Essayer de construire la plus grande reine de cœur du monde a un effet apaisant sur le maître Lego

Faith Howe a fouillé un seau de briques Lego blanches à la bibliothèque publique de Fredericton, son dernier projet s’étendant devant elle : les premières rangées de la reine de cœur.

Howe tente d’établir le record du monde de la plus grande carte à jouer Lego.

Une fois terminée dans les prochaines semaines, la carte mesurera environ huit pieds de large et au moins 12 pieds de long, soit environ 2,4 mètres sur 3,6 mètres. Et environ 50 000 briques Lego.

« C’est très apaisant pour moi », a déclaré Howe, qui vit à Burton, au sud-est de Fredericton. « Parce que je suis concentré, je peux simplement exclure tout le reste et me concentrer vraiment sur le projet.

« J’aime la sensation des briques Lego dans mes mains. J’aime le son qu’elles font, et le simple fait de regarder tout cela s’assembler est très satisfaisant. »

Pour établir le record selon les normes du Guinness World Records, a déclaré Howe, elle doit construire dans un espace public et filmer le projet au fur et à mesure qu’il prend forme. Il est donc clair qu’elle est la seule à avoir construit la carte.

REGARDER | Construire une carte à jouer de 12 pieds à partir d’une très grande quantité de Lego : Comment transformer une montagne de Lego en la plus grande carte à jouer du monde Au cours des trois prochaines semaines, Faith Howe, de Fredericton, prévoit construire une carte à jouer reine de cœur de 12 pieds de haut et établir un record du monde Guinness.

Une fois terminé, sa reine de cœur subira un processus de mesure complexe, réalisé avec l’aide de ses parents, Cindy et Adam Howe, le 9 septembre.

Howe a reçu 1 000 $ de personnes et d’entreprises de sa communauté afin de pouvoir faire examiner plus rapidement sa candidature au Guinness World Records. Même si elle termine le projet dans les délais, elle devra manquer sa première semaine de retour à l’Université Crandall.

Lorsque Howe a reçu le feu vert du Guinness World Records jeudi, elle a commencé à chercher un endroit pour construire. Elle a appelé la Ville d’Oromocto et la Ville de Fredericton, entre autres, avant que la bibliothèque publique ne lui dise qu’elle pouvait créer sa carte au deuxième étage.

La bibliothécaire Amanda Lloyd se dit ravie que Howe utilise la bibliothèque pour tenter de battre le record. (Shane Fowler/CBC)

« »Nous étions plus qu’heureux de rendre service », a déclaré la bibliothécaire Amanda Lloyd.

Lloyd était ravi de voir la construction démarrer mardi. La bibliothèque veut que tout le monde se sente le bienvenu parce qu’il s’agit d’un espace communautaire, et le projet de Howe attirera les gens, a-t-elle déclaré.

Une passion de longue date

Howe construit des choses avec des Lego depuis un certain temps. Elle a créé une fresque murale à l’école secondaire Oromocto et publie souvent ses créations sur sa page Facebook, Boundless Bricks.

Elle a décidé de construire la carte après avoir terminé son dernier projet Lego, une sirène grandeur nature.

« Je me demandais : ‘Comment puis-je faire mieux ?' », a-t-elle déclaré.

Puis, à son travail chez Mastermind Toys à Moncton, où elle travaille pendant qu’elle se rend à Crandall, Howe se promenait pour trouver de l’inspiration. Elle a vu un jeu de cartes dans le magasin et s’est demandé quelle était la taille du plus gros.

La plus grande carte à jouer a été créée par Ramkumar Sarangapani à Dubaï en 2020. Elle mesurait environ 9½ pieds de haut, soit environ 2,8 mètres. Howe visait une taille plus grande, même si sa carte resterait à plat.

Cindy et Adam Howe sont fiers que leur fille, Faith Howe, continue d’essayer de surpasser ses précédentes créations Lego. (Shane Fowler/CBC)

Howe a dit que ce serait plutôt cool d’avoir un record du monde Guinness.

« Certaines personnes de ma communauté me traitent un peu de célébrité locale, et je suppose [a world record] cela le rendrait un peu plus grand que ma petite ville de Burton », a-t-elle déclaré.

Cindy Howe a déclaré qu’elle et Adam étaient fiers de ce que leur fille avait fait.

« Elle continue de se mettre au défi et de faire des choses plus grandes et plus difficiles. C’est excitant à voir. »

Le père de Howe était d’accord.

« Nous l’aidons simplement – ​​tout ce que nous pouvons faire pour l’aider, l’encourager et lui apporter autant de soutien que possible. »