Espoirs d’une percée majeure dans la disparition d’Amelia Earhart

Les experts médico-légaux pensent qu’ils ont peut-être fait une percée majeure dans l’enquête sur le cas froid de l’aviatrice des années 1930 Amelia Earhart.

Kenan Ünlü, directeur du Radiation Science and Engineering Center de Penn State, pense avoir découvert des indices cachés sur un élément de preuve clé qui pourrait résoudre le mystère de la disparition du pilote pionnier.

De nouvelles preuves pourraient éclairer le sort de la pionnière de l’aviation Amelia Earhart 1 crédit

Les historiens ont passé des années à déterminer ce qui est arrivé à la pilote américaine après la disparition de son avion au-dessus du Pacifique Sud en 1937. Crédit : Getty – Contributeur

Et ce morceau de métal, découvert en 1991, pourrait contenir la réponse 1 crédit

Âgée de 39 ans, Earhart avait tenté de voler autour du monde lorsqu’elle a disparu avec le navigateur Fred Noonan le 2 juillet 1937, lors d’un vol de Papouasie-Nouvelle-Guinée à l’île Howland.

Elle a été déclarée morte deux ans plus tard et pendant des décennies, on a supposé qu’elle était morte dans l’écrasement, sa dépouille étant perdue dans les eaux profondes.

Mais en 2018, il a été révélé qu’Earhart s’était écrasée sur une île isolée du Pacifique où des scientifiques ont affirmé avoir trouvé son squelette.

Et maintenant, ils pensent qu’un panneau en aluminium qui s’est échoué sur une île isolée près de l’endroit où l’avion d’Earhart a disparu pourrait éclairer davantage ses derniers jours.

Selon une analyse scientifique partagée avec Mail Online, un panneau, qui a été trouvé dans le Pacifique occidental en 1991, était autrefois gravé de diverses lettres et chiffres qui, selon les experts, pourraient être liés à un code de fabrication.

Ils ajoutent que le panneau aurait pu être ajouté à l’avion lorsque des réparations ont été effectuées lors de la tentative de tour du monde historique du pilote.

“Nous avons trouvé ce qui ressemble à des marques estampées ou peintes qui pourraient provenir du fabricant d’origine”, a déclaré Ünlü au point de vente.

“D24 et 335, ou peut-être 385. Nous ne savons pas ce qu’ils signifient, mais ce sont les premières nouvelles informations de ce panel qui ont été examinées par divers experts avec différentes techniques scientifiques depuis plus de 30 ans.”

Des sources proches de l’enquête affirment que le panneau de 19 x 23 pouces – qui s’est échoué sur Nikumaror – est considéré comme une correspondance exacte de celui attaché au fuselage du célèbre Lockheed Model 10-E Electra d’Earhart.

Richard ‘Ric’ Gillespie, qui a trouvé le panel en 1991 et dirige l’International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR), espère que la médecine légale pourra déterminer si la nouvelle découverte peut déterminer une fois pour toutes le sort de l’avion d’Earhart.

Il a déclaré au Mail : « Que cette information fournisse plus de preuves ou réfute que le panneau appartenait à l’avion d’Earhart, je serai heureux de le savoir.

“Des recherches plus approfondies pourraient expliquer les chiffres et aider à rapprocher ou à éloigner l’artefact 2-2-V-1 d’être une relique de NR16020.”

Amelia Earhart volait de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l’île Howland lorsqu’elle a disparu

Depuis leur dernière découverte en 2018, l’International Group for Historic Aircraft Recovery a enquêté sur la théorie selon laquelle Earhart a atterri sur Nikumaroro – qui fait maintenant partie de Kiribati.

Des artefacts ont également été trouvés sur l’île, notamment des produits américains, certains pour femmes, qui ont tous été fabriqués dans les années 1930.

Avant sa disparition, Earhart a établi de nombreux premiers records d’aviation à une époque où il n’y avait pratiquement pas de femmes pilotes.

C’était une voltigeuse accomplie qui, en 1932, est devenue la première femme à effectuer un vol en solitaire à travers l’Atlantique.

Ses aventures lui ont valu une renommée mondiale et une reconnaissance ultérieure puisqu’elle a été intronisée à titre posthume au National Aviation Hall of Fame en 1968 et au National Women’s Hall of Fame en 1973.

L’avion de l’aviateur a été vu pour la dernière fois sur le radar le 2 juillet 1937 après avoir rencontré des problèmes après avoir raté l’île Crédit : Getty

Des fragments ont été ramassés qui correspondent à une bouteille d’adoucissant pour femmes en vente à la fin des années 1930 Crédit : Crédit : Pen News/TIGHAR