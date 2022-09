La guerre en Ukraine a frappé inconfortablement près de chez lui – littéralement – ​​pour le volontaire canadien Alex Nau lorsque la Russie a déclenché une vague de frappes de missiles de représailles en réponse à l’avancée fulgurante des troupes ukrainiennes dans l’est du pays.

Entre dimanche soir et lundi matin, quatre missiles hypersoniques ultramodernes ont atterri à quelques mètres de l’immeuble qu’il habite dans la ville de Zaporizhzhia, dans le sud de l’Ukraine.

Nau a déclaré qu’il y avait un sentiment de joie dans les rues maintenant que davantage de villes et de villages ont été retirés de la poigne de fer de l’armée russe – tempéré par un lourd sentiment de terreur alors que les deux armées échangent des coups.

“C’est comme si nous gagnions la guerre en ce moment, et c’est comme si la Russie s’effondrait sous sa propre direction”, a déclaré Nau à CBC News dans une interview accordée à Zaporizhzhia.

“Mais mec, nous avons failli nous faire tuer la nuit dernière. Quatre missiles hypersoniques ont été lancés et ils ont, comme, une charge utile de 200 kilogrammes ou … quelque chose de fou [warhead]. Et ils ont atterri à 25 ou 50 mètres de notre appartement. C’était comme si le bâtiment allait s’effondrer juste à cause de l’onde de choc.”

Le Canadien Alex Nau, à droite, s’est rendu en Ukraine pour fournir une aide humanitaire dans le cadre de la HERO Society. (Soumis par Jennifer Argue)

Les infrastructures civiles sur toute la ligne de front en Ukraine ont été pulvérisées par les frappes russes lundi alors que le président du pays, Volodomyr Zelenskyy, a renouvelé son appel aux nations occidentales pour faire de la Russie un État parrain du terrorisme.

“Un black-out total dans les régions de Kharkiv et Donetsk RF [Russian Federation] les terroristes restent des terroristes et attaquent les infrastructures critiques. Pas d’installations militaires, le but est de priver les gens de lumière et de chaleur”, a tweeté Zelenskyy.

La frappe de missile n’était pas la seule fois au cours des derniers jours où Nau – un volontaire de la Hero Society – a trompé la mort. Il a déclaré que lui et son équipe livraient de la nourriture dans les villages entourant la ville stratégiquement importante d’Izyum, située sur la rivière Donets dans la province de Kharkiv, alors qu’elle était reprise aux forces russes.

Alors qu’ils quittaient la ville voisine de Kharkiv, la deuxième plus grande du pays, la contre-offensive ukrainienne ne faisait que commencer, a-t-il dit – et tout ce qu’ils pouvaient entendre alors qu’ils parcouraient l’autoroute vers Izyum était “bombe après bombe après bombe”.

Sur un pont détruit par une bombe, a-t-il dit, lui et son équipe (qui comprend des volontaires américains) ont aidé à escorter 600 évacués des villes et villages voisins en lieu sûr.

“Alors un côté derrière nous, 100 mètres [away]est le point de contrôle ukrainien et à 100 mètres devant nous se trouve le point de contrôle russe », a-t-il dit. « Ils nous ont juste regardés faire passer tous ces gens sur ce pont.

Nau a déclaré que son équipe était déterminée à continuer vers Izyum car, avec la fin de l’été, les habitants de la région ne peuvent plus compter sur leurs jardins pour se nourrir.

Lorsque l’équipe s’est approchée du village de Petrivs’ke à l’ouest d’Izyum, a-t-il dit, il s’est rendu compte qu’ils étaient “profondément, profondément, profondément dans le no man’s land” parce qu’ils n’ont vu aucune unité militaire ukrainienne dans les environs.

“Et ce n’est même pas seulement de l’artillerie à longue portée. Ce ne sont pas que des missiles. Ils peuvent tirer des mortiers sur vous ici”, a déclaré Nau.

“Nous y serions morts”

Il a déclaré qu’ils avaient livré leur envoi de nourriture à un endroit aussi rapidement que possible, pris des photos à des fins de vérification et se sont rendus au prochain endroit à proximité. Quelques instants après leur départ, la zone où leur véhicule était garé a été touchée par des tirs de mortier.

Pour sortir de la zone, a-t-il dit, ils ont dû reprendre la même route “à travers la fumée et l’odeur de la poudre à canon de l’endroit où nous étions cinq minutes plus tôt”.

“Si nous n’étions pas partis cinq minutes plus tôt, nous serions morts là-bas”, a-t-il ajouté. “Donc, c’était assez sauvage.”

L’armée ukrainienne a repris plus de 2 800 kilomètres carrés de territoire dans le nord-est du pays et un porte-parole militaire a déclaré lundi que 500 kilomètres carrés supplémentaires avaient été récupérés dans le sud depuis le lancement de la contre-offensive.

Un soldat ukrainien joue avec un chien alors qu’il se repose sur un territoire libéré dans la région de Kharkiv en Ukraine lundi. (Kostiantyn Liberov/Associated Press)

“Nous pouvons dire aujourd’hui que notre succès au cours des deux dernières semaines a été assez substantiel”, a déclaré Natalia Humenuik, porte-parole du commandement sud de l’armée ukrainienne. “Sur différents tronçons, nous avons avancé de (entre) quatre et plusieurs dizaines de kilomètres.”

Ces progrès ont coûté cher, a déclaré la volontaire Sofia Bredun, directrice ukrainienne de la Hero Society. L’organisme de bienfaisance canadien a livré de la nourriture et des fournitures médicales aux communautés et aux hôpitaux de première ligne.

“De mon point de vue, c’est important et je suis vraiment heureux”, a déclaré Bredun, qui a rejoint Nau lors des livraisons près d’Izyum. “Nous avons récupéré nos terres mais je garde toujours à l’esprit le prix que nous payons pour cela. Le prix des vies, de nos soldats, de nos civils.”

Dominique Arel, titulaire de la chaire d’études ukrainiennes à l’Université d’Ottawa, a déclaré que la perte d’Izyum est importante pour les Russes, car il s’agissait d’une plaque tournante logistique essentielle pour eux – un pivot pour leurs opérations à la fois dans le nord-est et dans la partie est du Donbass.

“Ils se sont à peine battus et c’est époustouflant”

L’effondrement du front, a-t-il dit, était tout simplement époustouflant.

“Ils ne se sont pas retirés en ordre. C’est une déroute”, a déclaré Arel. “C’est une déroute et ils se sont à peine battus et c’est époustouflant. Je veux dire, juste le front qui s’effondre comme ça est très significatif.”

La guerre est loin d’être terminée, a-t-il ajouté, mais l’élan semble avoir tourné en faveur des Ukrainiens.

Le succès à ce jour de la contre-offensive pourrait également servir de stimulant psychologique important sur le front géopolitique, démontrant à une Europe de plus en plus sceptique et en difficulté économique que le soutien à l’Ukraine produit des résultats.

“Donc, l’argument a été que plus nous armons les Ukrainiens, plus la guerre continuera”, a déclaré Arel. “Eh bien, maintenant il y a un puissant contre-argument qui était déjà là. Mais maintenant, il y a certainement beaucoup plus de preuves empiriques que c’est l’inverse.

“Plus vite nous obtenons toutes ces armes, plus vite la guerre se terminera, car nous pouvons battre [the] armée russe démoralisée, désorganisée et corrompue. »