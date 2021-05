Espoir pour Johnny Cage, larmes Sub-Zero (spoilers)

Ce qui suit contient des spoilers pour le film « Mortal Kombat ». Arrêtez de lire si vous n’avez pas vu le redémarrage dans les cinémas et sur HBO Max.

Il a été mis en cage.

Il y a une grande ironie hollywoodienne selon laquelle Johnny Cage, la star du cinéma d’action et du jeu vidéo « Mortal Kombat », n’a pas fait son apparition dans le redémarrage du film tant attendu qui a débuté ce week-end.

Le personnage préféré des fans rirait en sachant qu’il était en partie retenu parce qu’il était une si grande personnalité et que la franchise de films potentielle a cherché à créer une distribution d’ensemble centrée sur le combattant MMA autrefois en difficulté, Cole Young (Lewis Tan).

«Le personnage de Johnny est son propre champ gravitationnel», déclare le réalisateur Simon McQuoid. « Il y avait beaucoup de travail pour obtenir les principes fondamentaux et le monde dans ce film. Johnny a juste une si grande personnalité et un tel caractère que cela aurait pu gâcher cela. »

Quelle que soit la déception des fans de ne pas voir Johnny Cage dans le film, il y a de l’espoir pour l’avenir.

La scène finale de « Mortal Kombat » met en scène le sauveur du monde Young retournant à la salle de boxe où il avait été battu pour 200 $ par combat et annonçant qu’il se dirigeait vers Hollywood.

En sortant, il passe une affiche mettant en vedette la star de l’action hollywoodienne Johnny Cage dans une affiche de film « Citizen Cage », la boucle de ceinture surdimensionnée « CAGE » l’attribut déterminant. Avec le mandat de Young de Lord Raiden de rassembler de nouveaux champions, le message est clair.

« Nous explorons l’implication de Johnny Cage dans une suite », a déclaré Tan à USA TODAY. « C’est une excellente idée. Nous savons que les fans en sont fous. »

C’est une bonne nouvelle pour les fans, y compris l’acteur Casper Van Dien, qui a joué Johnny Cage dans la série télévisée «Mortal Kombat: Legacy» de 2013.

«Ils ont vraiment besoin de Johnny Cage, mais peut-être que je suis un peu partial», dit Van Dien, ajoutant que le personnage impétueux a «une personnalité, peut-être même un trouble de la personnalité. Mais quand j’étais enfant jouant à ‘Mortal Kombat’, ‘je’ J’avais mis mes quartiers et jouer le rôle de Johnny Cage. «

L’affiche du film se coupe au niveau du torse, il reste donc un mystère qui jouerait à Cage. Mais Van Dien, 52 ans, dit qu’il est prêt à basculer s’il est appelé. « Ce serait génial d’être à nouveau Johnny Cage. »

«Je m’entraîne le matin, je fais mes coups de pied et mes coups de poing. Mais au moment où un prochain film sortira, je devrais peut-être être Old Man Cage», dit Van Dien. «Même s’ils ont un gars plus jeune, j’adorerais le voir.

Pour ne pas aller trop loin alors que Warner Bros. évalue l’intérêt des fans pour le premier « Mortal Kombat », McQuoid insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu de discussions officielles sur les suites et n’a « aucune idée » de ce que tout suivi inclurait.

« Mortal Kombat » est un riche trésor de personnages. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles travailler, « dit McQuoid. « Mais nous avons construit un ensemble de rails avec une pièce de menuisier. Ainsi, nous pouvons cliquer quelque chose dessus si nous en avons besoin. »

De vraies larmes pour Sub-Zero

La scène de bataille finale de « Mortal Kombat » mettait en vedette le vilain Sub-Zero (Joe Taslim) face à son ennemi une fois tué Hanzo Hasashi, maintenant rené sous le nom de Scorpion (Hiroyuki Sanada). « Je suis venu de l’enfer pour te tuer, » annonce Scorpion.

Comme si cette revanche épique de Sub-Zero contre Scorpion ne suffisait pas, Young (Tan) rejoint Scorpion dans la bataille contre l’assassin contrôlant la glace, Sub-Zero.

Même dans un cadre de match en cage gelée, Tan dit que le combat à trois, avec sa chorégraphie difficile, a été rendu d’autant plus difficile en raison de la chaleur sur le plateau. Chaque membre de la distribution, exécutant ses propres séquences de combat, était en ébullition en raison d’un effort extrême et de ces uniformes volumineux.

«Il fait très chaud et vous ne pouvez pas simplement enlever ces tenues», dit Tan. « Quand je dis que nous transpirions, nous transpirions pendant huit heures d’affilée d’effort complet. Nous avions des blocs de glace, des ventilateurs, des électrolytes. C’était extrêmement difficile. »

À l’écran, la bataille se retourne contre Sub-Zero, qui finit par succomber aux deux combattants. Taslim aimait tellement son personnage pour la finale que l’acteur a lutté mentalement alors que le méchant autrefois invincible Sub-Zero vacillait.

« Il a tout perdu, il reprend son souffle, rampe. J’étais dévasté, mais j’avais besoin de jouer ce personnage jusqu’au bout du voyage », raconte Taslim. « Il savait qu’il allait mourir. C’est la partie la plus difficile. Donc, quand il rampe, j’ai perdu beaucoup d’énergie pendant cette partie. Je suis tombé en panne après la quatrième prise, dévasté pour de vrai. Je ne pouvais tout simplement pas me lever. Je pense Je viens de franchir la ligne. «

Dans le coup final, Scorpion déchaîne son feu de l’enfer sur Sub-Zero. Taslim a dû passer des heures de maquillage prothétique pour les fausses brûlures corporelles avant de filmer ses derniers instants. La vue de Sub-Zero horriblement brûlé était d’autant plus dérangeante sur le plateau que Taslim était un gars si populaire.

Matilda Kimber, l’actrice de 13 ans qui joue Emily (et une victime de la glace Sub-Zero) a catégoriquement refusé de regarder sa co-star bien-aimée dans cet état.

« Nous étions de bons amis sur le plateau, donc elle ne pouvait pas le voir. Elle ne voulait pas. Elle pleurait presque. Je lui ai dit, ce n’est que du maquillage, mais quand même, elle ne regarderait pas », dit Taslim. « C’était très inconfortable pour tout le monde. »

Sub-Zero était mort. Mais il y a toujours une chance qu’il puisse revenir pour une suite, peut-être en tant que prochaine incarnation du personnage, Noob Saibot.

«Il est toujours possible que nous puissions continuer le voyage. J’espère que cela se réalisera», déclare Taslim.