Odisha FC est prêt à affronter Bengaluru FC dans leur prochain match de la septième édition en cours de la Super Ligue indienne (ISL) au GMC Stadium, Bambolim demain. Avant le match, l’entraîneur-chef Stuart Baxter a assisté à la conférence de presse d’avant-match mercredi et a parlé de divers aspects du match avant le match crucial contre l’équipe entraînée par Carles Cuadrat.

«Je pense que Bengaluru a bien fait. Ils ont également commencé avec quelques problèmes à régler, mais ils ont fait des progrès. Ce sera certainement un match très difficile. Chaque match en ce moment pour nous est difficile, mais si vous regardez la ligue en général, chaque équipe gagne le match pourrait éventuellement avoir perdu le match. Nous avons expérimenté dans nos jeux; les petites choses ont un grand impact. Je pense que c’est la caractéristique du jeu indien. Nous allons donc essayer d’aplanir ces petites choses qui ont eu un grand impact sur nous et espérer de cette façon, nous pouvons être compétitifs », a déclaré l’entraîneur de 67 ans.

«Nous devons faire mieux, en équipe, les choses qui gagnent et perdent des matchs de football. Ces petites choses dans les phases critiques du jeu qui décident des jeux, nous devons le faire mieux. Nous devons certainement être meilleurs pour étendre nos attaques pour les allonger en étant mieux en possession. Si nous pouvons y gagner du terrain et prendre l’élan des adversaires, cela nous aidera », a ajouté l’entraîneur Baxter.

Interrogé sur le fait que l’équipe n’a pas réussi à garder ses draps propres dans le tournoi jusqu’à présent et ses commentaires sur les défenseurs centraux, le gaffer de l’OFC a expliqué: «Je ne pense pas que concéder des buts soit une responsabilité directe des défenseurs centraux. Je ne pense pas que les performances des défenseurs centraux aient été inférieures aux normes. Je pense que dans certains matchs, nous avons très bien défendu, mais c’est une contribution que nous devons tous faire pour nous assurer que nous avons des draps propres.

Il a également souligné pourquoi la fenêtre de transfert de janvier sera pleine de dangers en disant: «Identifier les joueurs dont nous avons besoin en ce moment n’est probablement pas une bonne idée. Le marché de janvier sera plein de dangers. Vous avez la quarantaine, vous devez identifier le joueur, il doit s’acclimater au jeu indien et aux nouveaux coéquipiers. Au moment où, il a fait que ce pourrait être la fin de la saison. Donc, nous allons y réfléchir mais pour le moment, nous n’avons pas de plans concrets.

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale d’Afrique du Sud a également affirmé: «Nous comptons vraiment sur tous les joueurs. Lorsque vous les sélectionnez, vous leur donnez la confiance et la conviction que vous pensez qu’ils peuvent faire le travail pour l’équipe. Les 11 joueurs qu’ils vont sur le terrain auront mon soutien total et la confiance de tous.

L’Odisha FC comptait de nombreux supporters fidèles qui se pressaient au stade de Kalinga la saison dernière lors de leurs matchs à domicile. Bien que le tournoi se déroule à huis clos à Goa, les Juggernauts et d’autres fans des Kalinga Warriors ont exprimé leurs meilleurs vœux et ont encouragé l’équipe à bien faire dans les matchs à venir cette saison.

En guise de message aux fans d’Odisha et du monde entier, l’entraîneur-chef de l’OFC a déclaré: «Je tiens à dire que les résultats ne sont pas allés dans notre sens, mais je ne pense pas que cela se traduise directement par une très mauvaise performance. À certains moments, oui mais pas tout le temps. Nous devons nous assurer que nous pouvons tourner ce coin en premier. J’espère que les fans resteront avec nous. J’espère que nous pourrons leur donner plus pour être heureux. Si nous restons unis, c’est un grand pas en avant pour renverser la vapeur. »