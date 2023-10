Espoirs de préparation au basket-ball de préparation au Wootten 150 Camp : Ian Jackson, Tahaad Pettiford

LAS VEGAS — C’était ma quatrième année consécutive à participer au camp Wootten 150, et pour la première fois, le personnel de la NBA et les espoirs éligibles aux prolongations universitaires Elite ont été autorisés à y assister. Les années précédentes, l’événement s’est tenu à Mansfield, au Texas, mais en déménageant à Las Vegas et en s’associant à la Border League, le camp a pu obtenir l’engagement d’encore plus d’espoirs de haut niveau dans les classes 2024, 2025 et 2026. Dix-huit des 50 meilleurs espoirs de la classe 2024 se sont présentés tandis que plusieurs autres dans les classes respectives ont fait le voyage dans la capitale mondiale du divertissement.

Il y avait une telle abondance de talents la semaine dernière que vous pouviez assister à des affrontements qui ne se produisaient généralement que pendant le bal d’été ou une fois que ces athlètes avaient atteint l’université. Voici mes prospects préférés qui ont participé au camp :

Les MVP

Ian Jackson

6 pieds 5 pouces, gardien, Hudson Catholic (NJ)

Promotion 2024

Classé n°10 dans 247Sports Composite

Engagé en Caroline du Nord

Jackson était de loin le meilleur joueur du gymnase lors de la première journée du camp. Vous ne trouverez pas beaucoup de joueurs dans le pays, quelle que soit leur classe, qui jouent avec leur niveau de sensation de jeu, leur vitesse avec le ballon dans les mains et leur QI. Jackson est un maestro du pick-and-roll comme vous le verrez dans les clips ci-dessous. Il rend ses coéquipiers meilleurs et les met en situation de réussir. Il présente de nombreux défis aux défenseurs adverses tout en vous laissant deviner. Ne vous y trompez pas, le prospect cinq étoiles peut marquer. Lors de la première journée du face-à-face, il a dominé. Il a marqué cinq ou six fois de suite de différentes manières et a fait paraître les choses faciles. J’étais assis dans les gradins à côté de quelques électeurs américains de McDonald’s et de recruteurs de la NBA, et chaque fois que Jackson touchait le ballon, il provoquait quelque chose. Il a fait tourner les têtes et a reçu l’approbation de nombreux recruteurs de la NBA. Il n’y a pas d’absolu dans ce business, mais il a de bonnes chances de devenir All-American en avril et d’entendre un jour son nom prononcé par le commissaire de la NBA.

Ian Jackson, engagé en Caroline du Nord, était l’un des meilleurs interprètes @Wootten_Camp Excellentes sensations, dynamique avec le ballon dans les mains et grand athlète @TheAthleticCBB pic.twitter.com/DGsMf0229l – Tobias Basse (@tobias_bass) 13 octobre 2023

Tahaad Pettiford

6 pieds 1 pouce, garde, Notre Sauveur luthérien (NY)

Promotion 2024

Classé n°24 dans 247Sports Composite

Engagé envers Auburn

Comme Jackson, Pettiford est électrisant avec le ballon dans les mains et figurait parmi les 2 meilleurs joueurs du gymnase. Auburn a fait de grandes choses avec des gardes comme Pettiford au fil des ans et s’est qualifié pour le Final Four 2019 avec Jared Harper, qui est un joueur similaire. Dans le demi-terrain, Pettiford était flou au Wootten 150, personne ne pouvait rester devant lui alors qu’il entrait facilement dans la peinture. Nous savons qu’il peut marquer, mais ce n’est pas un gardien égoïste. Il a joué aux côtés du meneur de jeu de Caroline du Nord Elliot Cadeau avant que Cadeau ne soit reclassé, et ils ont donné des crises aux équipes. Je pense que jouer aux côtés de Cadeau a rendu Pettiford meilleur avec ou sans le ballon dans les mains. Au cours des deux jours du camp, il a montré qu’il pouvait être un meneur de jeu au niveau supérieur, non seulement en tant que buteur mais aussi en tant que facilitateur. Il est dur au New Jersey et est fier de défendre. Il se bat pour les écrans de balle et coupe les défenseurs sans commettre de faute. On ne sait jamais ce que l’on obtiendra dans un camp en termes de compétitivité, mais Pettiford et Jackson sont venus jouer et se sont démarqués.

L’un des meilleurs interprètes de #Wootten150 Auburn a-t-il commis Tahaad Pettiford (@tahaadpettiford) Il est flou dans le demi-terrain et s’intégrera bien dans le système d’Auburn. @TheAthleticCBB pic.twitter.com/fVGoejcPxH – Tobias Basse (@tobias_bass) 16 octobre 2023

Super étudiants de deuxième année

Chris Washington Jr.

