Espoir économique ou casse-tête en matière de droits de l’homme ? Le camp de migrants italiens en Albanie suscite un débat

Les sols en ciment sont peints en vert parce que cette couleur est apaisante, explique un responsable italien, alors qu’il conduit un petit groupe de journalistes, notamment de CBC News, autour du premier camp de migrants extraterritorial en Albanie.

La sombre structure en acier et en béton, érigée dans une ancienne base aérienne sur un terrain rocheux près du village isolé de Gjader, dans le nord-ouest du pays, a ouvert ses portes cette semaine. Il est dépourvu de végétation, manque d’espace commun intérieur et de cafétéria, et est entouré d’une haute clôture flagrante impossible à voir à travers.

Le camp comprend un centre pour 880 demandeurs d’asile, un centre de pré-expulsion de 144 places et une prison de 20 lits – l’achèvement matériel d’un pacte controversé signé en novembre dernier entre la Première ministre italienne d’extrême droite Giorgia Meloni et le dirigeant albanais Edi Rama.

L’Albanie, située de l’autre côté de la mer Adriatique et de l’Italie, était jusqu’au début des années 1990 l’un des régimes communistes les plus isolés au monde. Mais le camp, ainsi qu’un point chaud qui enregistre les migrants au port, sont sous juridiction italienne, ce qui représente la première fois qu’un pays de l’Union européenne localise le traitement des demandes d’asile à l’étranger.

Alors que l’UE et même les Albanais locaux approuvent ce projet, les groupes de défense des droits de l’homme et les politiciens de l’opposition l’ont dénoncé comme étant illégal et opaque.

Des militants brandissent une banderole et une affiche représentant le Premier ministre albanais Edi Rama et le Premier ministre italien Giorgia Meloni lors d’une manifestation à Shengjin, en Albanie, mercredi, lorsque des migrants sont arrivés à bord du navire de la marine italienne Libra – dans le cadre d’un accord avec l’Italie pour traiter les demandeurs d’asile capturés. près des eaux italiennes. (Florion Goga/Reuters)

« C’est essentiellement une prison, un endroit où vous êtes obligé d’entrer et que vous ne pouvez pas décider de quitter », a déclaré le politicien de l’opposition albanaise Agron Shehaj dans une interview à CBC News.

L’accord a été approuvé par le Parlement et la Haute Cour d’Albanie, mais Shehaj et d’autres affirment que Rama l’a accéléré pour étouffer l’opposition, rendant service à l’Italie dans l’espoir d’accélérer l’adhésion de l’Albanie à l’UE. Rama a présenté cet accord comme une façon pour l’Albanie de remercier l’Italie d’avoir accueilli des milliers de migrants après la chute du communisme au début des années 1990.

« Si vous regardez les recommandations les plus récentes de l’UE à l’Albanie, il s’agissait de lutter contre la corruption, et non de créer une prison pour les immigrés », a déclaré Shehaj.

D’autres affirment que l’accord comporte de nombreux risques juridiques pour la petite nation des Balkans en difficulté.

Le camp comprend un centre pour 880 demandeurs d’asile, un centre de pré-expulsion de 144 places et une prison de 20 lits – l’achèvement matériel d’un pacte controversé signé en novembre dernier entre les dirigeants italiens et albanais. Les critiques affirment que l’accord comporte de nombreux risques juridiques pour la petite nation des Balkans en difficulté. (Esma Çakir/CBC)

Les dirigeants européens intéressés, malgré les risques juridiques

« L’Albanie sera tenue responsable de toute violation des droits de l’homme dans ces camps, même si cela est géré d’une manière ou d’une autre par les autorités italiennes », a déclaré l’avocat Dorian Matlija, chef du groupe de surveillance Res Publica, basé à Tirana, la capitale albanaise.

Mais les dirigeants européens, qui se sont réunis en fin de semaine à Bruxelles pour discuter de la migrationexaminent de près l’établissement comme un modèle attrayant pour traiter cette question politiquement chargée.

Passages irréguliers des frontières vers l’UE a chuté de 42 pour cent au cours des neuf premiers mois de cette année à 166 000 – en baisse significative par rapport au un million, pour la plupart des Syriens fuyant la guerre, enregistré au plus fort de la crise en 2015.

La zone de déportation est représentée au camp de migrants de Gjader. Un homme politique de l’opposition albanaise qualifie cet établissement de « prison pour immigrants », mais les dirigeants européens considèrent cet établissement comme un modèle pour traiter la question politiquement sensible de la migration. (Esma Çakir/CBC)

Le L’UE a conclu des accords plus tôt cette année avec la Tunisie, l’Égypte, la Mauritanie et le Maroc pour bloquer les départs de migrants. Mais un La vague anti-immigration continue de déferler sur le blocalimenté par la montée des partis d’extrême droite.

Le mois dernier, le Premier ministre britannique Keir Starmer a exprimé son « grand intérêt » pour les camps offshore, tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les qualifie désormais de « centres de retour », où un traitement rapide – et le rapatriement de ceux dont les demandes sont rejetées – peut avoir lieu. .

