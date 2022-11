Espoirs électoraux israéliens : un regard sur les principaux prétendants

JERUSALEM (AP) – Les élections israéliennes de mardi, les cinquièmes du pays depuis 2019, opposent en grande partie des visages familiers les uns aux autres dans une course serrée. L’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, aujourd’hui chef de l’opposition, espère revenir au pouvoir et remplacer son principal rival, le Premier ministre par intérim Yair Lapid. L’élection est à nouveau considérée comme un référendum sur l’aptitude de Netanyahu à gouverner alors qu’il fait face à des accusations de corruption. Un nouveau joueur a fait irruption sur la scène. Le politicien d’extrême droite Itamar Ben-Gvir a explosé dans les sondages d’opinion et pourrait être la clé pour mener Netanyahu à la victoire.

Voici un aperçu des principaux acteurs :

BENJAMIN NETANYAHU

Après plus d’un an dans l’opposition, le Premier ministre israélien le plus ancien cherche à revenir au pouvoir alors qu’il est jugé pour fraude, abus de confiance et acceptation de pots-de-vin. Son parti, le Likud, devrait rester le plus important de la Knesset, qui compte 120 sièges, et il vise une majorité grâce au soutien d’alliés ultra-orthodoxes et ultra-nationalistes.

La campagne de Netanyahu s’est concentrée sur l’attaque des lacunes perçues du gouvernement qui l’a renversé l’année dernière et sur la dénonciation de son inclusion d’un parti arabe. Les sondages électoraux indiquent que son parti, le Likud, et ses alliés présumés se rapprochent de la majorité parlementaire de 61 sièges requise pour former une coalition gouvernementale.

YAIR LAPID

Le Premier ministre par intérim d’Israël a pris ses fonctions en juin après la désintégration de la coalition au pouvoir qu’il avait bricoler. Il a fait campagne sur les réalisations de son gouvernement au cours de son mandat limité, y compris le récent accord sur la frontière maritime avec le Liban.

Les sondages prédisent que le parti Yesh Atid de Lapid sera le deuxième plus grand parti, après le Likud. On ne sait toujours pas s’il sera à nouveau capable d’unir des partis disparates et de former une coalition à la place de Netanyahu.

ITAMAR BEN-GVIR

Le co-dirigeant du parti du sionisme religieux a une longue histoire de rhétorique anti-arabe – y compris des condamnations pour incitation et soutien à un groupe terroriste. En tant qu’avocat, il a passé une grande partie de sa carrière à défendre des extrémistes juifs devant les tribunaux.

Son parti est ardemment pro-colonisation en Cisjordanie occupée, adopte une ligne encore plus dure envers les Palestiniens qui y vivent et a jeté le doute sur la loyauté de la propre minorité palestinienne d’Israël. Beaucoup de ses dirigeants sont ouvertement homophobes.

Ben-Gvir, héritier du parti raciste interdit Kach, a promis de soutenir Netanyahu – et a même promis d’annuler le procès de l’ancien Premier ministre et d’être nommé à la tête des forces de police du pays.

Le sionisme religieux devrait devenir le troisième plus grand parti au parlement, ayant plus que doublé de taille depuis les dernières élections et lui donnant une voix puissante dans tout gouvernement Netanyahu. Il est en partie soutenu par le soutien de jeunes électeurs ultra-orthodoxes.

Benny Gantz

Le ministre israélien de la Défense s’est associé à d’autres anciens alliés de Netanyahu – dont le ministre de la Justice Gideon Saar – après l’éclatement du dernier gouvernement. Il a fait campagne sur les questions de sécurité nationale et d’empêcher Netanyahu de revenir au pouvoir.

Une vidéo de campagne publiée dimanche disait : « Nous devons arrêter la honte. Nous devons arrêter la menace », faisant référence à la possibilité que Ben-Gvir devienne ministre. Machane Mamlachti de Gantz devrait remporter environ 10 sièges au parlement, ce qui en ferait probablement le quatrième plus grand.

Gantz semble avoir l’attrait le plus croisé de tous les membres du bloc anti-Netanyahu. Il pourrait devenir un acteur clé dans les négociations de coalition post-électorales.

Ilan Ben Zion, Associated Press