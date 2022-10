Essai nucléaire en Corée du Nord : les alliés de la Corée du Sud s’accordent sur la réponse

TOKYO-

La Corée du Sud a déclaré mercredi qu’elle avait convenu avec les États-Unis et le Japon qu’une reprise des essais nucléaires par la Corée du Nord devrait être accueillie avec une réponse “sans précédent”.

Washington et ses alliés pensent que la Corée du Nord pourrait être sur le point de reprendre les essais de bombes nucléaires pour la première fois depuis 2017, mais les experts disent qu’ils ont peu de bonnes options pour empêcher ou répondre à une telle décision.

Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Hyun-dong a discuté de la question avec son homologue japonais Takeo Mori et la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman à Tokyo.

“Nous avons convenu qu’une réponse d’une ampleur sans précédent serait nécessaire si la Corée du Nord procédait à un septième essai nucléaire”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse conjointe.

Les États-Unis et leurs alliés ont fourni peu de détails sur les nouvelles mesures qu’ils pourraient prendre en réponse à une reprise des essais nucléaires, ce que le porte-parole du département d’État Vedant Patel a réitéré mercredi serait “une grave escalade” qui “menacerait gravement la stabilité régionale”. “

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré lors d’un événement organisé par Bloomberg que Washington et ses alliés s’efforçaient de renforcer leurs défenses et travailleraient avec les pays, y compris aux Nations unies, “pour exercer une pression appropriée sur la Corée du Nord”.

Le dernier essai nucléaire de la Corée du Nord a concerné la Chine et la Russie dans la mesure où ils ont soutenu les sanctions renforcées du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais il n’est pas clair s’ils le feraient à nouveau, étant donné l’état désastreux des relations américaines avec Moscou et Pékin en raison de la guerre en L’Ukraine et les tensions autour de Taïwan.

En mai, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à une pression menée par les États-Unis pour imposer davantage de sanctions de l’ONU à la Corée du Nord pour ses lancements répétés de missiles, divisant publiquement le Conseil de sécurité de l’ONU pour la première fois depuis qu’il a commencé à punir Pyongyang en 2006.

Interrogé sur un éventuel essai nucléaire par la Corée du Nord, l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré mercredi: “Résolvons les problèmes au fur et à mesure qu’ils arrivent. Je ne spéculerais pas avant que quoi que ce soit ne se produise. Mais, bien sûr, la perspective n’est pas très bienvenue. .”

Lors de la conférence de presse à Tokyo, Sherman a exhorté la Corée du Nord à “s’abstenir de nouvelles provocations”, les qualifiant d'”imprudentes et profondément déstabilisatrices pour la région”.

“Tout ce qui se passe ici, comme un essai nucléaire nord-coréen (…) a des implications pour la sécurité du monde entier”, a-t-elle déclaré. “Nous espérons en effet que tous les membres du Conseil de sécurité comprendront que toute utilisation d’une arme nucléaire changera le monde de manière incroyable.”

Interrogé sur les commentaires à Tokyo, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a appelé tous les pays à reconnaître “les causes profondes de l’impasse de longue date” sur les programmes d’armement de la Corée du Nord et à prendre des mesures pour renforcer la confiance mutuelle et répondre aux préoccupations de tous. des soirées.

La Corée du Nord a effectué des tests d’armes à un rythme sans précédent cette année, tirant plus de deux douzaines de missiles balistiques, dont un qui a survolé le Japon.

Lors d’une conférence de presse régulière, Patel a refusé de détailler comment Washington réagirait à une reprise des essais nucléaires nord-coréens, mais a déclaré, en utilisant les initiales du nom officiel du pays : “Nous continuons à avoir des outils à notre disposition pour tenir la RPDC responsable. “

Il a fait référence aux sanctions unilatérales américaines en réponse aux lancements de missiles nord-coréens cette année, ainsi qu’aux exercices militaires conjoints avec le Japon et la Corée du Sud, qui impliquaient un porte-avions américain pour la première fois depuis 2017.

Mori a déclaré que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon s’étaient engagés à “renforcer davantage la capacité de dissuasion et de réponse” et la coopération trilatérale en matière de sécurité.

Face à la montée des tensions à propos de Taïwan, une île auto-administrée que la Chine revendique comme la sienne, Sherman a réitéré la position américaine selon laquelle il ne soutient pas l’indépendance de Taïwan, mais a déclaré qu’il ferait tout son possible pour soutenir Taipei et travailler avec le Japon et la Corée du Sud pour s’assurer qu’il pourrait se défendre.

Lors d’une réunion du Parti communiste ce mois-ci, le président chinois Xi Jinping a appelé à une accélération des plans de construction d’une armée de classe mondiale et a déclaré que la Chine ne renoncerait jamais au droit d’utiliser la force pour résoudre le problème de Taiwan.



(Reportage de Kiyoshi Takenaka à Tokyo, Reportage supplémentaire de Hyonhee Shin, Soo-hyang Choi et Josh Smith à Séoul, Eduardo Baptista à Pékin et Humeyra Pamuk, Simon Lewis et David Brunnstrom à Washington, Michelle Nichols aux Nations Unies; Écrit par Chang -Ran Kim et David Brunnstrom ; Montage par Simon Cameron-Moore, Deepa Babington et Lincoln Feast.)