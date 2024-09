Espoirs d’un nouvel outil de chirurgie de remplacement de la hanche de l’Université de Cambridge

Fondation NHS des hôpitaux universitaires de Cambridge Le Dr Alex Samoshkin, le professeur Sohini Kar-Narayan, le professeur associé affilié Vikas Khanduja et le Dr Jehangir Cama sont à la pointe de la nouvelle technologie

Une équipe d’experts espère qu’une nouvelle technologie, première en son genre, pourrait contribuer à transformer l’avenir de la chirurgie de remplacement de la hanche. Des chercheurs de Cambridge ont remporté un prix pour développer davantage leur aide chirurgicale sans fil, dotée de capteurs fins pour aider au positionnement et rendre la chirurgie de la hanche plus précise avec des résultats plus durables. L’Institut national de recherche sur la santé et les soins (NIHR) a accordé 1,4 million de livres sterling pour faire avancer les travaux du projet. Le chercheur en chef, Vikas Khanduja, a déclaré que l’argent financerait deux années de recherche pour aider à collecter les données nécessaires pour faire sortir la technologie « du laboratoire et l’introduire dans la clinique ».

Basé sur le « ressenti »

Intégrés dans l’aide chirurgicale intelligente, appelée trial liner, se trouvent des capteurs minces et flexibles, basés sur une nouvelle technologie microfluidique développée à l’Université de Cambridge. Les capteurs mesurent les forces traversant l’articulation pour aider le chirurgien à évaluer et à équilibrer les tissus mous, afin de faciliter le positionnement précis de l’implant. Une fois les mesures effectuées, le chirurgien marque la position idéale pour l’implant, retire le doublure d’essai intelligente et termine l’opération. L’équipe a déclaré qu’il n’existait actuellement aucune technologie capable de fournir de telles lectures pendant une opération et en temps réel, et qu’à la place, les chirurgiens « équilibrent » l’articulation en fonction de la « sensation » et des repères anatomiques. Et ce, malgré plus de deux millions de remplacements totaux de la hanche pratiqués chaque année, un nombre en constante augmentation en raison de l’allongement de l’espérance de vie. Le professeur Sohini Kar-Narayan a déclaré : « Jusqu’à présent, la conception et le développement d’une nouvelle technologie de détection de force dans mon laboratoire avec une équipe fantastique et dévouée ont été un parcours vraiment passionnant, ce qui a abouti à un prototype d’appareil qui peut potentiellement mesurer et aider à équilibrer les forces lors des opérations de remplacement total de la hanche. »

Professeur associé affilié Vikas Khanduja

Les chercheurs ont déclaré que la démographie des patients évoluait également vers les jeunes, de sorte que les implants devaient résister à des contraintes plus élevées et durer plus longtemps, pour éviter de tomber dans un cercle de chirurgie de révision et de taux d’insatisfaction plus élevés. L’équipe dispose d’un prototype de l’appareil, qui a été validé en laboratoire et lors de tests, mais la récompense du NIHR pourrait être essentielle pour développer davantage la conception et garantir sa conformité aux réglementations avant de pouvoir être testé sur un patient vivant.

L’Institut national de recherche sur la santé et les soins a attribué un prix de développement de produit Invention for Innovation (i4i) d’un montant de 1,4 million de livres sterling pour faire avancer les travaux sur le « revêtement d’essai » articulaire « intelligent » de l’équipe