6 pieds 7 pouces, aile, Villages Charter School (Floride)

Promotion 2026

Classé n°25 dans 247Sports Composite

Non engagé

C’était la première fois que je regardais Washington Jr. jouer en personne, et il m’a immédiatement sauté aux yeux en tant que défenseur. S’il n’est pas en possession du ballon, surveillez vos arrières : il vient bloquer violemment votre tir. On pourrait penser qu’après quelques pâtés de maisons dans un camp, il laisserait simplement les autres prospects s’en emparer ; eh bien, ce n’était pas le cas. Il joue avec un moteur puissant qui tourne toujours à chaud et il adore concourir. Il serait contrarié si quelqu’un lui marquait dessus. Offensivement, il est solide. Belle forme, réalise des tirs et joue au-dessus du bord. Il me rappelle l’ailier de Houston Terrance Arceneaux, mais il est meilleur offensivement au même âge. Au fur et à mesure qu’il se développe et prend du poids, il pourrait être le prochain grand espoir à sortir de Floride. Il a actuellement cinq offres de Division 1, de Bethune-Cookman, de l’État de Floride, de Jacksonville, d’Ole Miss et de Virginie occidentale. Il entend également Baylor et l’État d’Oklahoma.

Grand fan du cinq étoiles de 2026 Chris Washington Jr. (@cwashington33) Défenseur long et longiligne qui joue au-dessus du bord. Cela me rappelle un jeune Terrance Arceneaux @TheAthleticCBB #Wootten150 pic.twitter.com/ud5aUaPt5A – Tobias Basse (@tobias_bass) 16 octobre 2023

Jacob Lanier

6 pieds 5 pouces, aile, Maumelle (Ark.)

Promotion 2026

Non classé mais le sera bientôt

Non engagé

Jusqu’à présent cet automne, Lanier a joué son meilleur basket-ball. Il a dominé le camp des Pangos il y a quelques semaines et a continué à bien jouer à Las Vegas. Il est très prêt à être si jeune. Il ne s’accélère pas, choisit bien ses spots et fait systématiquement les bonnes lectures. Il a un impact sur et en dehors du ballon et sera bientôt considéré comme l’un des meilleurs du pays. S’il vous plaît, ne négligez pas le basket-ball de base de l’Arkansas, car ils ont une tonne de talents de haut niveau avec un potentiel, Lanier est le prochain. Il détient actuellement huit offres, provenant d’Arkansas-Pine Bluff, Cal, Kansas State, Ole Miss, SMU, TCU et Texas Tech.

Trent Perry

6 pieds 4 pouces, ailier, Frisco Lone Star (Texas)

Promotion 2026

Classé n°32 dans 247Sports Composite

Non engagé

La classe 2026 a une chance d’être historique avec autant de talents potentiels de la NBA, et Perry fait l’affaire. L’habileté et les sensations sont le maître mot du jeu, et l’aile de 6 pieds 4 pouces et 195 livres peut faire tout cela et bien plus encore. Je me suis assis à côté d’un électeur américain de McDonald’s qui a été très impressionné par Perry. Il a nettoyé sa mécanique de tir et semblait à l’aise pour tirer le ballon en profondeur. Il utilise ses longs bras pour submerger les défenseurs et perturber les voies de dépassement. De nombreux élèves de la classe supérieure lui faisaient confiance avec le ballon dans les mains et le laissaient souvent diriger le spectacle en attaque. C’est un prospect intrigant qui devrait être surveillé pendant des années.

La fierté de la côte ouest

Brayden Burries

6 pieds 5 pouces, garde, Eleanor Roosevelt (CA)

Promotion 2025

Classé n°22 dans 247Sports Composite

Non engagé

Burries a été l’un des titres à la hausse la plus rapide cet été, puisqu’il est passé de non-classé début juin à la 22e place en octobre. Burries est un tireur naturellement doué qui peut marquer de diverses manières. À tel point qu’il a remporté la partie en tête-à-tête au camp. Il a également propulsé son équipe à trois contre trois dans le top 4 à Vegas. J’adore son efficacité et son efficacité. S’il marche sur le sol, vous pouvez marquer au moins 12 à 15 points sur près de 50 pour cent de tir. Il est classé parmi les 25 premiers mais on ne parle pas assez de lui à l’échelle nationale. Je m’attends à ce que cela change sous peu. Jusqu’à présent, il a effectué quatre visites non officielles en Arizona, Duke, Houston et UCLA, mais n’a pas encore de responsables officiels.

Quelques points forts de 5⭐️ Brayden Burries (@BraydenBurries) à #Wootten150 Il a remporté la partie 1 contre 1 du camp @TheAthleticCBB pic.twitter.com/muCbcTQJoj – Tobias Basse (@tobias_bass) 15 octobre 2023

Nikolas Khaménia

6 pieds 7 pouces, attaquant, Harvard Westlake (Californie)

Promotion 2025

Classé n ° 67 dans 247Sports Composite

Non engagé

Khamenia est une aussi bonne tireuse que celle que vous trouverez dans la classe 2025. Il peut le filmer de n’importe où, de n’importe quelle manière : via catch-and-sh00t, pin-downs, curls ou pull-up jumpers. Il a également dominé la partie en tête-à-tête et s’est qualifié pour les huit derniers. J’imagine que c’est ennuyeux de devoir le garder ; si vous ne vous battez pas pour l’écran ou ne contestez pas son tir, il entre. Cependant, ce n’est pas seulement un tireur. Il peut poser le ballon au sol et faire des jeux pour les autres. En tant que passeur à l’arrêt, il est excellent. À 6 pieds 7 pouces, il peut voir par-dessus les défenseurs et déplacer le ballon avec précision et à temps. Khamenia a effectué une visite officielle à Gonzaga début octobre alors qu’il s’approche d’une décision.

