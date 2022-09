Esquive d’assignation à comparaître de Ken Paxton et autres problèmes juridiques

Lundi, la plus haute autorité judiciaire de l’État du Texas aurait fui son propre domicile plutôt que de permettre à un fonctionnaire de lui signifier une citation à comparaître.

Selon un récit de l’homme qui a signifié l’assignation, rapporté dans le Texas Tribune, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a semblé essayer d’attendre un serveur de traitement avec l’assignation pendant une heure chez lui, puis s’est enfui plus tard à l’approche du serveur. lui, et est finalement parti dans un camion conduit par sa femme pendant que le serveur posait les documents sur le sol.

Les avocats de Paxton ont fait valoir qu’il était simplement intimidé et qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il recevait une assignation à comparaître. Et cela semble certainement être le moindre des soucis de Paxton en matière d’enchevêtrements juridiques. Il fait également l’objet d’une enquête criminelle du FBI sur des allégations de corruption, et en 2015, il a été inculpé et arrêté pour des accusations de fraude en valeurs mobilières, pour lesquelles il n’a pas encore été jugé.

Personne ne devrait être au-dessus de la loi, surtout pas le plus haut procureur d’un État, mais aucune loi ne l’empêche de continuer à occuper son poste malgré les allégations portées contre lui. Les électeurs du Texas pourront rendre un verdict avant que les tribunaux ne le fassent, car Paxton doit être réélu à la mi-mandat de novembre.

Après avoir été réélu deux fois, puis avoir survécu à un combat primaire cette année malgré son bagage légal, il semblait que Paxton était fait de téflon. Il a continué d’être une figure influente du Parti républicain, au Texas et à l’échelle nationale, menant souvent des poursuites éclatantes dans plusieurs États contre les politiques des administrations Obama et Biden.

Il pourrait être plus vulnérable cette année, sortant de la primaire républicaine avec seulement 43% des voix (une performance tiède pour un titulaire) malgré l’obtention de l’approbation de l’ancien président Donald Trump. Et il détient une mince avance sur son challenger démocrate Rochelle Garza : 5 points de pourcentage et 2 points de pourcentage, selon les récents sondages de la WFAA/Texas Hispanic Policy Foundation et du Dallas Morning News et de l’Université du Texas à Tyler, respectivement. Les deux sondages ont montré qu’au moins 8% des électeurs étaient indécis.

Si Paxton l’emportait, cela suggérerait que, dans un État rouge comme le Texas, être démocrate est toujours une transgression plus grande que la litanie d’accusations portées contre lui.

Ici, nous récapitulons les récents démêlés de Paxton avec la loi et sa fuite.

Les accusations de fraude en valeurs mobilières

En 2015, Paxton a été accusé par Byron Cook, un ancien législateur républicain de l’État, et l’homme d’affaires de Floride Joel Hochberg de les avoir encouragés à investir 100 000 $ ou plus dans une entreprise technologique appelée Servergy Inc., sans les avertir qu’il gagnerait une commission s’ils le faisaient. alors. Cela se serait produit en 2011, alors que Paxton était membre de la Texas House.

L’acte d’accusation allègue qu’il “a intentionnellement manqué[ed] divulguer » qu’il avait reçu une compensation sous la forme de 100 000 actions de Servergy, l’accusant de deux chefs de fraude en valeurs mobilières. Il a également été accusé de ne pas s’être inscrit auprès de la commission des valeurs mobilières de l’État.

Paxton a nié les allégations dans l’affaire, qui fait toujours son chemin devant les tribunaux. On ne sait pas pourquoi cela a pris si longtemps, mais les différends sur le lieu où l’affaire devrait être jugée, l’indemnisation des procureurs spéciaux et les retards liés à la pandémie ont tous contribué. Les avocats de Paxton ont nié que les retards puissent être attribués à toute sorte d'”influence répréhensible” qu’il a cherché à exercer. S’il est reconnu coupable, il pourrait encourir de cinq à 99 ans de prison pour chacune des accusations de fraude en valeurs mobilières et de deux à 10 ans pour ne pas s’être inscrit, et il perdrait probablement sa licence en droit.

