C’est un peu difficile de choisir un match de la semaine dans le Big Ten ce samedi.

Les traditionalistes préféreront peut-être l’Oklahoma au Nebraska, qui était la télévision incontournable du Big 8, mais pas tellement au cours des 40 dernières années.

Cela laisse quelques équipes 2-0 Big Ten sur la route pour affronter des adversaires 2-0 de la conférence de puissance: Michigan State à Washington et Penn State à Auburn.

Nous avons lancé une pièce et avons atterri sur celui-ci, qui reçoit également le traitement SEC Game of the Week sur CBS.

Plongeons dans le jeu et les chances de Césars Sportsbook:

État de Penn à Auburn

Heure/Télé : 14 h 30 samedi, Auburn, Alabama, CBS

Écart de points (cotes mises à jour à Césars Sportsbook): État de Penn -3

Ligne d’argent : Penn State -155 ; Auburn +130

Plus/moins : 48

Une analyse: Les deux équipes sont sur un soft 2-0. Penn State avait besoin d’un entraînement tardif miraculeux à la limite pour maîtriser Purdue dans son premier match, puis s’est occupé de l’Ohio. Auburn a été encore moins convaincant, somnolant devant Mercer puis grattant l’État de San Jose.

La vraie saison commence donc pour les Tigers, dont l’entraîneur, Bryan Harsin, est déjà sur la sellette après une seule saison (tumultueuse). La vérité est qu’Auburn n’est pas aussi mauvais que les lignes de score l’ont laissé entendre: les Tigers ont commis quatre revirements et n’en ont reçu aucun, ce qui est une mauvaise façon de faire exploser des adversaires faibles.

Beaucoup a été fait des Nittany Lions avec Sean Clifford au poste de quart-arrière contre le recrue Drew Allar, qui a été spectaculaire en relief contre l’Ohio. Clifford a en fait été très bien jusqu’à présent avec six passes de touché et une interception, et c’est probablement le pari intelligent pour commencer le vétéran dans un environnement routier SEC.

Un problème plus important pour Penn State pourrait être sur la défensive. Purdue a lancé plus de 300 verges et l’Ohio a également obtenu une moyenne raisonnable de 4 verges par jeu. Encore une fois, Auburn n’a pas été aussi mauvais que les scores l’indiquent en raison des revirements, et s’ils rebondissent à domicile, les Tigers pourraient créer une surprise ici.

Prédiction: Auburn 28, État de Pennsylvanie 27