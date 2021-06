Espoir pour les personnes souffrant du SCI alors qu’une nouvelle étude suggère que le VENOM synthétique de tarantule pourrait aider à traiter la maladie

Le SCI est une maladie chronique courante qui peut provoquer des douleurs abdominales et d’autres symptômes désagréables. On ne sait pas exactement pourquoi et comment il se développe et il n’y a pas de traitement spécifique, bien que des changements alimentaires puissent aider certains patients.

Un groupe de chercheurs d’Australie, des États-Unis et d’Allemagne a peut-être découvert une méthode pour améliorer considérablement la qualité de vie des personnes atteintes du SCI en bloquant la douleur de manière ciblée.

L’étude, telle que décrite dans la revue Pharmacology & Translational Science de l’American Chemical Society, visait à tester une protéine spécifique qui peut être trouvée dans le venin produit par certaines espèces de tarentules.

Les araignées produisent des neurotoxines, des produits chimiques qui attaquent le système neuronal, ce qui signifie que les composants de leur venin affectent les nerfs de diverses manières. Les nerfs étant utilisés pour signaler la douleur, le venin d’araignée a longtemps été considéré comme une source potentielle de nouveaux analgésiques.

Le produit chimique particulier qui a été testé par le groupe, Tsp1a, est dérivé d’une tarentule péruvienne, mais les scientifiques ont réussi à le synthétiser en laboratoire.

L’étude sur des souris a révélé qu’un seul traitement Tsp1a administré dans le côlon de la créature réduisait considérablement l’apparition d’un réflexe douloureux, indiquant un soulagement de la douleur.

De plus, Tsp1a « semblait très sélectif et n’interférait pas avec d’autres fonctions corporelles, suggérant qu’il pourrait être utilisé en toute sécurité chez l’homme. »

Bien que l’étude soit prometteuse en tant que traitement potentiel de la douleur chronique du SCI, des études plus approfondies de son activité dans le corps et le système immunitaire seront essentielles, selon les chercheurs.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !