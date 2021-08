« Esprit sportif désintéressé »: un coureur de haies danois salué pour avoir félicité son rival ukrainien après la fin de ses propres espoirs par la chute des pluies torrentielles de Tokyo

Les demi-finales du 400 m haies femmes se sont déroulées lundi au stade olympique de Tokyo malgré une averse qui, selon de nombreux fans, rendait les conditions beaucoup trop dangereuses pour la compétition.

Apparaissant dans la troisième demi-finale, Petersen s’est fait remarquer dans des circonstances angoissantes alors qu’elle frappait un obstacle dans le dernier virage alors qu’elle était toujours en lice pour une place de qualification.

Alors que la Danoise gisait sur la piste détrempée de Tokyo, elle a été forcée de regarder ses rivales se diriger vers la ligne d’arrivée.

Aïe 😣😢 (Sara Slott Petersen) Pas de finale pour la vice championne olympique du 400m haies

La Danoise Sara Slott Petersen dégringole sur une haie dans les manches du 400m et dérape d'un bon mètre. Cela devient simplement plus risqué de minute en minute.

La Néerlandaise Femke Bol et l’Américaine Anna Cockrell sont arrivées première et deuxième pour réserver des places automatiques dans la finale de mercredi, tandis que la star ukrainienne Tkachuk était impatiente de voir si elle s’était qualifiée comme l’une des troisièmes les plus rapides.

Alors que la jeune femme de 26 ans cherchait la confirmation de son sort, Petersen est venu la rassurer en lui disant que son temps avait été assez rapide pour réserver une place pour la finale olympique des haies.

Après que cela a finalement été confirmé, Petersen a embrassé un Tkachuk en larmes dans des scènes réconfortantes alors que la Danoise mettait sa propre déception de côté.

Les actions de Petersen – dont la chute a fait qu’elle a raté l’occasion d’ajouter à l’argent olympique qu’elle a remporté à Rio il y a cinq ans – ont été largement saluées sur les réseaux sociaux.

« Sara Slott Petersen réconfortant Viktoria Tkachuk me réchauffe le cœur », a écrit une personne.

Le journaliste irlandais Neil O’Riordan a déclaré qu’il y avait « quelque chose dans mon oeil » pendant qu’il discutait des scènes.

Sara Slott Petersen trébuche sur les haies, ne termine pas sa course mais se dirige ensuite vers une Viktoriya Tkachuk anxieuse, met un bras autour d'elle et attend que l'Ukrainienne découvre qu'elle est qualifiée pour la finale du 400 haies

Le sport est un tour de montagnes russes. Mais cette athlète, Sara Slott Petersen, a fait elle-même et le Danemark fier. 34 ans, maman avec un fils de presque 8 ans. Aujourd'hui, elle s'est écrasée aux Jeux olympiques demi-finales dans ce qui pourrait être sa dernière course. Merci pour les souvenirs.

« Quelle belle touche là Sara Slott Petersen, » a déclaré le commentateur d’Eurosport Martin Gillingham à propos de la star danoise de 34 ans, qui avait été le porte-drapeau de son pays lors de la cérémonie d’ouverture à Tokyo.

« Elle a chuté et c’est presque inévitablement la fin de sa carrière mais elle trouve encore le temps d’attendre avec Tkachuk pour voir si elle a atteint la finale. C’est vraiment un bel esprit sportif désintéressé.

Les conditions torrentielles à Tokyo ont suscité de nombreuses discussions lundi, notamment lors de la finale du disque féminin et des épreuves de saut à la perche, qui ont toutes deux été temporairement suspendues.

Ce n’était pas avant que les concurrents aient eu du mal à prendre pied – la zone de lancer du disque devant être séchée avec une serviette par les officiels.

Controverse! Il pleut à verse, tout le monde glisse et ils continuent avec des lancers du poids, du disque et du javelot. Sans parler des courses qui se déroulent également à côté. Folie absolue !

Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens olympiques ! Les femmes glissent et il faut continuer.

Les utilisateurs des médias sociaux ont fulminé, certains affirmant que les conditions ruinaient le spectacle et trompaient les athlètes de ce à quoi ils s’étaient préparés.

« Il ne fait que pleuvoir et les pauvres athlètes sont toujours en compétition dans le lancer de discussion féminin et c’est triste de voir beaucoup d’entre elles glisser au milieu mais le spectacle continue. Je ne sais pas si c’est pour cela que ces athlètes se sont entraînées si dur 4 ans pour finir », a écrit un utilisateur de Twitter.

Lorsque le disque a repris, c’est l’Américaine Valarie Allman qui a remporté l’or avec un lancer de 68,98 m, suivie de l’Allemande Kristin Pudenz – qui a réussi 66,86 m – et de l’athlète cubaine Yaime Perez à 65,72 m.