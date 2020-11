Essai pour enquêter sur l’utilisation de stéroïdes inhalés comme traitement à domicile pour le coronavirus

Un stéroïde inhalé sera étudié comme traitement possible du coronavirus dans le cadre d’un essai national.

Le budésonide fera partie de la plateforme d’essai prioritaire du Royaume-Uni pour les traitements Covid-19 qui peuvent être pris à domicile.

Dirigé par l’Université d’Oxford, l’essai Principle (Platform Randomized trial of INterventions against Covid-19 In seniors peoPLE) évalue des traitements qui peuvent aider les personnes âgées de plus de 50 ans à se remettre plus rapidement du coronavirus et à éviter la nécessité d’une hospitalisation.

Le budésonide corticostéroïde inhalé est couramment prescrit dans le cadre de la prise en charge à long terme de l’asthme et de la bronchopneumopathie chronique obstructive sans effets secondaires graves associés à une utilisation à court terme.

Chez certains patients atteints de Covid-19, le corps développe une réponse immunitaire significative pour combattre le virus, provoquant des niveaux élevés d’inflammation qui peuvent endommager les cellules humaines des voies respiratoires et des poumons.

La recherche suggère que l’inhalation de budésonide dans les voies respiratoires cible le traitement anti-inflammatoire là où il est le plus nécessaire et peut potentiellement minimiser les dommages aux poumons qui pourraient autrement être causés par le virus.

Sars-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, se lie aux récepteurs ACE2 tapissant les cellules des voies respiratoires, entrant dans les cellules humaines et se répliquant à l’intérieur.

Des études en laboratoire suggèrent que les corticostéroïdes inhalés réduisent le nombre de ces récepteurs dans les voies respiratoires et peuvent ainsi bloquer l’entrée du virus dans les cellules humaines.

Le professeur Chris Butler de l’Université d’Oxford, qui a dirigé l’essai Principle, a déclaré: «Le budésonide est un médicament relativement peu coûteux, sûr et facile à administrer pour les maladies respiratoires qui peuvent avoir un rôle à jouer dans le traitement de Covid-19.

«Ce n’est qu’en recrutant des volontaires dans un essai contrôlé randomisé comme Principle que nous pouvons évaluer s’il existe des avantages ou des inconvénients évidents associés à des traitements potentiels comme le budésonide.

«Nous avons besoin de beaucoup plus de volontaires pour participer à l’essai afin que nous puissions obtenir les réponses dont nous avons vraiment besoin pour empêcher les personnes atteintes de Covid-19 de quitter l’hôpital.

“Tout comme les vaccins et les mesures préventives, les traitements ont un rôle important à jouer pour minimiser le fardeau de cette maladie sur la société.”

Les participants à l’essai seront assignés au hasard pour recevoir un inhalateur en poste et les soins standard habituels de leur clinicien.

On leur demandera d’inhaler deux bouffées deux fois par jour pendant 14 jours, chaque bouffée fournissant une dose de 400 microgrammes de budésonide.

Ils feront l’objet d’un suivi pendant 28 jours et seront comparés aux participants qui ont été assignés à recevoir uniquement le standard de soins habituel.