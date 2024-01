« Espoir de changement » ou « spoiler du Kremlin » : qui est Boris Nadejdin, l’espoir présidentiel qui unit les Russes pro-paix ?

Certains d’entre eux ont déclaré au journal The Moscow Times que soutenir l’homme politique était leur seul moyen d’exprimer leur mécontentement face à l’invasion de l’Ukraine, tandis que d’autres ont déclaré qu’ils considéraient Nadejdin comme une véritable alternative à Poutine.

Dans ce que certains considèrent comme une nouvelle forme de protestation contre la guerre, des milliers de personnes à Moscou et dans tout le pays se mobilisent. laissant leurs signatures pour Nadezhdin – souvent après avoir fait la queue pendant des heures devant ses bureaux de campagne – pour lui permettre de figurer sur le bulletin de vote lors des élections de mars.

Nadejdin appelle ouvertement à mettre fin à la guerre contre Kiev promesses mettre fin à la mobilisation, ramener les soldats russes chez eux et gratuit prisonniers politiques s’ils sont élus. Il a aussi décrit l’extension des restrictions à l’avortement et l’interdiction du mouvement LGBTQ+ sont considérées comme une « absurdité totale », les comparant au « Moyen Âge ».

«J’espère des changements. Je ne soutiens pas ce qui se passe en Russie », a déclaré au journal The Moscow Times Larisa, une habitante de la région de Moscou, alors qu’elle faisait la queue au siège de Nadejdin dans la capitale russe. “Je suis heureux de voir qu’autant de personnes partageant les mêmes idées sont ici.”

Malgré un débat en cours sur la question de savoir si Nadejdin est ou non un candidat spoiler soutenu par le Kremlin, l’homme politique a néanmoins suscité l’espoir chez certains Russes favorables à la paix dans une élection que le président Vladimir Poutine est pratiquement assuré de remporter.

Sur son site webNadejdin se décrit comme « un physicien, un entrepreneur, un avocat et un homme politique » et quelqu’un qui veut sortir la Russie de « l’ornière de l’autoritarisme et de la militarisation ».

Ayant débuté sa carrière politique dans les années 1990 en tant que législateur municipal de la région de Moscou, il a été élu à la Douma fédérale en 1999 en tant que membre du parti Union des forces de droite (SPS). Durant cette décennie, il a travaillé comme conseiller du chef de l’opposition et alors vice-Premier ministre Boris Nemtsov, puis comme assistant de l’ancien Premier ministre Sergueï Kirienko, l’actuel cerveau de la politique intérieure du Kremlin.