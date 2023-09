Essais du GP du Japon : Lewis Hamilton a eu une « mauvaise journée » mais Charles Leclerc dit que Ferrari n’est « pas loin » Red Bull | Actualités F1

Lewis Hamilton a admis que c’était un « vrai combat » pour lui tout au long du Grand Prix du Japon vendredi, puisqu’il a terminé en dehors du top 10 lors des deux séances d’essais.

Hamilton n’était que 16e lors des premiers essais et 14e lors des essais deux, à une demi-seconde de son coéquipier Mercedes George Russell lors de la dernière séance. Max Verstappen a donné le ton avec 1,141 seconde d’avance sur Hamilton.

Cette performance a mis à rude épreuve la compétitivité de Mercedes il y a moins d’une semaine à Singapour – et en partie à cause du tracé différent de la piste de Suzuka, qui est plus rapide et comporte des virages à rayon plus long.

« C’était une assez mauvaise journée pour être honnête. Une vraie lutte. Très loin, deux secondes d’avance dans la première séance et plus d’une seconde dans la seconde », a déclaré Hamilton.

« Je travaille juste pour essayer de réparer la voiture, de rétablir l’équilibre. Il s’agit simplement de comprendre ce qui ne va pas. Nous étions évidemment beaucoup plus proches lors de la dernière course, mais nous n’avions pas de vitesse élevée (dans les virages) et nous étions loin des vitesses. des coins ici.

« Notre voiture a le plus souvent été un peu plus faible dans les virages à grande vitesse, en regardant des endroits comme Silverstone par exemple. Un domaine sur lequel nous devons travailler, mettre la voiture un peu plus dans une position idéale et non surchauffer autant nos pneus.

« Nous allons y travailler pendant la nuit et essayer de redresser la situation pour [Saturday]. Nous ne gagnerons certainement pas ce week-end, mais si je peux remonter un peu plus haut dans le classement pour pouvoir au moins soutenir George, qui n’a pas fait un si mauvais tour. Une question difficile. »

David Croft et Karun Chandhok nous font revivre les moments clés des essais un et deux du Grand Prix du Japon.



Russell a continué à avoir le dessus sur Hamilton en ce qui concerne le rythme sur un tour, comme cela a été le cas lors des récents événements. Il pense que Mercedes pourrait être n’importe où sur les trois premières lignes de la grille dimanche, selon qui pourra réaliser son tour en Q3.

« C’était une journée à moitié raisonnable. Red Bull est revenu à ses habitudes, ce qui, je pense, ne constitue pas une surprise majeure pour beaucoup. Nous ne sommes pas trop loin de la P2 », a déclaré Russell.

« Je pense qu’il y a deux dixièmes, donc ça va être une bonne bagarre entre Ferrari et Lando, mais aussi des voitures comme Alex (Albon) sont également là-haut en qualifications.

« Il semble y avoir une énorme dégradation des pneus. C’est vraiment bizarre. Suzuka est l’une des meilleures pistes au monde pour piloter, mais cette année, on a l’impression que le tarmac est vraiment brisé et que les voitures glissent sur la surface. , donc cela donne un sentiment un peu étrange à tous les pilotes. »

Le pilote Red Bull Max Verstappen se hisse en tête de la feuille des temps avec un temps de 1:30.688 aux essais sur le circuit de Suzuka.



Leclerc : Ferrari n’est pas loin de Red Bull

Ce fut une bien meilleure journée pour Ferrari puisque Charles Leclerc était le plus proche challenger de Verstappen à 0,320 seconde du leader du championnat.

Ferrari a apporté un nouveau plancher à Suzuka et Leclerc a révélé qu’il avait ajusté son style de pilotage après avoir été battu par Carlos Sainz lors des trois dernières épreuves.

« [The new floor] a fait ce que nous attendions de lui, ce qui nous a donné un peu de cohérence, ce qui était bon à voir. Je ne pense pas qu’elle offrait beaucoup de performances, mais attendons de voir, nous continuons à en apprendre davantage sur cette voiture », a-t-il commenté.

« Les deux ou trois dernières courses, nous avons beaucoup appris et maintenant il s’agit de rassembler tout cela, comme nous l’avons fait à Singapour et nous devons le faire ici aussi. Red Bull semble être extrêmement rapide ce week-end mais je ne pense pas que nous puissions le faire ici aussi. sont si loin.