Très impressionné par 4⭐️ Nikolas Khamenia (@NikolasKhamenia) @Wootten_Camp Peut vraiment tirer depuis n’importe où sur le sol et joue avec un QI élevé @TheAthleticCBB pic.twitter.com/5nmuGxWZ7W – Tobias Basse (@tobias_bass) 13 octobre 2023

Le meilleur espoir de l’OTE

Bryson Tiller

6 pieds 8 pouces, attaquant, prolongation Elite (Géorgie)

Promotion 2025

N°7 en 247Sports Composite

Non engagé

Si vous aimez la productivité, ne cherchez pas plus loin que Bryson Tiller. Il est actif, physique et habile. Le ballon semble toujours trouver ses mains. Un autre électeur de McDonald’s pensait qu’il était l’un des espoirs les plus productifs et les plus constants du gymnase. Son tir sauté continue de s’améliorer en frappant des 3 et des sauteurs à mi-distance de partout sur le terrain. Ce que je retiens le plus de son jeu ce week-end, c’est son intensité défensive. Lorsqu’il est engagé, il peut être un défenseur positif. Il a défié d’autres espoirs sur le bord sans commettre de faute et possède les atouts intangibles pour être un bloqueur de tir redouté.

Voici quelques extraits de 5⭐️ Bryson Tiller (@brysontiller_11) à #Wootten150 C’est un talent de grande envergure qui peut se développer de diverses manières. Joue également avec un moteur élevé aux deux extrémités @TheAthleticCBB pic.twitter.com/Aqwu5qWLEo – Tobias Basse (@tobias_bass) 17 octobre 2023

Notes de la Ligue des frontières

J’ai également passé une journée à la Border League, et c’est de loin l’un des meilleurs événements de basket-ball de base du pays. Il y avait une tonne de talents venus d’autres régions du pays. Plusieurs écoles ou programmes étaient présents, notamment le Kansas, Houston, Texas, UCLA, USC, Gonzaga, LSU, Alabama, Géorgie, Providence, Washington, Cal, G League Ignite et Overtime Elite.

L’un des meilleurs affrontements que j’ai vu était celui de Mikel Brown Jr. de l’OTE contre Brandon McCoy de St. John Bosco. Les deux meneurs ont fait le spectacle et devraient être considérés comme deux des meilleurs gardes des classes 2025 et 2026. Avec le reclassement d’AJ Dybanta en 2025, McCoy a une chance de devenir le meilleur joueur de Californie et du pays. Il est actuellement l’espoir n°2 en 2026 derrière Tyran Stokes, originaire de Californie.

5⭐️ Brandon McCoy (@g0beezy) a tous les outils pour être le meilleur espoir de la promotion 2026 Très compétent avec de bonnes sensations, concourt à un niveau élevé @TheAthleticCBB @brdrleague pic.twitter.com/zAQ7XQXm7V – Tobias Basse (@tobias_bass) 14 octobre 2023

Notes de recrutement

Hoosiers, Troyens et Spartiates… oh, mon Dieu. Le Big Ten a reçu un coup de pouce majeur au cours du week-end alors que l’Indiana a débarqué l’attaquant cinq étoiles Liam McNeeley, l’USC a décroché le meneur quatre étoiles Trent Perry et Michigan State a ajouté le meneur quatre étoiles Jase Richardson.

L’Indiana cherchera à ajouter le garde cinq étoiles Boogie Fland alors qu’il prendra sa décision vendredi. Cela dépend de l’Indiana, du Kentucky et de l’Alabama.

Quelques autres vedettes du Wootten 150 en 2025 : quatre étoiles Hudson Greer effectuera une visite officielle à Creighton du 8 au 10 décembre 2024 Jinup Doboul se rendra officiellement en Virginie occidentale samedi

David Punch, quatre étoiles, annoncera sa décision d’engagement samedi et choisira entre NC State, Penn State et TCU.

Mikey Lewis, quatre étoiles, annoncera sa décision d’engagement le 27 octobre et choisira entre l’Illinois, Ole Miss et St. Mary’s.

Trois étoiles Jon Mani a réduit sa liste à quatre : Arizona State, Cal, Cal-Poly et Denver.

Joson Sanon, cinq étoiles 2025, a programmé quatre visites officielles : État de l’Oklahoma : 27-29 octobre, Arizona ; 18-20 novembre, LSU ; 24-26 novembre ; et Kansas : du 21 au 23 décembre.

L’espoir n°2 Dylan Harper s’est rendu à Rutgers ce week-end.

(Photo de Ian Jackson : avec l’aimable autorisation de heyitsbritt)