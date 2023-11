ESS Tech, Inc. (NYSE:GWH) Transcription de l’appel sur les résultats du troisième trimestre 2023, 7 novembre 2023

Sur ce, je cède la parole au PDG d'ESS, Eric Dresselhuys.

Éric Dresselhuys : Merci, Erik, et merci à tous de vous joindre à nous pour notre appel aux résultats du troisième trimestre. Aujourd’hui, je passerai en revue nos résultats financiers, notre partenariat avec Honeywell, la réussite de nos clients et les ajouts à l’équipe de direction. Je suis accompagné de Tony Rabb, notre directeur financier. Nous continuons de réaliser de solides progrès dans l’ensemble de l’entreprise, en optimisant les livraisons aux clients, en signant d’importants accords de partenariat et en gérant efficacement nos ressources tout en nous efforçant d’atteindre la rentabilité. Même si les revenus du troisième trimestre ont été quelque peu légers, en raison d’un retard dans le calendrier d’un projet, nous restons confiants dans notre capacité à réaliser les prévisions que nous avons partagées le trimestre dernier, à savoir atteindre 9 millions de dollars de revenus pour cet exercice. Pour rappeler les progrès que nous avons réalisés, notre chiffre d’affaires cumulatif de 4,7 millions de dollars représente une augmentation d’environ 700 % par rapport à l’année dernière.

Nous avons suffisamment de produits et de demandes pour pouvoir générer une augmentation significative de nos revenus au quatrième trimestre et atteindre nos objectifs. Nous sommes une entreprise en plein essor avec de gros clients et des projets complexes. Les retards qui peuvent sembler légers ou insignifiants pour nos clients peuvent entraîner des changements dans le moment où nous expédions les produits et comptabilisons les revenus à court terme, comme cela s’est produit au troisième trimestre, et cela devrait s’équilibrer avec le temps. Fin septembre, ESS a conclu un partenariat transformationnel avec Honeywell, une puissance industrielle dont les atouts dans les technologies et les marchés s’alignent étroitement sur ceux que poursuit ESS. Reconnaissant l’importance du stockage de longue durée et les avantages d’ESS avec la technologie du flux de fer pour parvenir à un avenir énergétique propre, Honeywell s’est engagé pour la première fois avec ESS au début de l’année.

Après une diligence approfondie dans nos opérations, nos relations clients et notre propriété intellectuelle, Honeywell est devenu convaincu qu’ESS avait développé une technologie véritablement différenciée pour servir ce marché et nous sommes ravis de conclure ce partenariat synergique. La relation est vaste, mais je vais récapituler brièvement les points saillants. Premièrement, Honeywell prévoit d’intégrer notre technologie dans ses efforts de commercialisation d’énergie propre et a pour objectif initial d’acheter jusqu’à 300 millions de dollars de notre produit dans les années à venir. Ils ont déjà effectué un paiement anticipé de 15 millions de dollars pour ces achats et ont réalisé un investissement direct en actions de 27,5 millions de dollars avec une prime de 24 % par rapport au cours actuel de l’action ESS, ajoutant immédiatement 42,5 millions de dollars à notre bilan.

Grâce aux warrants, Honeywell peut investir davantage dans ESS avec une prime encore plus importante, ce qui ajouterait près de 40 millions de dollars supplémentaires au bilan. ESS intégrera l’IP à batterie faible de Honeywell dans notre propre portefeuille IP étendu et collaborera dans le cadre d’un accord de développement conjoint pour faire progresser davantage la technologie. Au total, nous pensons qu’il s’agit d’une relation déterminante pour l’industrie. La collaboration est déjà en cours et nous avons hâte de partager nos progrès. Alors que nous expédions aujourd’hui des entrepôts d’énergie au fil du temps, nous constatons que la majorité de nos revenus sont transférés vers les centres énergétiques ou les CE. Notre solution EC utilise la même technologie et la même approche de conception protégées par brevet que l’EW, mais à une échelle beaucoup plus grande. Notre solution EC est modulaire et conçue pour s’adapter à des dizaines de mégawatts par installation avec une plus grande flexibilité et des coûts par kilowattheure beaucoup plus faibles afin de permettre les solutions à grande échelle nécessaires pour atteindre un réseau neutre en carbone.

