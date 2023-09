Essayer de disqualifier Trump est une anarchie déguisée en légalité | Actualités, Sports, Emplois

Mae West (1893-1980), une actrice salée, a un jour joué un personnage qui disait que face à un choix entre deux maux, elle optait pour celui qu’elle n’avait jamais essayé auparavant. Un choix présidentiel en 2024 entre le président sortant et son prédécesseur immédiat empêcherait la stratégie joyeuse de West : les deux ont été essayés et, ensemble, ont produit une énorme majorité bipartite désireuse de voir le dernier d’entre eux. Cela explique en partie le flirt croissant avec l’idée selon laquelle le 14e amendement interdit à Donald Trump de briguer la présidence.

De nombreux partisans de cette idée sont des universitaires désireux d’infecter la politique présidentielle avec la culture de l’annulation de leurs campus : ne réfutez pas vos adversaires, bannissez-les. Des personnes moins partisanes pourraient penser que le recours au 14e amendement pour destituer Trump inciterait ainsi le président Biden à s’effondrer. Mais recourir à cet amendement constituerait une anarchie déguisée en légalité. Et il y a déjà un excès d’illégalité.

Le 14e amendement, adopté par le Congrès 14 mois après Appomattox et ratifié par les États 25 mois plus tard, compte parmi les réalisations les plus majestueuses de la nation. Bien compris (par Randy E. Barnett et Evan D. Bernick dans « Le sens originel du 14e amendement : sa lettre et son esprit ») et correctement interprété par les tribunaux (ce qu’il n’a jamais été pleinement), son article 1 enveloppe les droits (« privilèges ou immunités ») de l’égalité civile dans la citoyenneté nationale avec « procédure régulière » et « protection égale » garanties.

Mais ceux qui brandiraient l’amendement pour éteindre la carrière électorale de Trump tentent de résoudre un problème politique par l’ingéniosité, citant la section 3 de l’amendement. Il dit que personne ne peut « occuper une fonction, civile ou militaire, aux États-Unis » qui, ayant prêté serment comme « un officier des États-Unis » à « soutenir la Constitution » a par la suite « engagé dans une insurrection ou une rébellion contre celui-ci, ou apporté aide ou réconfort à ses ennemis. »

Laissons de côté (comme un tribunal ne pourra pas le faire) les questions délicates sur les liens de causalité qui existaient entre la rhétorique de Trump avant et le 6 janvier 2021 et les actions de ses acolytes à cette époque : après tout, ils avaient du pouvoir. Et peu importe comment calibrer « aide ou réconfort ». Concentrez-vous simplement sur « insurrection. »

La Confédération – les tentatives de sécession de 11 États ; des tirs de canons rebelles sur des installations fédérales ; armées en marche contre les forces américaines – était sans ambiguïté une insurrection. Une populace déchaînée – quelles que soient ses motivations et ses aspirations délirantes – un après-midi de janvier ? Un peu moins. Ils étaient criminels et dégoûtants, mais plus proches des vandales que de l’armée de Virginie du Nord.

Les arguments sur le maintien de la force et de l’ampleur de la section 3 sont intéressants ; sans levain de prudence, ils sont dangereux. Il ne pourrait y avoir de moyen plus sûr d’aigrir et de calcifier davantage les partisans de Trump que d’élargir le langage constitutionnel pour éliminer un choix électoral. Et, ce faisant, d’anticiper les décisions judiciaires sur la nature et le statut juridique du comportement de Trump le 6 janvier.

Les gens peuvent trouver d’autres débouchés pour exprimer leurs préoccupations légitimes concernant la légalité. Par exemple:

Peter Navarro, ancien conseiller de Trump, a été reconnu coupable d’outrage au Congrès pour avoir défié une assignation à comparaître du Congrès. S’il reste impuni, un tel comportement pourrait largement annuler les pouvoirs d’enquête et de surveillance du Congrès. Les progressistes satisfaits de cette décision n’ont cependant pas été sensiblement offensés lorsque (le Wall Street Journal s’en souvient) le ministère de la Justice de Barack Obama a refusé de poursuivre Lois Lerner, qui a utilisé sa position au sein de l’IRS pour entraver les organisations de défense des droits conservateurs et, pour sa non-coopération, a été jugée au mépris par le Chambre contrôlée par les Républicains.

Aujourd’hui, le silence des progressistes exprime une complaisance face à l’illégalité imminente de Julie Su. Elle exerce le pouvoir en tant que secrétaire au Travail de Biden, même si le Sénat contrôlé par les démocrates ne l’a pas confirmée (au moins 51 sénateurs semblent s’y opposer). La Loi sur les postes vacants limite à 210 jours la période pendant laquelle une personne peut occuper sans confirmation un poste de conseil et de consentement dans un ministère fédéral. La légalité de Su expire le 7 octobre. Ses partisans affirment qu’un statut de succession au ministère du Travail ne stipule aucune limite de durée pour sa capacité à exercer les fonctions de secrétaire par intérim, afin qu’elle puisse continuer. Mais cela constituerait une réduction inconstitutionnelle du pouvoir de conseil et d’approbation du Sénat.

Les partisans d’une solution au problème de Trump fondée sur le 14e amendement répandent le cynisme et la suspicion qui rongent la confiance dans les institutions. Et les responsables électoraux de certains États – comme le Colorado – ont tendance à saisir cette occasion pour faire de la démagogie, en essayant de garder le nom de Trump hors de leurs bulletins de vote. Cela épaissira son armure de martyre.

D’ailleurs, cette nation a été fondée sur une bonne idée : la recherche du bonheur. En 2024, pour de nombreux Américains, le bonheur viendra du fait de voter contre Trump.

* George F. Will est un chroniqueur syndiqué pour le Washington Post. Il peut être contacté à [email protected].









