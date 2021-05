«  Essayer de protéger les Australiens  »: Canberra applique et défend l’interdiction de voyager CRIMINALISER le retour de ses propres citoyens d’Inde

La règle controversée est entrée en vigueur lundi, interdisant aux citoyens australiens de retourner au pays depuis le hotspot Covid-19 jusqu’au 15 mai. Ceux qui ignorent les restrictions s’exposent à cinq ans d’emprisonnement et / ou à une amende de 66 600 dollars australiens (51 500 dollars). ).

«C’est une situation à haut risque en Inde», Le ministre de la Santé, Greg Hunt, a déclaré lundi lors d’un point de presse télévisé. «Aucun des avis du Commonwealth n’a fait de doute sur cette mesure ou d’autres mesures.»

L’interdiction de voyager a été soutenue par le médecin-chef du pays, Paul Kelly, qui a admis que les restrictions pourraient entraîner la mort d’Australiens forcés de rester en Inde.

Il a fait part de ses préoccupations. «Celles-ci incluent le risque de maladie grave sans accès aux soins de santé, la possibilité pour les Australiens de se retrouver bloqués dans un pays de transit et, dans le pire des cas, les décès». Kelly a déclaré lundi dans une lettre adressée au gouvernement. Pourtant, le risque d’importer des souches indiennes du nouveau coronavirus dans le pays l’emportait sur ces préoccupations, a-t-il soutenu.

Chaque nouveau cas identifié en quarantaine augmente le risque de fuite dans la communauté australienne par transmission aux agents de quarantaine ou à d’autres rapatriés en quarantaine et, par la suite, à la communauté australienne plus largement.

La décision du gouvernement a été accueillie par de vives critiques des deux côtés du spectre politique, certains allant même jusqu’à alléguer que cette décision était essentiellement « raciste. » Les critiques ont souligné qu’aucune interdiction de ce type n’avait été imposée lors des précédents pics de coronavirus au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Le Premier ministre Scott Morrison a fermement rejeté ces accusations, affirmant que le gouvernement avait fait face à des critiques similaires au tout début de la pandémie, lorsqu’il avait choisi d’arrêter les vols en provenance de Chine.

«C’est une question de santé. Les mêmes accusations ont été portées… il y a plus d’un an, lorsque nous avons fermé les frontières avec la Chine continentale, » Morrison a déclaré lundi à la station de radio 2 Go.

Il n’y a pas de politique ou d’idéologie dans une pandémie, et je suis constamment décontenancé par ceux qui cherchent à y injecter.

L’interdiction de voyager est une mesure temporaire, a souligné Morrison, expliquant que le gouvernement devait «Assurez-vous que nous n’obtenons pas une troisième vague ici en Australie et que notre système de quarantaine puisse rester solide.» Il ferait l’objet d’un examen continu, et «Ne doit être en place que le temps nécessaire pour assurer la sécurité des Australiens», il ajouta.

L’Inde a été durement touchée par la deuxième vague de coronavirus récemment, enregistrant une augmentation quotidienne de plus de 300000 infections pendant plusieurs jours consécutifs. L’afflux de patients a submergé le système de santé, et les hôpitaux connaissent une pénurie d’oxygène et d’antiviraux ainsi que le nombre de lits nécessaires pour traiter tant de patients gravement malades.

L’Australie, en revanche, a largement maintenu la maladie sous contrôle, enregistrant moins de 30 000 cas et seulement quelque 910 décès depuis le début de la pandémie. Le pays a imposé à plusieurs reprises des verrouillages stricts, même en réponse à une poignée de cas de Covid-19, et ses frontières extérieures sont restées étroitement fermées depuis mars 2020, des milliers de ses citoyens restant bloqués à l’étranger.

