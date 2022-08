Esprit de réconciliation – Kelowna Capital News

– Paroles de Sean McIntyre Photographies de Don Denton et Lia Crowe

Niché discrètement entre une “boutique romantique” et un magasin de pièces automobiles dans un centre commercial sans prétention près de

le centre-ville de Duncan n’est pas l’endroit où vous vous attendriez à trouver une étoile montante dans le monde de l’art canadien, et Maynard Johnny Jr. est totalement cool avec ça.

De plus, le loyer est bon marché et c’est près de chez moi.

Maynard travaille dans son espace de 500 pieds carrés depuis qu’il est revenu de Vancouver dans la vallée de Cowichan au plus fort de la pandémie de COVID-19 pour se rapprocher de sa famille et de ses amis.

Il est facile de rater les nouvelles fouilles. Il n’y a pas d’enseigne à l’avant et les seules œuvres d’art sur les murs sont les œuvres au marqueur et au crayon sur feuilles mobiles créées par les petits-enfants de Maynard. Maynard est assis à une table, dessinant avec désinvolture des dessins sur des feuilles de papier cartonné de la taille d’une carte postale, tandis que son assistante Ruth, assise à la fenêtre donnant sur le parking asphalté du centre commercial, bloque calmement les couleurs d’une nageoire dorsale géante sur un mètre de large toile tendue pour former un tambour massif. Les seuls autres meubles sont un canapé et une table pour enfants avec une paire de petites chaises, vraisemblablement utilisées par les jeunes artistes en herbe qui ont décoré les murs de Maynard.

La plupart du travail de l’artiste commence ici même à la table à dessin de son atelier, où il esquisse des idées qui donnent forme à des pièces inspirées de la tradition salish de la côte mélangées à une large gamme de couleurs contemporaines. Les petits croquis qu’il fait maintenant pour un client, par exemple, finiront par se transformer en une toile de 36 par 48 pouces. Pendant qu’il dessine, des réflexions sur les proportions, les contrastes de couleurs et l’interaction de l’espace négatif prennent vie sur le papier.

Maynard peut faire remonter son intérêt pour l’art aux croquis qu’il a réalisés lorsqu’il avait cinq ou six ans. Il se souvient avoir dessiné des portraits de sa famille, puis s’être étendu à une gamme plus large d’illustrations de style bande dessinée. Maynard excellait dans l’art pendant ses années de collège et de lycée, mais détestait la peinture jusqu’à ce que son professeur d’art lui donne un devoir en 11e année, lui demandant de s’inspirer de son héritage autochtone.

“J’ai essayé en pensant que ça allait être facile, mais c’était en fait très difficile. Je suis resté avec ça et c’est finalement devenu quelque chose pour lequel j’avais une passion », dit-il. « Je n’étais pas douée pour les études, mais j’ai toujours été douée pour les sports et l’art ; J’ai réalisé que j’avais plus de chances de devenir un artiste qu’un footballeur professionnel.

Peu de temps après, Maynard s’est retrouvé à vivre la vie d’un jeune artiste prometteur, affinant ses compétences et développant un style unique. Il y a eu des défis et des moments de doute, mais Maynard a toujours trouvé la motivation et le courage de continuer à peindre. À un moment donné, en 1999, il était prêt à abandonner lorsque feu Robin Williams a acheté une de ses peintures. Ce moment reste un tournant dans sa carrière.

“Je ne sais pas pourquoi il était important que quelqu’un comme Robin Williams aime mon travail, beaucoup de gens aiment mon travail, mais pour une raison quelconque, j’ai eu l’impression de faire la bonne chose quand il a acheté ma pièce”, dit Maynard.

Sa décision de s’y tenir s’est avérée judicieuse.

Après avoir passé quatre ans à Vancouver, où il dit avoir fait passer sa carrière au niveau supérieur, le récent retour de Maynard sur l’île de Vancouver a coïncidé avec une ascension fulgurante de son profil. En 2021, BC Ferries a chargé Maynard de créer l’art qui orne le nouveau navire de l’entreprise Héron Salish. Plus tôt cette année, le club de football du Pacific FC a demandé à Maynard de concevoir un maillot à utiliser comme kit alternatif de l’équipe (voir l’histoire ci-dessous).

Et bien que l’attention supplémentaire n’ait pas nécessairement rendu son travail plus populaire – il était déjà très demandé – cela a fait de lui une présence plus reconnaissable sur la scène artistique de la côte ouest.

« Je connaissais beaucoup de gens avant de déménager, mais maintenant, beaucoup de gens me connaissent », dit-il. “C’est bizarre parce que les gens viennent me voir et me disent : ‘Hey, comment ça va ? Vous êtes sur les BC Ferries. Et je ne savais peut-être pas qui c’était.

« Je m’étais déjà établi en tant qu’artiste, donc je n’avais pas vraiment besoin d’exposition, mais le côté publicitaire était incroyable. Les gens ont toujours su que j’étais un artiste, mais ils ne savaient pas à quoi je ressemblais.

De tels projets à forte exposition vont bien au-delà de l’amélioration de son profil, dit Maynard. Il espère encourager les entreprises canadiennes à jouer un rôle plus actif dans le processus de vérité et de réconciliation. En voyant son travail sur le terrain de soccer ou en naviguant à travers les îles Gulf sur le Héron Salishdit Maynard, il espère que les Canadiens non autochtones réfléchiront et feront un effort pour se renseigner sur les mauvais traitements infligés à la population autochtone du Canada.

Parler de vérité et de réconciliation doit être plus que de simples mots et actions symboliques pour Maynard, dont les parents et grands-parents ont été séparés de force de leur famille pour fréquenter les pensionnats. Prendre en compte ce qui s’est passé dans les communautés autochtones du Canada depuis l’arrivée des colons européens exige ouverture, humilité, curiosité et introspection. Plus important encore, ajoute-t-il, cela commence par la reconnaissance de la présence continue des communautés culturelles distinctives qui habitent les territoires à travers le continent depuis plus de 10 000 ans.

« Vous ne pouvez pas nier les faits et vous devez les examiner », dit-il. “Vous devez reconnaître et accepter que le Canada était un endroit profond, sombre et désordonné pour les peuples autochtones, et si vous ne le pouvez pas, nous ne pourrons en aucun cas avancer.”

