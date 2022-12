Essai du VUS Mercedes-Benz EQS580 2023 : proprement chic

En matière d’électrification, Mercedes-Benz devance les autres constructeurs automobiles de luxe. Et cela n’est nulle part plus évident que le SUV EQS580, qui est l’une des expériences les plus sereines que j’ai eues au volant depuis des années.

J’ai bien aimé le design spatial de la berline EQS lors de ses débuts, et je pense que ce look est tout aussi bon lorsqu’il est adapté à un VUS. Bien sûr, ce n’est pas aussi aérodynamique que la berline, mais la forme du VUS EQS est toujours très glissante avec un coefficient de traînée de 0,26. L’extrémité arrière de la ligne de toit ne s’effile pas beaucoup, de sorte que l’EQS conserve une forme solide de SUV. Le capot a quelques plis, mais le reste du corps est généralement dépourvu d’angles durs ou d’autres bruits visuels qui ne feraient que nuire à l’efficacité.

À l’intérieur, le cockpit est presque une copie conforme de la berline EQS – encore une fois, ce n’est pas un problème, car c’est génial. Il n’est pas difficile de dire que beaucoup de réflexion a été consacrée à cet intérieur. La qualité de construction est excellente, avec la mise à niveau en cuir Nappa de 1 370 $ de mon testeur étendant ce rembourrage doux à presque toutes les surfaces. La garniture en bois de la console centrale est cependant ma partie préférée, car elle comporte des étoiles à trois branches en métal intégrées à l’intérieur. Trois rangées de sièges sont disponibles, mais vous pouvez également opter pour une configuration à deux rangées, qui offre beaucoup d’espace pour les jambes à l’arrière.

Il y a encore beaucoup de praticité qui se cache derrière cette somptuosité. Les poches de porte sont assez grandes pour la plupart des bouteilles d’eau, bien que les grands Nalgenes aient encore du mal à trouver un endroit pour se détendre. Sous la porte coulissante de la console centrale se trouvent un ensemble de porte-gobelets rétractables et beaucoup d’espace pour les tchotchkes et autres. Le plateau de rangement sous la console est énorme, et il y a aussi un espace supplémentaire sous l’accoudoir. À l’arrière, il y a environ 31 pieds cubes d’espace de chargement, ce qui est inférieur à ce que propose la BMW iX, mais c’est quand même suffisant pour les sacs de courses d’une famille.

Le 580 est le modèle le plus costaud de la gamme de SUV EQS, et il le restera probablement, car Mercedes n’a pas l’intention de lancer une variante AMG pour le moment. Une paire de moteurs électriques, un à chaque essieu, se combinent pour produire 536 chevaux et 633 livres-pied de couple, ce qui est assez de puissance pour que ce SUV atteigne 60 mph en 4,5 secondes. La nature instantanée du couple électrique signifie que l’accélération frappe comme un sac de briques à la plupart des vitesses, me repoussant dans ce cuir Nappa moelleux alors que le son provenant des haut-parleurs fournit une bande sonore subtile mais futuriste.

Andrew Krok/Crumpe



Étant donné que le SUV EQS n’est pas aussi efficace sur le plan aérodynamique que son frère berline, il y a une quantité légèrement plus élevée de bruit du vent à grande vitesse, mais la voiture reste encore largement isolée des éléments, aidée en partie par le pack Acoustic Comfort de mon testeur à 1 010 $, qui ajoute un verre plus épais. Le système de suspension pneumatique standard du SUV absorbe à peu près chaque centimètre de saleté sur la route, et pendant qu’il peut raidissez-vous et bousculez, il vaut mieux laisser cette voiture dans ses réglages plus doux. La direction de l’essieu arrière standard facilite la traversée urbaine malgré l’encombrement plus important du SUV EQS.