Nous développons ce produit depuis un certain temps et nous sommes ravis que nos équipes d’exploitation et d’ingénierie aient travaillé dur avec Portland General Electric pour construire le premier centre énergétique ici même dans l’Oregon. C’est passionnant de voir cela prendre vie et nous prévoyons de tester un EC opérationnel ce trimestre. Avec une mise en service complète prévue pour le premier semestre 2024, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour commencer à expédier les EC aux clients commerciaux au cours du second semestre 2024. Nous sommes ravis de donner vie à l’EC ; un produit qui, selon nous, alimentera notre trajectoire de croissance à long terme. Du côté des clients, je voudrais féliciter notre partenaire australien, Energy Storage Industries Asia Pacific, ou ESI, pour son accord élargi avec Stanwell Corporation, un important producteur d’électricité appartenant au gouvernement du Queensland.

Annoncé par le premier ministre du Queensland lors de son récent discours sur l’état de l’État, Stanwell a détaillé son intention de développer ce qui sera le plus grand système de stockage d’énergie par batterie à flux de fer au monde. Après le déploiement du projet initial annoncé précédemment, ils prévoient d’étendre l’installation à 150 mégawatts et ont déjà pris l’option d’acheter jusqu’à 200 mégawatts par an par la suite. Cet accord fait suite à l’annonce par Energy Queensland en août du déploiement d’une batterie à flux de fer de 1 mégawatt d’ESI dans la région de Wide Bay pour soutenir le développement d’alternatives au lithium-ion. Stanwell et Energy Queensland poursuivent leur mission visant à réaliser le plan pour l’énergie et l’emploi du Queensland, qui nécessitera 3 à 3,5 gigawatts de stockage pour atteindre l’objectif de l’État de 80 % d’énergie renouvelable dans le réseau d’ici 2035.

Pour faire suite à notre annonce du trimestre dernier, nous sommes heureux d’annoncer que nous avons finalisé l’accord avec LEAG pour la première phase de notre projet révolutionnaire visant à apporter de l’énergie de base verte en Allemagne. Comme vous vous en souviendrez, ce projet vise à fournir un système de batterie à flux de fer de 500 mégawattheures sur le site de la centrale électrique de LEAG à Boxberg. L’installation créerait un élément de base reproductible pour soutenir l’objectif de LEAG de créer jusqu’à 20 gigawattheures de stockage à associer à la production solaire et locale d’hydrogène, créant ainsi le plus grand pôle d’énergie verte d’Europe. Nous continuons de bénéficier d’une excellente validation de la part de notre clientèle existante. Nous avons mis en service avec succès notre premier déploiement de six entrepôts d’énergie dans le district des services publics municipaux de Sacramento.

Ces six EW représentent la première phase d’un accord qui fournira jusqu’à 200 mégawatts de stockage d’énergie de longue durée pour soutenir la vision agressive de SMUD en matière d’énergie propre pour 2030. Autre signe des progrès réalisés par notre équipe de réussite client, nous avons récemment mis en service un EW pour Nevada Energy en seulement 2,5 semaines parmi les autres projets que nous avons livrés ce trimestre. Quatre de ces clients, Honeywell, ESI, LEAG et SMUD, ont signé des accords avec ESS qui pourraient, s’ils étaient pleinement réalisés, aboutir à l’expédition de centaines de mégawatts de stockage, ce qui se traduirait par un chiffre d’affaires total bien supérieur à 1 milliard de dollars. Pour réaliser ce potentiel, nous devons équilibrer la gestion de notre trésorerie, l’optimisation de nos opérations et l’accélération de la production de centres énergétiques, qui constitue le meilleur facteur de forme pour fournir des mégawatts de stockage le plus efficacement possible.

Pour atteindre ces objectifs ensemble, ESS prévoit de maintenir notre rythme relativement modeste d’expéditions d’EC au début de l’année prochaine, puis de commencer à livrer des EC au cours du second semestre 2024. Nous disposons aujourd’hui d’une capacité de modules de puissance suffisante pour répondre à notre demande de 2024, et nous Nous chercherons à ajouter de la capacité supplémentaire à la fin de 2024 pour permettre une nouvelle montée en puissance jusqu’en 2025. Comme vous pouvez le constater, nous sommes enthousiasmés par les grands progrès que nous réalisons à mesure que nous développons l’activité, mais les progrès ne sont pas toujours linéaires. Je tiens à partager que la collaboration que nous entretenons avec San Diego Gas & Electric sur le site de Cameron Corners est terminée. Le projet a été conçu il y a plusieurs années et au fur et à mesure de sa construction, les parties ont reconnu une inadéquation liée aux exigences techniques spécifiques du site…