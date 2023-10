étend les offres de paris e-sports B2B de la société ; Fournit un partage des revenus provenant de la distribution de contenu pariable

Esports Entertainment va coordonner un audit complet de l’intégrité des opérations tierces pour soutenir l’expansion du marché américain

St. Julians, Malte–(Newsfile Corp. – 31 octobre 2023) – Esports Entertainment Group, Inc. (NASDAQ : GMBL) (NASDAQ : GMBLP) (NASDAQ : GMBLW) (NASDAQ : GMBLZ) (« Esports Entertainment » ou la « Société »), une société mondiale leader dans l’iGaming et un fournisseur de solutions d’esports interentreprises (B2B), a annoncé aujourd’hui avoir signé une lettre d’intention contraignante pour acquérir une participation minoritaire de 30 %, dans le cadre d’un accord de collaboration stratégique et de partage des revenus avec Drafted. gg, l’un des principaux producteurs de contenu d’esports pariable basé en République tchèque.

Alex Igelman, PDG d’Esports Entertainment, a déclaré : « Nous sommes ravis d’obtenir une participation minoritaire et de participer à un accord de partage des revenus que Drafted.gg a mis en place, comme première étape d’une collaboration plus large. Drafted.gg est un Fournisseur de premier plan de contenu e-sport, comprenant actuellement des titres e-sport populaires dans les domaines de l’eSoccer, de l’eBasketball et de l’eCricket. Drafted.gg exploite actuellement deux studios de production de contenu, l’un aux Émirats arabes unis et l’autre à Prague, en République tchèque. Les matchs sont diffusés en direct. et en ligne sur Twitch et YouTube, ainsi que sur d’autres plateformes, et sont actuellement proposés dans les juridictions d’Europe et d’Asie. Cette transaction soutient la stratégie d’Esport Entertainment visant à intégrer du contenu pariable dans notre offre croissante d’esports et d’iGaming. Cet investissement initial et cette collaboration avec Drafted. gg nous permet d’ajouter en toute transparence un fournisseur de premier ordre de contenu et de paris esports 24h/24 et 7j/7 au solide écosystème de la société.

“Nous prévoyons que, sur la base des performances de leur contenu esports au cours de la première phase de notre collaboration, ainsi que de la capacité d’Esports Entertainment à intégrer avec succès son premier bookmaker américain, la société acquerrait ensuite les 70 % restants de Drafted.gg. Nous prévoyons fermement Nous sommes convaincus que la vaste gamme de contenus – comprenant des milliers de jeux à cycle court disponibles chaque mois, dont la majorité se termine en 8 minutes ou moins – sera bien accueillie par les parieurs d’eSports aux États-Unis. Nous sommes également confiants dans notre capacité à réussir à bord du contenu Drafted.gg avec les principaux paris sportifs américains.

« L’objectif récent de la société s’est tourné vers le développement d’initiatives visant à élargir davantage nos solutions d’esports et d’iGaming afin de créer une offre plus complète et de bout en bout d’options de paris en ligne pour nos clients. L’annonce d’aujourd’hui complète parfaitement notre offre imminente de paris sportifs Delasport et notre collaboration avec Oddin.gg, une entité leader en solutions de paris esports. Grâce à ces relations, et couplée au contenu esports en direct de Drafted.gg, la société a construit un écosystème complet au profit de nos clients et clients.

“Plus important encore, notre engagement inébranlable est de maintenir le plus haut niveau de normes d’intégrité des jeux et de processus d’audit, en garantissant que le contenu que nous générons est conforme aux exigences réglementaires rigoureuses liées aux paris sur le contenu basé sur les compétences. Bien que nous ayons la plus grande confiance dans Drafted. Les processus et procédures de gg sont du plus haut calibre, notre intention est de commander un audit d’intégrité approfondi de Drafted.gg par un tiers pour répondre aux normes état par état et soutenir une expansion rapide sur l’important marché américain. Dans l’ensemble, nous n’avons pas pu être plus enthousiasmé par les perspectives de cet investissement stratégique et l’importance de cette collaboration.