Dans une affaire distincte mais connexe, un associé de Paxton, Charles “Chip” Loper III, a accusé Cook et Hochberg d’un stratagème visant à tirer profit des fonds d’investissement d’une société d’actifs miniers que Paxton représentait avant d’être élu procureur général. Loper a affirmé que le stratagème l’avait blessé financièrement, ainsi que son père.

Cook et Hochberg ont fait valoir que le procès Loper avait été intenté en représailles à leurs allégations et que Paxton devrait plutôt être tenu responsable du préjudice allégué. Ils ont réussi à le faire ajouter à l’affaire en tant que “tiers responsable”, ce qui signifie qu’il devra siéger pour une déposition prévue quelques semaines seulement après les élections de novembre au cours desquelles on pourra également lui poser des questions concernant l’affaire Servergy.

Après sept ans, il pourrait bientôt y avoir plus de mouvement dans l’affaire de fraude en valeurs mobilières – mais pas assez tôt pour que les électeurs aient des réponses avant les élections.

L’enquête du FBI

En 2020, plusieurs des principaux assistants de Paxton ont demandé aux autorités fédérales chargées de l’application des lois d’enquêter sur Paxton, affirmant qu’il avait violé la loi fédérale et étatique en intervenant pour aider l’un de ses principaux donateurs, l’investisseur immobilier Nate Paul. Le FBI a ensuite ouvert une enquête criminelle pour examiner ces allégations.

Les assistants ont affirmé que Paxton avait tenté d’amener les employés de l’État à divulguer à Paul des documents gouvernementaux qui auraient dû rester confidentiels, et qu’il avait émis un avis juridique qui avait aidé Paul à éviter les ventes de saisies sur plusieurs de ses propriétés pendant la pandémie. Il serait également intervenu dans un procès entre Paul et un organisme de bienfaisance basé à Austin, et a engagé un avocat extérieur pour examiner les allégations de Paul selon lesquelles il avait été maltraité lors d’un raid du FBI sur sa propriété en 2019, plaintes que le personnel de Paxton avait déjà examinées et rejetées. En échange de tout cela, affirment les assistants, Paxton a obtenu l’aide de Paul pour la rénovation de sa maison et pour trouver un emploi à la prétendue maîtresse de Paxton.

Paxton a déclaré qu’il n’avait rien fait de mal et a accusé le FBI d’avoir infiltré son bureau. Aucune accusation criminelle n’a été déposée.

Trois des assistants ont démissionné et les cinq autres ont été licenciés. Ils ont depuis déposé une plainte pour dénonciation, affirmant qu’ils avaient été licenciés en représailles pour avoir dénoncé Paxton aux autorités fédérales. Paxton a affirmé qu’ils avaient été licenciés pour des raisons légitimes indépendantes.

L’assignation à comparaître

Le mois dernier, après l’entrée en vigueur de l’interdiction quasi totale de l’avortement au Texas, un groupe de fonds d’avortement a intenté une action en justice demandant à un juge fédéral d’interdire à Paxton et à d’autres procureurs du Texas d’utiliser cette loi ou toute autre loi pour les cibler pour avoir aidé des Texans à sortir de état pour obtenir des avortements. Ils lui ont demandé de témoigner lors d’une audience dans l’affaire mardi.

Pour s’assurer qu’il se présenterait, ils ont essayé de lui signifier deux citations à comparaître à son domicile, l’une l’obligeant à témoigner en sa qualité officielle et l’autre en sa capacité personnelle. Mais Paxton et sa femme ont fui près d’une heure après qu’un huissier se soit présenté à leur porte lundi.

Ses avocats ont déclaré qu’il ne savait pas qu’il était servi et que le couple est parti par souci de leur sécurité personnelle, car ils ne connaissaient pas «l’homme étrange» qui a tenté de le servir. Mais les archives judiciaires indiquent que les avocats représentant les fonds d’avortement avaient informé le bureau de Paxton à l’avance qu’ils allaient assigner le procureur général et que le serveur était à sa porte.

Le juge chargé de l’affaire a depuis rejeté l’assignation à comparaître, bien que les fonds pour l’avortement aient demandé au tribunal de reconsidérer. Il n’y a pas encore de jugement dans l’affaire.