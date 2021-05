Essayer de retrouver de la joie pour que je puisse être une raison pour quelqu’un de sourire quelque part: Taapsee Pannu

Taapsee Pannu est l’une de ces célébrités qui ont aidé et amplifié les publications pour les personnes qui ont besoin de lits d’hôpital, de bouteilles d’oxygène, de médicaments COVID-19 et plus encore. L’acteur est très actif sur sa page Twitter et maintenant elle a pris son histoire Instagram et a posté un selfie avec sa sœur Shagun Pannu. Avec la photo, Taapsee a écrit une note positive et importante sur le fait d’être heureuse afin qu’elle puisse rendre les autres heureux aussi.

Le ‘ThappadL’acteur a déclaré: «Cela fait des semaines que je viens de me réveiller et de passer la journée à m’inquiéter du choc qui pourrait survenir ensuite, à lire de mauvaises nouvelles et à essayer d’aider. lire ce qui se passe autour de moi. «

Taapsee a ajouté: «Mais aujourd’hui, je devais me secouer et dire, vous ne pouvez répandre la lumière autour de vous que lorsque vous avez cette lumière à l’intérieur, vous ne pouvez répandre le bonheur que lorsque vous êtes heureux à l’intérieur et je veux garder ce bonheur maintenant. J’essaie de retrouver les acclamations pour que je puisse aussi être une raison pour quelqu’un de sourire quelque part. «

Avant cela, Taapsee a partagé un selfie flou et a écrit: « Emerging from the gray ».

L’acteur a maintenant partagé une photo du coucher de soleil avec un message indiquant: « Passons à autre chose … »

Pendant ce temps, sur le front du travail, Taapsee sera ensuite vu dans ‘Haseen Dillruba‘avec Vikrant Massey. Réalisé par Vinil Mathew, le film devrait bientôt être diffusé sur Netflix.

Taapsee a également plusieurs projets dans son minou à savoir ‘Rashmi Rocket’, ‘Looop Lapeta’, ‘Dobaaraa’, ‘Shabaash Mithu’ pour n’en nommer que quelques-uns.