Le freinage récupératif est ici intéressant, tout comme sur la berline EQS. Il y a quelques forces différentes à basculer, mais il n’y a pas de véritable mode à une pédale – juste Intelligent, qui se combine avec la myriade de systèmes de sécurité de la voiture pour garder un rythme régulier avec le trafic à basse vitesse. La pédale de frein se déplace également lorsque la régénération démarre, pour fournir une force de freinage prévisible chaque fois que mon pied touche la pédale. Honnêtement, j’aime la façon dont cela fonctionne; cela ne m’a jamais pris au dépourvu, même si cela me semble étrange après avoir quitté un véhicule électrique sans cette configuration. La pédale est également un peu pâteuse, ce qui convient aux arrêts lents et fluides, mais elle n’inspire pas autant confiance pour les applications plus lourdes et plus paniquées.

Andrew Krok/Crumpe



Le SUV EQS sacrifie une certaine autonomie pour son corps plus grand et moins efficace. L’EPA évalue le SUV EQS580 à 285 miles par charge, soit environ 2,4 miles par kilowattheure. La réduction des effectifs du SUV EQS450 Plus améliore l’autonomie à 305 miles, mais rien ne peut égaler l’efficacité absolue de la berline avec son autonomie estimée à 340 miles. Néanmoins, le SUV EQS est toujours assez bon pour siroter des électrons, et mes efforts au volant rapportent des chiffres qui rencontrent (et parfois battent) les meilleurs efforts des autorités fédérales. Quand vient le temps de faire le plein, le SUV EQS acceptera jusqu’à 200 kilowatts de jus, passant d’un état de charge de 10 % à 80 % en une demi-heure environ.

Je pense que le SUV EQS est mieux apprécié la nuit, car son éclairage ambiant standard de 64 couleurs est un vrai spectacle à voir. Les bandes LED s’étendent sur presque toutes les surfaces de la voiture, et il y a des animations uniques pour changer la température ou lorsque l’assistant vocal “Hey, Mercedes” s’enclenche. Il y a aussi un réglage pour changer l’éclairage lorsque le véhicule accélère.

Bien sûr, il y a bien plus de technologie de cabine dans le SUV EQS que quelques lumières fantaisistes. Le 580 est livré en standard avec l’Hyperscreen de Mercedes, un morceau de verre couvrant le tableau de bord qui abrite un écran central massif de 17,7 pouces, en plus du groupe de jauges numériques de 12,3 pouces et d’un écran tactile de 12,3 pouces pour le passager. Le plus grand écran peut afficher une carte géante avec des superpositions pour la radio, des sièges massants et d’autres fonctionnalités. La navigation fait un excellent travail pour garantir qu’un itinéraire comprend de nombreux chargeurs, et Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont inclus. Les ports USB-C sont à portée de chaque siège, garantissant que les appareils de tout le monde restent au top. Le SUV EQS est également livré en standard avec une multitude de systèmes de sécurité actifs et passifs, y compris le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie, l’assistance à la direction active, le freinage d’urgence automatique, les changements de voie automatiques et la surveillance des angles morts.

Andrew Krok/Crumpe



De manière quelque peu surprenante, le VUS Mercedes EQS 2023 n’est pas beaucoup plus cher qu’une berline EQS équivalente. Un SUV EQS450 Plus de base commence à 105 550 $, dont 1 150 $ pour la destination, mais le SUV EQS580 plus costaud porte ce prix à 127 100 $. Avec quelques options de bon goût comme des sièges avant massants à 1 100 $, une climatisation à quatre zones à 860 $ et 450 $ pour un chauffage de siège plus rapide, cet exemple sonne à 132 880 $. C’est un prix élevé à payer, mais c’est en ligne avec le segment, qui n’est pas vraiment une question de lésiner ou d’économiser – une BMW iX M60, par exemple, vous coûtera environ 109 000 $ avant les options.

Pour autant d’argent, les attentes peuvent être élevées, mais le VUS Mercedes-Benz EQS580 2023 les dépasse. Il prend tout ce que le constructeur automobile a appris sur la construction d’un SUV de luxe confortable et intéressant et l’adapte à un avenir électrique, et le véhicule électrique qui en résulte est tout aussi futuriste qu’il en a l’air.