Pour aider les gens à faire face à la pandémie, Sanjana a lancé une campagne de santé mentale intitulée Here To Hear. Elle s’est associée à Save The Children pour offrir un soutien dans les régions reculées de l’Inde avec la mission « Protect A Million ».

« Lorsque la deuxième vague a frappé, il m’a semblé tout à fait naturel de réfléchir à la façon d’étendre et de contribuer. J’ai vu que tout le monde se réunissait et faisait un travail incroyable. Hear To Hear était de combler cette lacune. J’ai senti qu’au milieu de tout cela, nous pouvions aider au ravitaillement, mais l’aspect émotionnel sera dévastateur à long terme. Avec ce programme, nous avons pu y parvenir « , explique Sanjana, qui a joué aux côtés de Sushant Singh Rajput dans le dernier film de l’acteur » Dil Bechara » l’année dernière.

Elle ajoute : « Il y a des stigmates associés à l’aide psychologique ou même à l’anxiété. La réponse au programme a été écrasante. En trois à quatre heures, les créneaux se sont remplis et nous avons dû doubler nos effectifs. Avec Save The Children, c’est une mission plus grande, sur une période de temps. Nous nous concentrons sur les villes et le chaos règne à l’intérieur de l’Inde. Nous ne connaissons pas l’étendue de leur misère. Ce sont des communautés où la nourriture de base, le logement est difficile en temps normal. Donc, avec le virus, les choses ont empiré. «