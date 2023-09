Esporta Fitness à Oswego restera ouvert – Shaw Local

Après avoir annoncé sa fermeture fin août, le centre de remise en forme d’Esporta, situé au 201 Ogden Falls Road à Oswego restera ouvert.

Esporta, situé le long de la route 34, avait précédemment annoncé que cet établissement fermerait ses portes le 28 août. Dans un courriel, le directeur du développement économique d’Oswego, Kevin Leighty, a déclaré qu’il avait entendu dire que le bail du centre de remise en forme avait été prolongé.

Les responsables de LA Fitness, qui exploite les centres de fitness Esporta, n’ont pas pu être contactés pour commenter. Une personne répondant au téléphone le 31 août à cet endroit a vérifié que le centre de remise en forme d’Oswego restait ouvert.

Oswego verra également l’ouverture de deux nouveaux clubs de remise en forme dans un avenir proche. Un club de remise en forme devrait occuper l’ancien bâtiment Dominick, vacant depuis longtemps, dans le centre commercial Oswego Commons, sur la route 34 à Oswego. L’espace du 3010, route 34 est vacant depuis la fermeture de l’épicerie en 2013. Vasa Fitness emménagera dans le bâtiment de 65 636 pieds carrés après avoir réalisé 4 millions de dollars en rénovations intérieures et extérieures.

« Une fois terminés, ils prévoient d’offrir une grande variété d’équipements, notamment une piscine intérieure et un spa ; garderie; salon de massages; terrain de basketball; terrain de racquetball; gazon d’entraînement fonctionnel; cours fractionnés de style boutique et à haute intensité ; et un entraînement personnel », avait déclaré Leighty.

Vasa Fitness souhaite ouvrir d’ici la fin de l’année ou début 2024, a-t-il déclaré. De plus, Orangetheory Fitness emménage dans l’espace du 1540 Douglas Road, anciennement occupé par Men’s Wearhouse sur la Gerry Centennial Plaza.

Il a déclaré qu’Orangetheory Fitness devrait être opérationnel avant Vasa Fitness.

« Ils effectuent actuellement des préventes d’adhésion et proposent des tarifs aux membres fondateurs avant leur grande ouverture », a déclaré Leighty.