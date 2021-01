Le magazine Cosmopolitan se fait massacrer sur les réseaux sociaux pour suggérer qu’il n’y a rien de malsain à être en surpoids, ce qui suscite des accusations selon lesquelles l’édition britannique met des vies en danger au milieu de la crise Covid-19.

La publication a publié un article dans lequel elle a photographié et interviewé 11 femmes qui représentaient les différents « Tailles » de bonne santé.

«« Sain »peut être un mot chargé. Nous avons demandé à ces femmes de s’ouvrir sur leurs parcours personnels pour reprendre le «sain» comme le leur ». Cosmo a expliqué. L’une des femmes, l’influenceuse des médias sociaux, Callie Thorpe, a déclaré au magazine qu’elle se concentrait sur ce que son corps pouvait «faire» plutôt que sur la façon dont il « regards. » Faisant écho à des sentiments similaires, la professeure de yoga Jessamyn Stanley a déclaré qu’elle avait adopté sa taille corporelle et avait appris à écarter les «commentaires fatphobes» sur les réseaux sociaux.

Cependant, les utilisateurs de Twitter qui ont répondu à la fonctionnalité ne semblaient pas particulièrement sympathiques.

«C’est ainsi que la gauche a déformé tant d’esprit: on nous dit que si nous ne parvenons pas à * célébrer * l’obésité, cela signifie que nous * détestons * les personnes obèses». c’est noté une réponse.

Un autre commentateur désapprobateur a souligné à quel point l’idée de Cosmopolitan de « en bonne santé » a radicalement changé au fil des ans, et a partagé un ancien numéro du magazine dédié à « santé et bonheur » avec l’actrice Audrey Hepburn.

L’affirmation selon laquelle il n’y a rien de malsain dans le surpoids n’est pas seulement erronée, mais aussi irresponsable, ont fait valoir d’autres.

«Pourquoi Cosmopolitan essaie-t-il de tuer les personnes obèses, qui sont particulièrement vulnérables à Covid?» a demandé l’expert conservateur Ian Miles Cheong.

L’obésité augmente le risque de symptômes graves de Covid-19 et altère la capacité du corps à créer des anticorps, ce qui rend les personnes en surpoids plus susceptibles aux mutations du virus. Notamment, un article publié en juillet a conclu que l’obésité était la comorbidité la plus courante parmi les décès liés à Covid.

Ce n’est pas la première fois que Cosmo est critiqué pour célébrer les corps de taille plus. En 2018, sa couverture mettait en vedette un mannequin obèse, Tess Holliday. Il a été largement critiqué pour la promotion d’un mode de vie malsain. Le mannequin américain ne s’est pas excusé pour son apparition dans le numéro et s’en est pris au «Des gens horribles» qui étaient « Pleurnicher sur la façon dont ma présence sur la couverture d’un magazine sur papier glacé a un impact sur votre vie bornée. »

