Essai national gallois en direct sur Sky Sports Racing: Matt Chapman choisit ses cinq à suivre à Chepstow | Nouvelles de la course

Matt Chapman de Sky Sports Racing a fait basculer six vainqueurs sur sept lors de sa dernière visite au Pays de Galles et revient avec cinq à suivre de Chepstow samedi…

Pour certains, la journée de Tingle Creek à Sandown samedi occupera le devant de la scène, mais je me dirige vers Chepstow pour Sky Sports Racing et je dois vous dire que cela promet d’être une ceinture absolue d’une carte.

Chepstow n’est qu’une de ces pistes qui produit quelque chose d’intéressant, chaque montage de sauts, et voici cinq chevaux à surveiller samedi, en direct sur Sky Sports Racing.

Réveillez-vous

Haie des novices du Coral Racing Club (12.27)

Le coureur formé par Paul Nicholls n’a couru que trois fois selon les règles et deux d’entre eux ont été à Chepstow, donc après cette performance, il aura été sur la piste lors de trois de ses quatre départs. Avec une note de 121, il devrait être difficile à arrêter, mais jetez un deuxième coup d’œil à Well Dick pour Charlie Longsdon qui a été bien aimé en deux points à points.

Sursis secret

Coral Welsh Grand National Trial (1.37)

Curieusement, il a couru deux fois dans le Welsh National en 2021 et avait l’air d’avoir le monde à ses pieds lors du piratage en janvier et même d’être considéré comme un cheval de la Cheltenham Gold Cup. En décembre de cette année-là, il était également cinquième de la course. Depuis lors, les roues sont tombées, mais beaucoup voudront que le coureur d’Evan Williams rebondisse à son meilleur niveau avec une marque de 134 qui devrait être généreuse.

Guide

Coral Welsh Grand National Trial (1.37)

De 14 départs sous règles, il a été à Chepstow cinq fois et ses trois derniers efforts ont été sur le parcours. Ils ont tous été des victoires en voyant sa marque de handicap augmenter de 20 livres pour Rebecca Curtis. Il pourrait facilement remplacer Paddy Brennan.

Image:

Wayfinder est le favori pour remporter le Welsh Grand National Trial samedi





Pont de fer

Cazoo Novices Limited Handicap Chase (2.12)

Vous n’obtenez pas souvent des chevaux invaincus dans les poursuites avec handicap, mais c’est le cas d’Iron Bridge qui opte pour l’équipe père et fils de Jonjo O’Neill. Une note de 137 semble très élevée pour un cheval aussi inexpérimenté, mais il avait l’air chic à Carlisle la dernière fois.

Roche de sel

Burnham Plastering & Drylining Novices’ Hurdle (2.47)

Kim Bailey déchaîne un fascinant point gagnant à Salt Rock. Le fils de Soldier et Fortune a coûté 205 000 £ et devrait pouvoir rouler un peu pour les propriétaires qui n’ont pas peur de dépenser quelques livres. Ce sera difficile de gagner lors de ses débuts en haies, mais certainement à vérifier dans le paddock avec moi sur Sky Sports Racing !

Regardez toutes les courses sur la carte Coral Welsh Grand National Trial de Chepstow en direct sur Sky Sports Racing (Sky 415 | Virgin 535) le samedi 3 décembre.