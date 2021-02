SAVANNAH, Géorgie – Les Américains noirs hésitent plus que les Américains blancs à prendre le vaccin COVID-19.

Les raisons de cela ont frappé près de chez eux à Savannah, en Géorgie, où une opération militaire classée dans les années 1950 a largué des centaines de milliers de moustiques – des moustiques que beaucoup pensent infectés par la maladie – sur Carver Village.

« Ils ne l’ont dit à personne, et c’est arrivé », a déclaré le président de la commission du comté de Chatham, Chester Ellis. «Et cela laisse une certaine appréhension, surtout lorsque vous avez des habitants de cette région qui y sont depuis les années 50. Mon travail en tant que président du quartier, et aussi en tant que président de la commission départementale, est de calmer la tempête. pour leur faire savoir que cette vaccination n’est pas comme ça. «

La Kaiser Family Foundation, qui suit les attitudes à l’égard du vaccin depuis des mois, indique que 43% des adultes noirs aux États-Unis adoptent une approche «attentiste» du vaccin, selon les résultats d’un sondage réalisé le 18 janvier. compare à 26% des adultes blancs dans le même sondage qui disent que lorsqu’un vaccin approuvé par la FDA pour le COVID-19 est disponible gratuitement, ils attendraient de voir comment il fonctionne pour d’autres personnes.

La prudence est une approche rationnelle des siècles de racisme structurel, a déclaré Natavia Sanders, une résidente et militante de Savannah.

« C’est le seul système d’Amérique que connaissent les descendants américains d’esclaves, et il y a donc des avertissements automatiques à la survie », a déclaré Sanders. Cela n’a de sens que pour les Noirs de remettre en question les vaccins et les études, a-t-elle déclaré, après « d’innombrables fois à être à l’étude (sujet) pour des choses sans leur consentement ou leur connaissance.

La tristement célèbre étude Tuskegee dans laquelle des centaines d’hommes noirs en Alabama n’ont pas été traités pour la syphilis sans leur consentement éclairé n’est qu’une injustice. À Savannah, un programme militaire secret de la guerre froide appelé Opération Big Buzz a testé la viabilité du déploiement de moustiques comme système de livraison de la guerre des maladies en larguant des milliers de moustiques sur le quartier noir de Carver Village.

Qu’est-ce que l’expérience «Big Buzz»?

Un article du journal United Press International en a fait état lorsque les documents ont été déclassifiés en 1980.

« Des essaims de moustiques, le type connu pour transmettre la fièvre jaune, ont été relâchés en Géorgie et en Floride dans les années 1950 par l’armée pour voir si les insectes pouvaient être utilisés comme armes de guerre biologique, selon des documents », indique l’article du 29 octobre 1980. .

« Cependant, aucun des moustiques, spécialement élevés par l’Army Chemical Corps, n’a été infecté lors de sa libération à Savannah, Géorgie, en 1956 et à Avon Park, en Floride, en 1956 et 1958, selon des documents déclassifiés mis à disposition mardi », l’article lu.

Le document militaire déclassifié est disponible en ligne. Sur chaque page, un en-tête «Secret» est barré et estampillé «Non classé».

<< Le Chemical Corps a testé de plusieurs manières la possibilité d'employer des moustiques Aedes aegypti pour transporter un agent (de guerre biologique). En avril-novembre 1956, le Corps a mené des essais à Savannah, en Géorgie, en relâchant des moustiques femelles non infectées dans une zone résidentielle, puis , avec la coopération des habitants du quartier, estimant combien de moustiques sont entrés dans les maisons et ont piqué les gens », lit le document daté de janvier 1960 et intitulé« Résumé des événements et problèmes majeurs, United States Army Chemical Corps ».

Le document poursuit en rapportant un autre déploiement de centaines de milliers de moustiques à Avon Park Air Force Base en Floride, résumant le but de l’expérience:

« Et bien que ces tests aient été effectués avec des moustiques non infectés, il est assez sûr de supposer que les moustiques infectés pourraient se propager aussi bien. »

Mais certains habitants de Savannah, y compris Ellis, ont des doutes sur l’infection des moustiques testés. Lui et d’autres ont enquêté sur la question lors d’une demande de désignation historique pour le quartier.

