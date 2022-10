ESPN Sports – World Soccer Talk

ESPN Deportes s’adresse à un large public aux États-Unis. Plus de 60 millions d’Américains hispaniques vivent actuellement aux États-Unis. Nielsen estime que 61% de la population hispanique du pays regarde le football. Par conséquent, environ 40 millions de personnes de cette population regardent le football.

ESPN Deportes fournit une couverture sportive en espagnol au public américain qui préfère regarder dans sa langue maternelle. Certes, la chaîne ne se concentre pas uniquement sur le football. C’est plutôt le débouché d’ESPN pour couvrir le sport au sens général pour le public espagnol.

Par exemple, la chaîne propose un nombre impressionnant de combats et d’émissions de boxe et UFC. De plus, de nombreux programmes tout au long de la journée sont des émissions en studio. Pourtant, beaucoup d’entre eux s’orientent vers le football.

Comme son nom l’indique, ESPN Deportes est une chaîne espagnole. Par conséquent, il y a peu ou pas de contenu en anglais. De nombreux programmes diffusés sur la chaîne reflètent leurs homologues anglais, mais ceux-ci sont diffusés sur ESPN standard. Des émissions comme SportsCenter, certains événements sportifs comme Monday Night Football ou le basket-ball et d’autres programmes fonctionnent sur les deux. Cependant, ils sont évidemment dans des langues différentes.

Le canal diffère de l’endroit où le trouver en fonction de vos fournisseurs. Souvent, vous avez besoin d’un forfait sportif amélioré pour regarder avec les câblodistributeurs standard. Cependant, les fournisseurs de télévision par satellite DirecTV et DISH diffusent tous deux la chaîne. De plus, dans le monde naissant du streaming, les goûts de fuboTV et Sling portent la chaîne. Pourtant, il y a quelques mises en garde. YouTube TV ne diffuse pas ESPN Deportes. En outre, Hulu nécessite un package complémentaire pour obtenir une grande partie de son contenu en espagnol.

Couverture de football ESPN Deportes

Comme indiqué précédemment, la population hispanique aime le football, créant un énorme marché potentiel pour ESPN aux États-Unis. ESPN, en tant que réseau, détient les droits sur de nombreuses ligues et compétitions du football mondial. Pour n’en nommer que quelques-uns, la Liga, la Bundesliga, certains matchs de la MLS, les Championnats d’Europe de l’UEFA et les qualifications pour la Coupe du monde, la FA Cup, la Copa del Rey et bien d’autres. Il ne manque pas de football pour tout le monde.

Mais ne vous attendez pas à ce que chacun d’entre eux soit diffusé sur ESPN Deportes; les contraintes de temps limitent cette possibilité. Par conséquent, de nombreux jeux passent au service de streaming payant ESPN +. Là, de nombreuses émissions de jeux offrent l’option de commentaires en anglais ou en espagnol. Bien qu’elle ne fasse pas nécessairement partie de la chaîne espagnole d’ESPN, elle s’adresse au même public.

ESPN Deportes diffusera des matchs. Habituellement, ce sont des matchs nationaux de la MLS ou du championnat USL. Pourtant, avec la multitude d’options à leur disposition, certains matchs de qualification pour la Coupe du monde du monde entier sont diffusés sur la chaîne.

Pour une couverture supplémentaire, ESPN Deportes propose de nombreuses émissions en studio tout au long de la journée. Le plus notable d’entre eux est Fútbol Picante, une émission basée au Mexique qui fournit des analyses, des commentaires et des interviews du monde du football. Généralement, l’analyse tourne autour de la Liga MX, qui fait également partie de la couverture de football d’ESPN dans son ensemble.

Matchs à venir sur ESPN Deportes :

mercredi 12 octobre 19 h 30 HAE Tampa Bay Rowdies contre El Paso Locomotive ( Championnat USL )



D’autres émissions incluent SportsCenter, qui a une sensation plus axée sur le football que son homologue anglais, ou Ahora o Nunca, une émission de fin de soirée qui mélange la culture pop et le sport.

Chaînes de football

Voici notre liste complète des différentes chaînes de football disponibles :