Esprit Blitz? La Grande-Bretagne a été déchirée par les tensions raciales et de classe en 1940, selon un nouveau documentaire de la BBC

Nous nous sommes inspirés de l’esprit Blitz pendant la pandémie – mais a-t-il déjà existé?

L’historienne Lucy Worsley a entrepris de découvrir si les Britanniques se sont vraiment réunis avec résilience et bonne humeur pendant les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale.

Peut-être sans surprise, elle l’a trouvé «seulement chez certaines personnes, parfois», et dit que la division de classe, la tension raciale et le non-respect des règles laissent souvent le côté baissé.

Dans un documentaire de la BBC, Mlle Worsley suit les histoires de six personnes vivant et travaillant pendant les huit mois des bombardements nazis qui ont tué plus de 43000 civils de 1940 à 1941.

Dans un récit, le gardien des raids aériens Ita Ekpenyon a déclaré que dans un abri de masse «certains ont dit aux autres de retourner dans leur propre pays et certains ont essayé de pratiquer la ségrégation».

Mlle Worsley explique que l’esprit Blitz était un outil de propagande utile pour le gouvernement.

«La célèbre photographie d’un laitier se frayant un chemin à travers les décombres pour quitter la pinta quotidienne des gens était, il s’avère, mise en scène», dit-elle.

Elle conclut que le phénomène «a définitivement existé», mais «a clignoté de temps en temps».

Blitz Spirit est sur BBC1 demain à 20h30.