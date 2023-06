"Essayer de créer…": Sachin Tendulkar sur la carrière de cricket de Son Arjun

Le maestro au bâton indien Sachin Tendulkar a promis vendredi de créer le même environnement pour son fils, Arjun, qui a été créé pour lui pendant son enfance et lui a conseillé de se concentrer sur son jeu. Le frère aîné de Sachin, Ajit Tendulkar, a joué un rôle majeur dans ses premières années de cricket. « J’ai reçu le soutien de ma famille. Ajit Tendulkar (frère) a contribué à trouver une solution. Nitin Tendulkar (frère) a fait le tableau pour moi le jour de mon anniversaire. Ma mère travaillait au LIC, tandis que mon père était professeur. Ils m’a donné la liberté. J’exhorte les parents à donner également la liberté à leurs enfants », a déclaré Tendulkar.

Il a mis en lumière l’importance d’un environnement favorable lors d’un événement de lancement du livre « Scintillating Sachin ».

Parlant de son fils Arjun Tendulkar qui a récemment fait ses débuts en IPL, Sachin a déclaré qu’il avait dit à Arjun de faire attention à son jeu.

« J’essaie de créer le même environnement qui a été créé pour moi. Lorsque vous vous appréciez, les gens vous apprécieront. Faites attention à votre jeu comme disait mon père, et maintenant je le dis à Arjun », a-t-il ajouté.

Sachin a ajouté: « Les médias m’ont félicité lorsque j’ai pris ma retraite du jeu. À ce moment-là, j’avais demandé aux médias de donner l’espace requis à Arjun et de le laisser tomber amoureux de Cricket. Les journalistes lui ont donné la liberté, alors je remercie eux pour cela ».

Arjun Tendulkar, un joueur de bowling rapide et polyvalent a fait ses débuts en IPL pour les Indiens de Mumbai. Cela a fait de ‘Tendulkars le seul duo père-fils à avoir joué dans l’histoire de l’IPL.

Tout comme à l’époque de sa pré-retraite, lorsque Sachin Tendulkar est monté sur scène, la foule a commencé à scander « Sachin, Sachin! »

Soulignant le rôle instrumental de ses parents et de sa famille, le Master Blaster a exhorté les gens à donner la liberté aux enfants.

Tendulkar est également devenu émotif en parlant de sa mère et de son travail acharné pendant son enfance. Il a également révélé le rôle clé de sa femme pour l’empêcher de subir une intervention chirurgicale, ajoutant : « Pendant la tournée en Australie, j’avais tellement de blessures que j’ai décidé de subir une opération des deux jambes. Mais, Anjali est venu jusqu’en Australie et a annulé J’étais tellement frustré à cause des blessures, mais Anjali a pris soin de moi », a ajouté Tendulkar.

Pendant l’événement, le chanteur Shaan a chanté la chanson préférée de Sachin. Une peinture spéciale a également été remise à l’icône du cricket. Le programme s’est terminé par un hymne national.

