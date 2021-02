Les factions en guerre en Libye ont décidé d’unifier la nation en choisissant quatre délégués pour diriger le pays vers les élections nationales en décembre.

À l’heure actuelle, la nation en difficulté est déchirée par deux gouvernements, l’un à l’est et l’autre à l’ouest.

Soixante-quatorze délégués ont choisi une liste de candidats dans le cadre d’un processus organisé par l’ONU visant à équilibrer les pouvoirs régionaux et divers intérêts politiques et économiques.

Mohammad Younes Menfi, un diplomate libyen avec une base de soutien dans l’est du pays, a été choisi pour diriger le Conseil présidentiel de trois personnes.

Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, un homme d’affaires puissant soutenu par les tribus occidentales, a été choisi comme Premier ministre par intérim.

L’ONU a soutenu et salué cet accord, tout en reconnaissant qu’il existe encore des défis considérables pour son succès en raison des fortes tensions entre les puissances mondiales et régionales ayant des intérêts dans le pays, y compris la Turquie et la France.

« J’espère maintenant que nous obtiendrons des résultats, qui seront la preuve concrète de notre capacité à livrer », a déclaré le président français Emmanuel Macron. « Réparez la situation libyenne. Débarrassez-vous des troupes turques de Libye. Débarrassez-vous des milliers de jihadistes exportés de Syrie vers la Libye par la Turquie elle-même.

Mais les commentaires de Macron ont reçu une vive réprimande de la part de Recep Tayyip Erdogan, le président turc.

« Alors que Macron a déclaré que la Turquie devrait retirer ses troupes, il n’a toujours pas appris ce métier », a déclaré Erdogan. « Il doit passer trop de temps à l’apprendre. Parce que la Turquie n’est pas là pour le plaisir. Avant de dire cela à la Turquie, il y a d’autres soldats étrangers de pays étrangers, des soldats du Tchad, des soldats du Mali, des pays qui étaient occupés par eux-mêmes. »

En avril 2019, Khalifa Hifter, un commandant militaire allié au gouvernement de l’Est, a lancé une offensive pour s’emparer de la capitale, Tripoli.

Un cessez-le-feu est en place depuis octobre.