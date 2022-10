ESPN2 diffusera le match de la Wrexham FA Cup

Le match de FA Cup de Wrexham ce samedi sera diffusé en direct sur ESPN2, a révélé une source à World Soccer Talk. Le match de Wrexham FA Cup d’ESPN2 sera également diffusé sur ESPN +.

De manière impressionnante, l’heure du coup d’envoi de Blyth contre Wrexham a été déplacée spécifiquement pour accueillir les téléspectateurs aux États-Unis. À l’origine, le match de la FA Cup était fixé à 10 h HE. Au lieu de cela, le match de samedi entre Blyth Spartans et Wrexham débutera à 8 h HE.

Match ESPN2 Wrexham FA Cup

Wrexham AFC est une histoire majeure aux États-Unis cette saison en raison du succès de la série télévisée Welcome to Wrexham. Les deux copropriétaires du club sont les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Tous deux jouent un rôle principal dans la série télévisée fly-on-the-wall, inspirée de Sunderland ‘Til I Die.

Jouant au Blyth’s Croft Park dans le nord-est de l’Angleterre, le stade est un endroit pittoresque qui est parfait pour un match de la FA Cup. Avec une capacité de plus de 4 000 et les attentes d’un large public sur ESPN2, cela promet d’être un jeu amusant à regarder.

Le vainqueur du match du quatrième tour de qualification passe au premier tour de la plus ancienne compétition nationale de football au monde. Lors du premier tour, les équipes de la Ligue 1 et de la Ligue 2 entrent en compétition. Par conséquent, la perspective d’une équipe hors championnat face à un club beaucoup plus grand crée une opportunité alléchante David contre Goliath.

Wrexham, actuellement en Ligue nationale, espère être promu du cinquième niveau du football anglais.

La chance de Wrexham de franchir la barrière de la télévision

Cette saison, Ryan Reynolds s’est rendu sur Twitter pour exprimer sa frustration face aux fans nationaux et internationaux. Avec la FA Cup, la compétition donne à Wrexham une opportunité idéale de progresser dans le tournoi afin d’atteindre une audience télévisée mondiale.

Aux États-Unis, de nombreux matchs de la FA Cup sont diffusés exclusivement via ESPN +. Qu’ESPN décide de diffuser un match de qualification du quatrième tour à la télévision américaine est remarquable.

Par coïncidence, Reynolds et McElhenney sont apparus sur le plateau de studio de SportsCenter dans un sketch diffusé sur Bienvenue à Wrexham.

Bienvenue à Wrexham est diffusé le mercredi soir sur FX et diffusé à la demande via Hulu.