À propos de Drafted.gg

Drafted.gg est l’un des principaux organisateurs d’événements d’esports, proposant une gamme de matchs d’esports à cycle court et des diffusions en direct continues 24h/24 et 7j/7 de jeux sportifs de premier plan, notamment l’eSoccer et bien plus encore. La société est fière d’héberger des tournois en ligne et hors ligne, offrant des diffusions d’une qualité inégalée. Au-delà de cela, la maison de jeux de la société organise des événements en personne, entièrement équipée d’équipements de jeu et d’ordinateurs de premier ordre pour une expérience de jeu inégalée. Engagée à fournir du streaming e-sport non-stop, notre équipe est composée de professionnels du secteur, avec un entraîneur eSoccer de premier plan de la République tchèque. Pour plus d’informations, veuillez visiter https://www.drafted.gg/.

À propos du groupe de divertissement Esports

Esports Entertainment Group est un opérateur B2C iGaming « axé sur l’esport » mondial sous licence MGA et un fournisseur B2B de solutions esports axé sur les États-Unis. La société possède et exploite le premier système de gestion de sites d’esport au monde, actuellement déployé dans plus de 800 sites dans le monde, dont plus de 100 collèges et universités. La stratégie de la société consiste à capitaliser sur le marché multimilliardaire de l’e-sport et des paris sur l’e-sport en tirant parti de sa position de leader dans le secteur. La société cible également le marché en croissance rapide du contenu pariable d’esports de forme courte, qui présente des ligues en face-à-face compétitives à cycle court optimisées pour les paris. En plus de ses projets de distribution de contenu esports, la société propose actuellement des paris axés sur le B2C via sa suite de marques sous licence MGA. Pour plus d’informations sur la société, veuillez visiter www.esportsentertainmentgroup.com.

Énoncés prospectifs

Les informations contenues dans le présent document comprennent des déclarations prospectives, telles que définies dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent généralement être identifiées par des mots tels que « anticipe », « croit », « estime », « s’attend à », « a l’intention de », « planifie », « prédit », « projette », « sera », « continuera », « en résultera probablement » et expressions similaires. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à nos stratégies, marchés ciblés et performances financières futures, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents de ceux de tous les résultats futurs, niveaux d’activité, performances ou réalisations exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives, y compris le Centre servant de plaque tournante pour les communautés de jeux compétitifs, réunissant les esprits les plus brillants de toutes les parties prenantes pour développer des solutions logicielles et matérielles sur mesure qui équipent les étudiants et les enseignants à prospérer à l’ère numérique. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui sont, dans certains cas, hors de notre contrôle et qui pourraient, et auront probablement, affecter sensiblement les résultats réels, les niveaux d’activité, performances ou réalisations. Les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à de telles différences comprennent, sans s’y limiter, ceux évoqués dans notre plus récent rapport annuel sur formulaire 10-K et les rapports trimestriels ultérieurs sur formulaire 10-Q, ainsi que ceux évoqués dans d’autres documents que nous déposons auprès du SEC, y compris notre capacité à maintenir notre conformité aux règles de cotation du Nasdaq et à rester coté au Nasdaq, nos obligations au titre de nos actions privilégiées en circulation et notre capacité à poursuivre notre activité. Toute déclaration prospective reflète nos opinions actuelles concernant des événements futurs et est soumise à ces risques, incertitudes et hypothèses ainsi qu’à d’autres risques, incertitudes et hypothèses liés à nos opérations, nos résultats d’exploitation, notre stratégie de croissance et nos liquidités. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles dans le futur, sauf si cela est requis. par la loi. La sphère de sécurité pour les déclarations prospectives contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 protège les entreprises de toute responsabilité pour leurs déclarations prospectives si elles se conforment aux exigences de cette loi.

