Après un week-end plein de bouleversements et de surprises, les 10 meilleures équipes de pré-saison Notre Dame et Texas A&M ont été stupéfaites tandis que le n ° 1 de l’Alabama s’est faufilé par le Texas d’un seul point, la saison de football universitaire se déroule dans une semaine sans match phare.

Cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’excitation. Bien sûr, il y en aura. La question est de savoir où et quand – et, bien sûr, de quel côté parier.

Un match intéressant à regarder sera une bataille d’écoles Power Five qui sont invaincues mais également non testées lorsque le n ° 11 de l’État du Michigan se rendra à Washington, les Huskies étant favorisés par 2 points. Deux autres matchs de la Conférence du Sud-Est sont également au programme, avec la nouvelle Géorgie n ° 1 (-24,5) en visite en Caroline du Sud et LSU accueillant l’État du Mississippi (-3).

Voici un calendrier complet et une liste des écarts de points disponibles pour la semaine 3 et des totaux supérieurs / inférieurs à Césars Sportsbook:

(*pas encore de lignes disponibles pour les matchs impliquant des équipes FCS)

Les 25 meilleurs jeux

Géorgie n ° 1 (-24,5, o / u 50,5) en Caroline du Sud, 11 h samedi, ESPN

UConn au n ° 4 Michigan (-47, o / u 59,5), 11 h samedi, ABC

No. 6 Oklahoma (-13,5, dont 65) au Nebraska, samedi 11 h, Fox

* État de Youngstown au n ° 9 Kentucky, 11 h samedi, réseau SEC

Texas State au n ° 17 Baylor (-31, o / u 53), 11 h samedi, FS1

No. 12 BYU au No. 25 Oregon (-4, o/u 57), 14h30 samedi, Fox

N ° 20 Ole Miss (-14,5, o / u 60) à Georgia Tech, 14h30 samedi, ABC

N ° 22 Penn State (-3, o / u 48,5) à Auburn, 14h30 samedi, CBS

UL-Monroe au n ° 2 Alabama (-49,5, o / u 60), 15 h samedi, réseau SEC

Liberty at No. 19 Wake Forest (-16,5, o/u 62,5), 16 h samedi, réseau ACC

Toledo at No. 3 Ohio State (-31, o/u 61), 18 h samedi, Fox

* Arkansas-Pine Bluff au n ° 8 de l’État de l’Oklahoma, 18 h samedi, ESPN +

* État du Missouri au n ° 10 Arkansas, 18 h samedi, ESPN +

Akron au n ° 15 Tennessee (-47,5, o / u 65,5), 18 h samedi, ESPN +

Texas Tech au n ° 16 NC State (-9,5, o / u 55,5), 18 h samedi, ESPN2

N ° 11 Michigan State à Washington (-2, o / u 55), 18h30 samedi, ABC

Floride du Sud au n ° 18 Floride (-24,5, o / u 59), 18h30 samedi, réseau SEC

N ° 23 Pittsburgh (-11, o / u 54,5) à Western Michigan, 18h30 samedi, ESPNU

Louisiana Tech au n ° 5 Clemson (-33, o / u 54,5), 19 h samedi, réseau ACC

UTSA au n ° 21 Texas (-13,5, o / u 59), 19 h samedi, réseau Longhorn

N ° 13 Miami au n ° 24 Texas A&M (-6, o / u 47,5), 20 h samedi, ESPN

État de San Diego au n ° 14 Utah (-21, o / u 49,5), 21 h samedi, ESPN2

État de Fresno au n ° 7 USC (-12,5, o / u 71), 21h30 samedi, Fox

D’autres jeux

VENDREDI, SEPT. 16

État de Floride (-1,5, dont 54,5) à Louisville, 18h30, ESPN

Air Force (-15,5, o/u 50) au Wyoming, 19 h, CBSSN

SAMEDI, SEPT. 17

Purdue (-1, o/u 59) à Syracuse, 11 h, ESPN2

Cincinnati (-21, dont 50) à Miami (Ohio), 11h, ESPNU

Ouest du Kentucky à Indiana (-6,5, o/u 59), 11 h, BTN régional

*Wofford à Virginia Tech, 11 h, réseau ACC

* Villanova à l’armée, 11 h, CBSSN

* Abilene Christian au Missouri, 11 h, ESPN +

* Sud de l’Illinois au nord-ouest, 11 h, BTN régional

*Long Island à Kent State, 11 h

Buffalo à Coastal Carolina (-17,5, dont 58), midi, ESPN +

* Towson en Virginie-Occidentale, midi, ESPN +

*Bucknell au centre du Michigan, midi

South Alabama à UCLA (-13,5, o/u 59), 13 h, Pac-12N

Ohio à Iowa State (-21, dont 49), 13 h, ESPN +

Rutgers (-17, dont 44,5) à Temple, 13 h, ESPN +

Old Dominion at Virginia (-10.5, o/u 59), 13 h, Réseau ACC

* État de Murray à Ball State, 13 h, ESPN +

Cal à Notre Dame (-10, o/u 43), 13h30, NBC

Tulane à Kansas State (-16,5, dont 49), 14 h, ESPN +

Nord du Texas à UNLV (-2,5, o/u 58), 14 h

Colorado à Minnesota (-27, dont 46,5), 14h30, ESPN2

Vanderbilt à Northern Illinois (-1,5, o/u 61,5), 14 h 30 samedi, CBSSN

État du Nouveau-Mexique au Wisconsin (-37,5, o/u 47,5), 14h30, BTN

Troie à l’État des Appalaches (-12,5, o / u 54,5), 14h30, ESPN +

Georgia Southern à UAB (-12,5, o/u 56), 14h30

*Stony Brook à UMass, 14h30

Kansas à Houston (-9,5, dont 62,5), 15 h, ESPNU

*UT-Martin à Boise State, 15 h, FS1

État du Colorado à l’État de Washington (-16,5, dont 53), 16 h, Pac-12N

Marshall (-18) à Bowling Green, 16 h

État du Mississippi (-3, o/u 54) à LSU, 17 h samedi, ESPN

* Caroline du Nord A&T à Duke, 17 h, ESPN +

* Campbell à East Carolina, 17 h, ESPN +

État de l’Arkansas à Memphis (-13, dont 62), 18 h, ESPN +

Charlotte à Georgia State (-19,5, dont 60,5), 18 h, ESPN +

* État du Tennessee au Middle Tennessee, 18 h, ESPN +

* État de Jacksonville à Tulsa, 18 h, ESPN +

* État du nord-ouest à Southern Miss, 18 h

Nevada à Iowa (-21,5, dont 40,5), 18h30, BTN

SMU au Maryland (-3,5, o/u 70), 18h30, FS1

Floride centrale (-10, o/u 58,5), 18h30, CBSSN

UL (-12, o/u 53) à Rice, 18h30, ESPN+

*Maine au Boston College, 18h30

UTEP (-3, dont 41,5) au Nouveau-Mexique, 19 h

*État du Montana à l’État de l’Oregon, 19 h, Pac-12N

* État du Dakota du Nord à Arizona, 22 h, FS1

Est du Michigan à Arizona State (-19, o/u 57,5), 22 h, Pac-12N

* Duquesne à Hawaï, minuit (dimanche)