« Et je sais que certaines personnes diront: » Eh bien, il y avait des moustiques, mais ils n’étaient pas infectés « », a-t-il dit. « Mais ils l’étaient. »

Ellis a rappelé que l’infection était le paludisme. Le document de l’Army Chemical Corps indique que la recherche est centrée sur la fièvre jaune.

Le secret autour du projet a créé la méfiance chez ceux qui l’ont découvert des décennies après les faits. Sanders a écrit à propos de « Big Buzz » dans le cadre d’une pétition de Change.org plaidant contre la localisation d’un centre d’entretien de la ville à Carver Village l’année dernière.

Elle est encore trop jeune pour se qualifier pour le vaccin, mais elle recueille des informations pour savoir quand elle est éligible.

«Je lis tout et je prends des précautions», dit-elle. «J’ai parlé à un ami récemment qui vient de se remettre et qui était à l’hôpital en train de se battre pour sa vie. Et j’ai dit: ‘Eh bien, allez-vous prendre le vaccin maintenant?’ Et il m’a expliqué les anticorps qu’il a dit avoir formés en ayant déjà le virus. Et son opinion était que même s’il y était éligible, il a dit qu’il allait attendre un peu plus d’étude. Il veut pour voir (le vaccin) exister depuis au moins un an. «

L’inconvénient de « attendre et voir »

Le souci pour beaucoup d’adopter une attitude attentiste est que le virus ne fait pas la même chose.

Le COVID-19 a frappé de manière disproportionnée la communauté noire en Géorgie et dans le comté de Chatham, où se trouve Savannah.

Alors que les Noirs représentent 32,6% de la population de l’État, ils représentent 36% de tous les décès dus au COVID-19 et constituent la majorité des décès chez les moins de 60 ans, selon une analyse des données du Département de la santé publique de Géorgie par The Augusta Chronique plus tôt ce mois-ci.

Ces données sont également valables dans le comté de Chatham. Mercredi, 46% des 298 décès COVID à Chatham étaient des Noirs et 51% des Blancs. Le comté est à 41% noir et 48% blanc, selon le US Census Bureau.

Sur les 15 décès liés au COVID chez les résidents de Chatham âgés de 45 ans ou moins, tous sauf deux étaient chez les Noirs ou les Latinos.

Ellis le ressent profondément.

«Si vous écoutez tous les rapports des scientifiques et des médecins, à l’échelle de l’État, du pays et du comté, les Afro-Américains sont davantage infectés, à un taux plus élevé», a-t-il déclaré. « Les Afro-Américains meurent à un rythme plus élevé », a-t-il déclaré. « Et donc il nous incombe de prendre le vaccin, d’autant plus que les nouvelles souches qui sortent, à travers l’eau est maintenant plus contagieuse, et est beaucoup plus facile à propager. »

Il a été vacciné avec les médias présents pour être un exemple. Et il rappelle aux Savannahiens plus âgés l’expérience familière et réussie de se faire vacciner contre la polio sur un morceau de sucre à l’école.

« Nous devrions avoir un taux plus élevé d’Afro-Américains ayant le vaccin », a-t-il déclaré. « Et il n’y a pas d’expérience sur personne, parce qu’ils l’ont donnée à tout le monde. C’est juste que nous sommes plus vulnérables. »

Pour l’instant, il est plus préoccupé par l’accès au vaccin, à la fois en termes de doses arrivant ici par semaine et de sa disponibilité pour les communautés mal desservies.

«Les gens des quartiers défavorisés n’ont tout simplement pas le moyen de transport pour se rendre au département de la santé», a-t-il déclaré. « Cela devient donc un défi pour eux, plus que de se souvenir de Big Buzz. »

Cela semble également être le cas des résidents de Chatham âgés de 65 ans et plus, qui bloquent les lignes téléphoniques pour obtenir des rendez-vous. Un exemple typique est Jewelene Black, une Afro-américaine qui a reçu le vaccin à la fin de janvier par le biais de la clinique de vaccination St. Joseph’s / Candler.

« Tous mes amis, nous avons tous eu les bras ouverts lorsqu’ils ont commencé à parler du vaccin », a-t-elle déclaré. « Et je sais que certains Afro-Américains peuvent être un peu hésitants. Mais tous mes amis, nous n’avons pas de problème à le prendre car il y a eu tellement de morts, et en particulier les Afro-Américains, donc je pense qu’il est vraiment important que nous ayons tous ce rapide. »

Arriver au «oui»

Les attitudes des jeunes habitants du comté sont visibles chez les agents de santé, à qui on a proposé le vaccin en premier. Beaucoup ne l’ont pas accepté, surtout au début.

