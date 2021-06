Espoir de vacances pour les Britanniques alors que l’Espagne lève les règles sur les masques faciaux à partir de la semaine prochaine et que la France met fin au couvre-feu au milieu des cas en baisse dans l’UE

IL y a un nouvel espoir pour les Britanniques désespérés pour des vacances, alors que l’Espagne lève ses règles sur les masques faciaux à partir de la semaine prochaine et que la France abandonne le couvre-feu, au milieu de la baisse des cas dans l’UE.

Les lois sur le port obligatoire du masque à l’extérieur seront levées dans toute l’Espagne samedi prochain, a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

L’Espagne abandonnera les lois rendant obligatoire le port de masques à l’extérieur, à partir de samedi prochain Crédit : Alamy

La campagne de vaccination en Espagne progresse rapidement Crédit : AFP

S’exprimant lors d’un événement à Barcelone vendredi, Sanchez a annoncé que « ce week-end sera le dernier avec des masques ».

Le cabinet espagnol devrait se réunir le 24 juin pour approuver la décision, a rapporté le média RT.

À quelques exceptions près, telles que l’exercice et l’âge, le port du masque est devenu obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur de la majeure partie de l’Espagne, indépendamment de la distanciation sociale, l’été dernier.

Cependant, l’optimisme règne quant à la levée des restrictions, car la campagne de vaccination espagnole progresse rapidement.

Près de 35 millions de doses ont été administrées, ce qui signifie qu’environ 45% de la population a reçu au moins une dose du vaccin.

À côté, la France prend également des mesures pour assouplir les mesures de Covid-19 à travers le pays.

Jeudi, le gouvernement français a abandonné les lois rendant le port du masque obligatoire à l’extérieur.

Et le couvre-feu national, qui a commencé à être appliqué le 30 octobre et qui avait déjà commencé à 18 heures, sera levé à partir de dimanche.

Plus de 58% de la population adulte française a reçu au moins une dose du vaccin Covid-19.

Les programmes de vaccination se sont ouverts mardi à la tranche d’âge des 12-18 ans, dans le but de protéger la nation et les restrictions sont progressivement levées.

Les Pays-Bas abandonneront également les règles concernant les masques faciaux, ainsi que d’autres restrictions, à partir du début de la semaine prochaine, après une baisse des cas de Covid-19.

La plupart des limites sur la taille des groupes seraient également levées à partir du 26 juin – à condition que les gens puissent se tenir à au moins 1,5 mètre l’un de l’autre.

Le port du masque est devenu obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur dans la majeure partie de l’Espagne en mai 2020 Crédit : Reuters

Les infections à coronavirus aux Pays-Bas sont tombées à leur plus bas niveau en neuf mois ces dernières semaines alors que le déploiement des vaccinations s’est accéléré.

Le Premier ministre Mark Rutte a déclaré aujourd’hui qu’il s’agissait d’un « moment spécial ».

« Plusieurs fois, je me suis tenu ici pour vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Mais maintenant, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est possible. »

Les magasins, les bars et les restaurants ne se verraient pas imposer de limites de capacité, tant que les clients gardent leurs distances, ou montrent qu’ils ont été piégés ou ont un test négatif.

Les masques dans les transports en commun et dans les aéroports – où la distanciation sociale n’est pas toujours possible – resteront.

Comme vendredi, environ 13 millions de vaccinations ont été administrées, dans le pays de 17,5 millions d’habitants.

Les nouvelles des restrictions assouplies dans les points chauds de vacances seront de la musique aux oreilles des Britanniques qui meurent pour une escapade estivale – bien que les vacanciers soient toujours en quarantaine à leur retour de la plupart de ces endroits.

L’industrie du voyage a subi un coup dur plus tôt ce mois-ci lorsque le Portugal, le seul pays de vacances grand public sur la liste verte du Royaume-Uni, a été rétrogradé en orange.

Les ministres des Affaires étrangères et du Tourisme du pays ont déclaré qu’il était difficile de saisir la logique de la rétrogradation, la qualifiant d' »injuste et totalement inadéquate ».

Les pays de destination populaires tels que l’Espagne, le Portugal et la Grèce souhaitent désespérément accueillir les touristes britanniques dès que possible, afin de revitaliser leurs industries touristiques en difficulté.

Alors que les restrictions de Covid-19 sont progressivement assouplies dans de nombreux pays de l’UE, des chiffres récents montrent que le Royaume-Uni a désormais le taux quotidien d’infections à coronavirus le plus élevé d’Europe,

Les statistiques publiées mercredi ont révélé que 107,3 ​​personnes par million ont été testées positives pour le virus par jour en moyenne au cours de la semaine dernière, alors que la redoutable variante Delta continue de se propager à travers le pays.

Les chiffres enregistrés par la plate-forme de recherche de l’Université d’Oxford, Our World in Data, montrent que les Britanniques ont même dépassé l’Espagne sur l’échelle de Covid Richter.

Cela survient après que Boris Johnson a retardé le déverrouillage du Royaume-Uni le 21 juin, craignant que la variante ne crée la tempête parfaite pour une troisième vague « substantielle » qui pourrait paralyser le pays.

Le Royaume-Uni est désormais classé en pole position avec le plus grand nombre de nouveaux cas en Europe – devant l’Espagne, qui a un taux de 104,6 cas par million, la Lettonie avec une moyenne de 92,1 et suivi par Andorre avec 90,6.

La Biélorussie a un taux de 89,77, la Russie a enregistré 83,7, tandis que les prochaines infections à coronavirus les plus élevées proviennent du Danemark, avec un taux de 78,36.

Les Pays-Bas suivaient avec 77,19 et la Suède a enregistré un taux de 76,3.

Le Portugal, qui a été retiré de la liste des voyages écologiques du Royaume-Uni la semaine dernière après une augmentation des cas, a enregistré 70,58 par million.

Les seuls pays à enregistrer un taux de zéro cas par million étaient l’Islande et Saint-Marin.

Malgré le nombre d’infections, les taux de mortalité au Royaume-Uni sont restés stables grâce à notre déploiement de vaccins stellaires.

Les statistiques de Our World in Data montrent que malgré notre taux d’infection élevé, le Royaume-Uni a livré le quatrième plus grand nombre de vaccins en Europe au cours de la semaine dernière.

Plus de 30 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant eu leurs deux jabs Covid.

L’Espagne lève progressivement les restrictions, alors que le déploiement du vaccin progresse rapidement Crédit : Reuters