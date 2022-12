Espoirs pour Noël blanc alors que le Met Office prévoit de la neige dans quelques semaines – au milieu des avertissements de chaos de voyage dû à la glace

Les BRITS qui espèrent désespérément un Noël blanc pourraient bien avoir de la chance, car les prévisionnistes ont prédit de la neige pendant la période des fêtes.

Le Met Office a également mis en garde contre le chaos des voyages dû à la glace, alors que les températures plongent jusqu’à -4 ° C cette semaine pour déclencher une vague de froid.

Les prévisions du Met Office suggèrent que les Britanniques pourraient avoir un Noël blanc | Nenthead, Cumbrie Crédit : Jordan Crosby

Le grésil et la neige pourraient être causés par une transition de conditions froides à douces | Nenthead, Cumbrie Crédit : Jordan Crosby

Les prévisions à long terme du Met pour la période du 19 décembre au 2 janvier indiquent qu’une “transition entre les conditions froides et douces” dans cette période entraîne “un risque de pluie, avec du grésil et de la neige”.

Des saupoudrages de substance blanche sont plus susceptibles d’être vus sur des terrains plus élevés, en particulier dans les Highlands écossais.

D’autres régions peuvent être moins chanceuses et voir un Noël plus humide avec des averses de grésil ou de pluie.

Toute neige viendra après une période prolongée de températures “inférieures à la moyenne” qui devraient engourdir les doigts britanniques dans les semaines à venir.

Cependant, le Met a déclaré que les prévisions restaient “incertaines dans la seconde quinzaine de décembre”.

L’organisation a ajouté: “Le signal de températures inférieures à la moyenne s’affaiblit, en particulier dans les régions du sud et de l’ouest, où il pourrait également être parfois plus humide et plus venteux, le nord et l’est étant les plus susceptibles de conserver des conditions plus froides le plus longtemps. “

Hier, les premières averses de neige cet hiver ont frappé les Pennines, avec d’autres prévisions cette semaine, en particulier dans les régions du nord.

Un avertissement météo jaune pour la neige couvre la majeure partie du nord de l’Écosse tout au long de mercredi.

Le Met dit que les routes et les voies ferrées dans ces zones sont “susceptibles” d’être affectées par les conditions de gel.

Les températures devraient plonger au milieu de la semaine, avec une prévision glaciale de -4 ° C d’ici vendredi.

Le froid hivernal est apparemment là pour rester, car le mercure oscille autour du point de congélation dans la plupart des régions jusqu’à la semaine prochaine.

Les prévisions pour ce soir voient des averses se dégager vers l’Est pour faire place à une nuit fraîche et glaciale.

Demain devrait voir des conditions sèches, voire ensoleillées, pour la plupart des régions, tout en restant “froides et venteuses”.

Un avertissement jaune de neige est en place pour mercredi, avec des perturbations de voyage probables Crédit : Bureau MET

Une vague de froid devrait durer plusieurs semaines, avec des températures avoisinant le point de congélation | Parc national de Cairngorm, Écosse 1 crédit