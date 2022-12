Esprit Blitz à Kyiv alors que le chauffage, l’éclairage et l’approvisionnement en eau sont coupés pendant des jours | Nouvelles du monde

L’hôte d’une conférence à Kyiv a alerté les invités que des sirènes de raid aérien retentissaient, avant de leur assurer qu’ils étaient en sécurité et que l’événement se poursuivrait comme prévu.

C’est un petit exemple de la façon dont les gens à travers Ukraine apprennent à faire face à l’imprévisibilité de la guerre tout en poursuivant leur vie dans une épreuve d’endurance qui a été comparée – dans son esprit – à ce que le Royaume-Uni a vécu pendant le Blitz dans le Deuxième Guerre mondiale.

Vitali Klitschko, le major de la ville, est monté sur la scène du Forum sur la sécurité de Kyiv, au milieu de l’avertissement de raid aérien.

Il supervise le soutien aux habitants à un moment crucial après plusieurs vagues de frappes de missiles russes contre des infrastructures énergétiques depuis début octobre.

La semaine dernière, ils ont coupé les lumières, le chauffage et l’approvisionnement en eau d’une grande partie de la capitale pendant jusqu’à deux jours – un avant-goût brutal de la façon dont les mauvaises conditions pourraient devenir, si d’autres attaques causaient des dégâts encore plus graves alors que l’hiver mordait.

M. Klitschko a déclaré qu’il voulait parler franchement du risque, disant à son auditoire que les habitants de Kyiv doivent être préparés à divers scénarios “même le pire” – avec une panne de courant pendant une période prolongée.

Les coupures de courant se sont multipliées ces dernières semaines



Il a donné ce conseil : “Faites le plein d’eau, de denrées non périssables et de vêtements chauds. De plus, toute personne ayant des amis ou des parents qui vivent dans des zones rurales éloignées de la ville devrait leur parler et être prête à déménager si nécessaire, si les conditions empirer.”

Interrogé ensuite par Sky News s’il craignait que la Russie ne gèle à mort les habitants de la ville avec ses frappes de missiles, il a déclaré que la priorité était de se préparer.

“L’objectif principal des Russes, nous le savons, ils ont essayé de détruire notre infrastructure, l’infrastructure critique, ils veulent nous geler. Mais nous devons être prêts à tout cas, aussi pour [a] pire scénario », a-t-il déclaré en anglais.

“C’est pourquoi tout le monde au sein du gouvernement de la ville doit savoir ce que nous devons faire dans une situation critique, comment nous pouvons aider les gens car ce sera [a] catastrophe si les Russes détruisaient totalement nos infrastructures. Ce sera [a] catastrophe humanitaire.”

Dans le même temps, il a souligné la détermination des habitants à endurer : « Ce sont nos villes, nos maisons. Nous ne voulons pas partir. Les Russes essaient de déprimer nos concitoyens… J’ai parlé à nos citoyens. Ils sont très en colère. et prêt à rester et prêt à se battre.”

Quant à savoir si ce que les habitants de Kyiv ont dû endurer pouvait être comparé à l’esprit du Blitz, le maire a déclaré : “C’est [a] situation assez similaire [to the] Seconde Guerre mondiale à Londres.”

Cet esprit de défi était affiché sur un marché alimentaire local, où les acheteurs s’affairaient d’un étal à l’autre presque comme d’habitude – malgré le fait que la Russie pouvait lancer une nouvelle frappe de missiles à tout moment.

Halyna et Georgii Bohun ont déclaré qu’ils n’avaient pas quitté Kyiv depuis le premier jour de l’invasion à grande échelle le 24 février.

Un marché alimentaire local à Kyiv



Ils ont comparé l’expérience de leur pays – en termes de poursuite malgré les dangers – à ce que les gens au Royaume-Uni ont ressenti pendant le Blitz.

“Nous pensions : s’ils survivent après un tel bombardement, nous survivrons aussi”, a déclaré Halyna, 60 ans, employée de pharmacie.

Son mari a même comparé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Winston Churchill.

“Parfois, ils utilisent même des mots similaires, même leurs esprits sont similaires”, a déclaré Georgii, 73 ans, un retraité de l’industrie de l’énergie.

Les deux hommes ont déclaré qu’ils avaient bénéficié d’une accalmie dans les frappes de missiles au cours de la semaine dernière, mais qu’ils étaient prêts pour le pire.

“Nous n’avons pas peur”, a déclaré Halyna. “Ce qui sera sera. Mais nous sommes pour la liberté et seulement pour la victoire de notre pays.”