Lorsque les garde-côtes ou la marine italienne interceptent des bateaux remplis de personnes désespérées parties de Libye ou de Tunisie à bord d’embarcations branlantes, ils sélectionnent désormais des hommes provenant de « pays sûrs » – des pays comme l’Égypte, le Bangladesh et la Côte d’Ivoire, avec lesquels l’Italie a des relations étroites. accord pour renvoyer les gens.

Les Italiens chargent ensuite les hommes sur ce que la marine italienne appelle le « navire-mère » qui les livre en Albanie au lieu de l’Italie, qu’ils espéraient atteindre. En Albanie, ils sont soumis à une procédure d’asile accélérée, avec une seule possibilité de faire appel. Les femmes, les enfants, les familles et les malades secourus seront emmenés dans des camps en Italie.

Des migrants, accompagnés d’agents de sécurité, défilent mercredi devant les drapeaux italien et européen alors qu’ils débarquent du navire de la marine italienne Libra, à Shengjin, en Albanie. (Florion Goga/Reuters)

Le processus de sélection s’avère déjà problématique. Cette semaine, parmi les 16 premiers hommes égyptiens et bangladais secourus que la marine italienne a choisi d’envoyer en Albanie, quatre ont dû être envoyés en Italie – deux, a-t-on découvert, étaient mineurs, et deux autres avaient besoin de soins médicaux urgents.

Puis vendredi, un tribunal italien de l’immigration a ordonné les 12 autres ont été renvoyés en Italie car leur pays d’origine ne pouvait pas être considéré comme sûr. Citant un arrêt récent de la Cour européenne de justice, il a déclaré que pour qu’un pays soit considéré comme sûr, il doit l’être partout et pour chaque personne ; il ne peut y avoir de persécution, de discrimination ou de torture contre quiconque dans aucune zone de son territoire.

Les habitants sont reconnaissants de la retombée économique

Alors que le gouvernement italien fait face à des obstacles juridiques, les Albanais qui vivent à proximité du camp s’en félicitent.

Alessandro Preka, 67 ans, tient une petite épicerie dans la rue principale de Gjader, une ville endormie où passent des troupeaux de moutons, où les poules courent et où les aînés sur les bancs échangent tranquillement des nouvelles.

Preka a déclaré que lui et de nombreux autres villageois comprennent ce que signifie vivre dans un camp de migrants, après avoir passé des mois dans de tels établissements en Grèce et en Italie il y a 25 ans après l’implosion du régime communiste, lorsque des milliers d’Albanais ont fui ce pays pauvre.

Alessandro Preka, qui gère une épicerie à Gjader, dit que même s’il sait ce que c’est que de vivre dans un camp de migrants, il accueille favorablement cette installation car elle crée des emplois et stimule l’économie. (Esma Çakir/CBC)

« Ils nous ont maltraités, nous traitant de communistes », a-t-il déclaré. « Je suis triste pour les migrants qui viennent ici. Je sais ce que signifie être dans ces camps. »

Il s’est néanmoins dit reconnaissant que les Italiens aient créé ce centre ici, car il apporte un espoir économique à une ville qui est passée de 2 000 à seulement 800 habitants, la quasi-totalité des jeunes étant partis travailler à l’étranger.

Preka a déclaré que les habitants louent désormais des maisons à des responsables italiens travaillant dans le camp de migrants, les loyers des petits appartements passant de 75 à 600 dollars canadiens par mois.

Un garde est représenté au camp de Gjader, dépourvu de végétation, dépourvu d’espace commun intérieur et de cafétéria, et entouré d’une haute clôture impossible à voir à travers. (Esma Çakir/CBC)

Mieux encore, le camp crée des emplois, de la cuisine à l’administration de base, payant jusqu’à 75 $ CAN par jour, un bon salaire ici.

« Tout ce dont vous avez besoin pour travailler au camp, c’est de prouver que vous n’avez pas de casier judiciaire », a déclaré Preka. « Vous n’avez même pas besoin d’éducation. »

Valentina Lazdri, 60 ans, mère de huit enfants qui habite à deux pas de l’épicerie, accueille également favorablement le nouveau camp.

Valentina Lazdri, mère de huit enfants qui vit à Gjader, dit que sa fille au chômage a postulé pour travailler comme femme de ménage dans le camp. (Esma Çakir/CBC)

Sept de ses enfants ont immigré dans des pays européens. Sa seule fille, âgée de 45 ans et au chômage, a postulé pour travailler comme femme de ménage dans le camp.

« J’espère que davantage de camps de ce type ouvriront », a-t-elle déclaré. « Cela pourrait signifier que beaucoup de jeunes qui sont partis pourraient revenir chez eux. Cela ne peut être qu’une bonne chose. »

Bien que le Premier ministre Edi Rama ait exclu tout accord avec d’autres pays pour des camps de migrants offshore en Albanie, l’option pour l’Italie de s’appuyer sur le pays pour gérer le nombre de migrants demeure, alors que les conflits, la pauvreté et les déplacements liés au climat persistent.

« Cela ne fait qu’ouvrir la porte », a déclaré l’avocat Dorian Matlija. « Si vous en acceptez plusieurs milliers, pourquoi pas plusieurs dizaines de milliers dans le futur ?