Charles Leclerc et Carlos Sainz se disent optimistes quant aux performances de la voiture après avoir occupé de bonnes positions lors des essais, Leclerc n’étant qu’à 0,320 seconde de la Red Bull de Max Verstappen.



« Nous comprenons bien mieux notre voiture qu’avant Zandvoort et cela nous aide à être du bon côté des choses car tout est si proche avec McLaren et Mercedes.

« Chaque fois que nous mettons notre voiture dans la bonne fenêtre, nous pouvons être devant et c’est ce que nous avons fait lors des dernières courses. C’est l’objectif. » [Saturday]. Mais même si nous faisons tout parfaitement ce week-end, je m’attends malheureusement à ce que Red Bull soit plus fort. »

Sainz, vainqueur à Singapour, a ajouté : « C’est une bonne surprise de voir que sur un tour nous pouvons être là ou à peu près derrière Red Bull et Max. Je pense que ce sera une lutte très serrée avec McLaren et Mercedes. »

« Je pense que les qualifications seront très serrées entre nous six pour cette deuxième ligne. Si nous faisons du bon travail et que nous réussissons tout, je pense que nous pouvons nous mettre dans une bonne position. »

Ted Kravitz et Bernie Collins examinent de plus près les changements apportés aux sols Red Bull et Ferrari à l’approche du Grand Prix du Japon



« Nous devons tout mettre en place avec les réglages. Nous avons essayé tellement de choses qu’il était assez difficile de trouver le rythme car nous changeions beaucoup de choses dans la voiture. »

« Nous l’avons fait exprès et j’espère que samedi je choisirai la voiture que je veux piloter ce week-end et que je mettrai en place tout ce que je veux faire. »

McLaren semble à nouveau forte

Lando Norris est toujours à la recherche d’une première victoire en F1 après s’être rapproché dimanche dernier à Singapour en terminant deuxième.

Les améliorations apportées par McLaren ont fonctionné sur le circuit urbain étroit il y a une semaine et leur bonne forme s’est poursuivie à Suzuka, les deux pilotes disposant désormais du nouveau package complet.

Le pilote McLaren Lando Norris revient sur une séance d’essais difficiles et admet que se battre pour la pole pourrait être un pas de trop au Japon.



« Le rythme a été plutôt bon, probablement l’un des moments les plus proches de Red Bull et du peloton de tête un vendredi, donc encourageant du point de vue du rythme », a ajouté Norris.

« Mais la voiture se sent plutôt bien partout. Mais je pense que c’est le cas pour la majorité, je pense que son adhérence est très faible. Je ne pense pas que ce soit juste nous en particulier, c’est juste une poignée. »

« Pour nous, si nous pouvons juste essayer de calmer un peu, rétablir l’équilibre, je pense que nous pourrons passer une bonne journée (samedi). Le rythme est bon mais juste difficile à piloter.

« Je doute que ce soit la pole. La Red Bull fait juste une Red Bull normale en ce moment. Je ne pense pas que nous soyons loin. Je dirais que nous nous rapprochons normalement un peu, en réduisant le carburant, en faisant monter les moteurs. des choses comme ça.

« Je pense que se battre pour la pole est probablement une tâche assez importante et probablement un peu trop loin, mais essayer de défier Mercedes, qui n’avait peut-être pas l’air aussi bien aujourd’hui, et défier les Ferrari et les Aston qui avaient l’air plutôt bonnes. Je pense que ça va être notre bataille.

Zak Brown a estimé que la conclusion du GP de Singapour était l’une des « meilleures conduites qu’il ait jamais vues entre Carlos Sainz, Lando Norris et les deux Mercedes.



Calendrier du GP du Japon en direct de Sky Sports F1

samedi 23 septembre

3h15 : Troisième entraînement du GP du Japon (début de la séance à 3h30)*

6h00 : préparation des qualifications du GP du Japon*

7h00 : Qualifications GP du Japon*

9h : Carnet de qualification de Ted

9h30 : Temps forts des qualifications du GP du Japon

dimanche 24 septembre

4h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP du Japon*

6h00 : LE GRAND PRIX DU JAPON*

8h : Drapeau à damier : réaction du GP du Japon*

9h : Le carnet de Ted

9h30 : Replay de la course du GP du Japon

12h : temps forts du GP du Japon

*Également sur le Main Event de Sky Sports

Regardez tout le week-end du Grand Prix du Japon en direct sur Sky Sports F1. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT. Annuler à tout moment