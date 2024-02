Esports Entertainment Group annonce sa radiation volontaire du Nasdaq et son transfert vers le marché OTCQB Venture

Le passage temporaire aux marchés OTC devrait générer des économies de coûts supplémentaires

St. Julian’s, Malte–(Newsfile Corp. – 13 février 2024) – Esports Entertainment Group, Inc. (NASDAQ : GMBL) (NASDAQ : GMBLP) (NASDAQ : GMBLW) (NASDAQ : GMBLZ) (« Esports Entertainment », « EEG » ou la « Société »), une société leader mondial d’iGaming et un fournisseur de contenu et de solutions d’esports interentreprises (B2B), a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration, après un examen approfondi et minutieux de toutes les informations disponibles, a approuvé la radiation volontaire des actions ordinaires de la société, valeur nominale 0,01 $, 10,0 % d’actions privilégiées convertibles rachetables et de bons de souscription ordinaires cumulatifs de série A (les “titres”) du marché boursier du Nasdaq (“Nasdaq”), ce qui devrait réduire les coûts publics de la société à mesure qu’elle fait progresser sa stratégie visant à stimuler la croissance et la rentabilité. En conséquence, la Société prévoit de déposer auprès de la Securities and Exchange Commission un formulaire 25 relatif à la radiation de ses titres et s’attend à ce que ses titres soient cotés sur l’OTCQB® Venture Market des marchés OTC, jusqu’à ce qu’elle décide présenter une nouvelle demande et est autorisé à être réinscrit sur une bourse américaine de premier plan. Le 13 février 2024, lorsque la Société a informé le Nasdaq de son intention de se retirer de la cote, elle était soumise à un panel de surveillance du Nasdaq et n’était pas conforme aux exigences de capitaux propres du Nasdaq.

Alex Igelman, PDG d’Esports Entertainment Group, a déclaré : « Bien que nous disposions d’actifs solides au sein de l’entreprise et que nous ayons réuni une direction et un conseil d’administration de premier ordre, la restructuration et le redressement de l’entreprise n’ont pas été une mince affaire. et des progrès rapides, nous avons plusieurs initiatives plus importantes encore en cours. Dans le même temps, les dépenses liées au maintien de notre cotation au Nasdaq sont importantes et, malgré notre cotation sur une bourse américaine de premier plan, nous ne pensons pas que le prix actuel du marché reflète le valeur intrinsèque de notre entreprise. Pour le moment, nous nous concentrons à 100 % sur la croissance et la rentabilité et pensons que ce passage aux marchés OTC nous permettra de nous regrouper alors que nous exécutons les initiatives susmentionnées. De cette façon, en supposant que nous respections les objectifs exigences de cotation, nous pourrions nous réinscrire sur une bourse américaine senior au moment de notre choix. En attendant, nous prévoyons de réaffecter des ressources vers des activités, dont certaines que nous avons identifiées précédemment, qui, selon nous, généreront le retour sur capital le plus élevé et un maximum valeur à long terme pour nos actionnaires.

À propos du groupe de divertissement Esports

Esports Entertainment Group est un opérateur B2C iGaming « axé sur l’esport » mondial sous licence MGA et un fournisseur B2B de solutions esports axé sur les États-Unis. La société possède et exploite le premier système de gestion de sites d’esport au monde, actuellement déployé dans plus de 1 000 sites dans le monde, dont plus de 200 collèges et universités. La stratégie de la société consiste à capitaliser sur le marché multimilliardaire de l’e-sport et des paris sur l’e-sport en tirant parti de sa position de leader dans le secteur. La société cible également le marché en croissance rapide du contenu pariable d’esports de forme courte, qui présente des ligues en face-à-face compétitives à cycle court optimisées pour les paris. En plus de ses projets de distribution de contenu esports, la société propose actuellement des paris axés sur le B2C via sa suite de marques sous licence MGA. Pour plus d’informations sur la société, veuillez visiter www.esportsentertainmentgroup.com.

