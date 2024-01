Essais olympiques américains, dates finales de qualification pour les Jeux de Paris 2024 et les Jeux paralympiques

Même si beaucoup d’attention a déjà été accordée au fait que 2024 est une année électorale, n’oubliez pas qu’elle est aussi une année olympique !

Les Jeux olympiques d’été de Paris auront lieu dans près de six mois, mais les essais ont déjà commencé dans certains sports pour les athlètes américains.

Les essais olympiques sont essentiellement des épreuves de qualification permettant de déterminer quels athlètes représenteront les États-Unis dans leurs sports respectifs à Paris.

Voici un planning des dates pour les essais olympiques américains avant le début des jeux en juillet. Il convient de noter que les essais olympiques de tir aux États-Unis et les essais olympiques de voile aux États-Unis ont déjà eu lieu.

3 février — Essais du marathon olympique américain, Orlando. Les trois premières femmes et les trois premiers hommes feront probablement partie de l’équipe de Paris.

3-10 février — Championnats du monde de natation, Doha, Qatar. Il s’agit de la dernière chance pour les États-Unis de se qualifier pour l’épreuve olympique de natation artistique par équipe pour la première fois depuis 2008.

22 février-2 mars — Jeux mondiaux de surf, Porto Rico. Le Les États-Unis obtiendront une troisième et dernière place chez les hommes – qui reviendra à Barron Mamiya – s’ils remportent l’épreuve par équipe ou sont deuxièmes derrière le Japon. Les États-Unis ont déjà qualifié le maximum de trois places féminines.

8 mars — Événement final de sélection du triathlon paralympique américain, Miami.

19-31 mars : Essais olympiques américains de tennis de table, West Monroe, Louisiane.

2-7 avril — Essais olympiques d’aviron aux États-Unis, Sarasota, Floride.

2-11 avril — Coupe du monde d’haltérophilie, Phuket, Thaïlande.

9 et 10 avril — Tournoi de qualification olympique panaméricain de taekwondo, Saint-Domingue, République dominicaine.

19-20 avril — Essais olympiques de lutte aux États-Unis, State College, Pennsylvanie. Le vainqueur des essais dans la plupart des catégories de poids devrait faire partie de l’équipe.

26-28 avril — Slalom olympique américain en canoë, essais de kayak cross, Oklahoma City.

30 avril — Qualifications olympiques de badminton publiées via les classements mondiaux.

11 mai — Événement final de sélection olympique du triathlon américain, Yokohama, Japon.

13-14 mai — Essais olympiques et paralympiques de tir à l’arc aux États-Unis, étapes finales, Newberry, Floride.

26 mai-9 juin — Roland-Garros à Paris. Dernière épreuve des qualifications olympiques de tennis.

7-20 juin — Période de nomination finale des équipes pour toutes les disciplines cyclistes olympiques américaines.

9 juin — Fin de la période de qualification olympique du beach-volley.

13-16 juin — US Open à Pinehurst, Caroline du Nord. Dernier événement de qualification de golf masculin, Pinehurst, Caroline du Nord.

15-23 juin — Essais olympiques américains de natation, Indianapolis. Les deux premiers dans la plupart des épreuves, et probablement les six premiers aux fins de relais aux 100 m et 200 m libres, sont en lice pour faire partie de l’équipe.

16-23 juin — Essais olympiques de plongée aux États-Unis, Knoxville, Tennessee. Les deux premiers dans les quatre épreuves individuelles et l’équipe gagnante dans les quatre épreuves synchronisées forment l’équipe.

17 juin — Finales des qualifications olympiques du pentathlon moderne publiées via le classement mondial.

20-23 juin — Championnat PGA féminin KPMG à Sammamish, Washington. Dernière épreuve des qualifications du golf féminin.

20-23 juin — Série de qualification olympique, étape finale, Budapest. Dernière chance de qualification pour le break et l’escalade sportive.

21-30 juin — Essais olympiques d’athlétisme des États-Unis, Eugene, Oregon. Les trois premiers dans la plupart des épreuves constituent l’équipe.

23 juin — Fin de la période de qualification olympique du judo.

24 juin — Qualifications olympiques finales de skateboard publiées via les classements mondiaux.

27-29 juin — Essais paralympiques de natation aux États-Unis, Minneapolis.

27-30 juin — Essais olympiques américains de gymnastique, Minneapolis.

18-21 juillet — Essais d’athlétisme paralympiques américains, Chula Vista, Californie.