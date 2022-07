Les ESPYS 2022 présentés par Capital One sont enfin là. Il est temps de décider lequel de vos athlètes préférés remportera les plus grands prix de l’émission.

Les nominés pour le meilleur joueur MLS sont : Valentin Castellanos du champion NYCFC et vainqueur du Golden Boot 2021 ; l’attaquant Jesús Ferreira du FC Dallas ; le milieu de terrain Carles Gil du New England Revolution et l’attaquant Carlos Vela du LAFC.

Votez maintenant et syntonisez ESPYS sur ABC le 20 juillet à 20 h HE.