À l’hôpital St. Joseph’s / Candler, l’administration a adopté une approche respectueuse mais persistante envers les travailleurs de la santé qui ont initialement refusé le vaccin.

« Si vous ne le preniez pas, nous voulions simplement savoir pourquoi », a déclaré Paul Hinchey, président et chef de la direction de St. Joseph’s / Candler. « Nous pourrions donc parler de manière respectueuse et voir si nous pouvions passer à travers. »

Avec une main-d’œuvre qui comprend de nombreuses femmes en âge de procréer, la façon dont le vaccin pourrait affecter la grossesse et la fertilité était souvent la préoccupation.

«C’est la grossesse, l’allaitement maternel, la fertilité», a déclaré Hinchey, énumérant les préoccupations courantes concernant les vaccins.

Le vaccin COVID n’a pas été testé sur des femmes enceintes, donc leur inquiétude a du sens pour le Dr Stephen Thacker, médecin-chef adjoint et spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à Memorial Health. Mais il conseillerait aux femmes enceintes de se faire vacciner, car le COVID en fin de grossesse peut en particulier mettre la vie en danger. Le CDC inclut la grossesse parmi les conditions qui exposent les personnes atteintes de COVID-19 à un risque accru de développer une maladie grave, y compris un risque accru de décès.

Lundi, le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré qu’environ 10 000 femmes enceintes aux États-Unis ont été vaccinées depuis que la Food and Drug Administration a autorisé deux vaccins, et jusqu’à présent, il n’y a eu «aucun signal d’alarme».

À St. Joseph’s / Candler, un sentiment d’invulnérabilité juvénile était un autre facteur pour certains membres du personnel.

« Certaines personnes sont jeunes, elles ne pensent tout simplement pas que j’en aurai besoin », a déclaré Hinchey.

St. Joseph’s / Candler n’a pas suivi l’acceptation des vaccins par race.

« Parce que nous nous attaquions à tout le monde: blancs, noirs, hispaniques, vous savez, cela ne nous importait pas », a déclaré Hinchey.

Mais parler aux gens individuellement a changé d’avis pour environ les deux tiers des membres du personnel qui avaient initialement refusé le vaccin, a déclaré Hinchey.

« Et je dirais que c’est probablement quelques centaines de personnes. Et c’est beaucoup. C’est génial », a-t-il déclaré.

L’augmentation signifiera que plus de 70% du personnel de St. Joseph’s / Candler sera vacciné, un niveau minimum que les épidémiologistes citent comme nécessaire pour obtenir l’immunité collective.

« Cela va prendre des explications dans un retroussage-vos manches et parler aux gens », a déclaré Hinchey. « Et si vous faites cela, vous constaterez que beaucoup de gens diront: ‘Hmm, d’accord, je vais essayer.' »

Tammi Brown, qui est l’infirmière responsable du comté de Chatham au département de la santé, a déclaré que la préoccupation qu’elle entend le plus souvent est la vitesse à laquelle le vaccin a été développé et approuvé pour une utilisation d’urgence.

Elle s’oppose à ce souci à la fois scientifique et personnel.

Tout d’abord, elle encourage les gens à consulter les données eux-mêmes, à la fois sur le site Web des Centers for Disease Control and Prevention et de son comité consultatif sur les pratiques d’immunisation.

«Je les encourage à consulter les données, ce que j’ai fait», a-t-elle déclaré. « Vous savez, pour vous assurer que vous prenez une décision éclairée. »

Les données confirment qu’il s’agit d’un vaccin sûr et efficace, a déclaré Brown.

«Le vaccin n’est pas vivant, il ne peut donc pas vous donner le COVID», a-t-elle déclaré.

Comme Ellis, elle montre également l’exemple. Brown a été parmi les premières personnes en Géorgie à recevoir le vaccin.

« Et je leur ai fait savoir que je l’avais », dit-elle. « J’ai encouragé ma mère qui a 78 ans à l’obtenir. Et donc si je vais l’encourager pour moi et ma mère, alors évidemment, c’est quelque chose en quoi j’ai confiance. »

Suivez la journaliste Mary Landers sur Twitter: @MaryLandersSMN

