Esprit d’aventure? Cette société propose des vols en montgolfière au bord de l’espace pour Rs 93 Lakh

À un prix d’environ 93 lakh, une société américaine Space Perspective propose des billets pour un voyage de luxe de six heures dans une montgolfière de haute technologie à une hauteur de 100 000 pieds, dans la stratosphère. La société réserve désormais des places pour le vol début 2024 de son vaisseau spatial Neptune, une capsule qui volera suspendue à un ballon géant. La société qualifie le trajet de luxe de vol spatial et appelle les passagers des explorateurs de l’espace. Cependant, la capsule, qui aura huit passagers et un pilote, volera à 70 kilomètres au-dessous de la ligne de Kármán, la limite de l’espace définie par les humains. Pourtant, la capsule volera à plus du double de la hauteur habituelle d’un avion commercial volant. La capsule sera lancée à partir d’une côte de Floride aux États-Unis et s’écrasera sur l’océan Atlantique à une certaine distance de son site de lancement.

Selon le site Web de la société, le dirigeable restera à 100 000 pieds (30,5 kilomètres) pendant deux heures. Les caractéristiques du trajet comprennent des fenêtres panoramiques non éblouissantes à 360 degrés. Le navire aura également des toilettes sous son pont principal. Pour permettre aux passagers de diffuser en direct leur voyage, une connexion wifi sera présente. De plus, le navire comportera une buvette et les passagers recevront des armoires pour leurs effets personnels.

Le ballon à haute altitude a la taille d’un stade de football. Puisqu’il s’agit d’un vol en montgolfière, il offrira aux passagers un décollage et un atterrissage calmes et confortables. Le navire est en forme de cône à sa base pour assurer un atterrissage en toute sécurité dans l’eau.

« Nous nous engageons à changer fondamentalement la façon dont les gens ont accès à l’espace – à la fois pour effectuer des recherches indispensables au profit de la vie sur Terre et pour affecter notre façon de voir et de nous connecter avec notre planète », a déclaré la société dans un déclaration sorti l’année dernière.

