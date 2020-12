Le match de samedi en milieu d’après-midi de la Conférence du Sud-Est passera de CBS à ABC à partir de 2024 dans le cadre d’un nouveau contrat de 10 ans avec ESPN et la puissante ligue de football annoncé jeudi.

L’accord fait d’ESPN le détenteur exclusif des droits médias du football SEC et du basket-ball masculin, et mettra fin aux relations de la conférence avec CBS après trois décennies. CBS diffuse le match de la pièce maîtresse de la ligue le samedi après-midi et le championnat de football depuis 1996.

La SEC a maintenant, a eu et aura un match de réseau de diffusion à 15 h 30, heure de l’Est. Le changement passera de CBS à ABC, a déclaré le commissaire de la SEC Greg Sankey à AP. C’est donc un point de cohérence.

Le match de championnat SEC sera également diffusé sur ABC.

La SEC et ESPN sont déjà au milieu d’un accord de 20 ans qui comprend un partenariat sur le réseau SEC. Le nouvel accord s’alignera donc les deux se termineront en même temps.

La différence dans la nouvelle donne: le match en milieu d’après-midi est moins susceptible d’être le jeu de la semaine de la SEC. Pour la première fois, ESPN pourra également placer les jeux SEC dans son créneau horaire de grande écoute du samedi.

«Donc, samedi soir, les heures de grande écoute sur ABC sont la fenêtre la plus médiatisée, la plus grande scène en termes de football universitaire. Et nous aimons le fait que nous puissions désormais intégrer la plate-forme ABC dans le mix, à partir de 2024, a déclaré le président d’ESPN Jimmy Pitaro à AP.

Sports Business Journal a rapporté pour la première fois il y a un an que la SEC et ESPN s’orientaient vers un partenariat. L’accord aurait probablement été annoncé plus tôt sans la pandémie.

Le contrat de la SEC avec CBS valait environ 55 millions de dollars par an pour la conférence.

Sankey et Pitaro ont tous deux refusé de révéler les conditions financières, mais le Sports Business Journal a rapporté que le nouvel accord vaudra plus de 300 millions de dollars par an, un montant confirmé à l’AP par une personne familière avec l’accord sous couvert d’anonymat, car la valeur du contrat est privé.

Le nouvel accord donne également à ESPN le droit de placer un match de football sans conférence et deux matchs de basket sans conférence de chaque école par saison sur ESPN +, le service de streaming en ligne basé sur un abonnement. La société a déclaré qu’ESPN + comptait 11,5 millions d’abonnés.

C’est une reconnaissance de… la dynamique changeante autour de la disponibilité des médias et de la consommation des médias, a déclaré Sankey.

Sankey a déclaré que le fait de déplacer les droits médias de la SEC sous un même toit permettra à la conférence de fixer des heures de début pour plus de jeux beaucoup plus loin. La conférence espère que ce sera une aubaine pour les téléspectateurs et les téléspectateurs en ligne ainsi que pour les fans qui assistent aux jeux.

Je pense que nous pouvons organiser plus de la moitié de nos matchs (heures de coup d’envoi) pendant l’été, a déclaré Sankey. Ils vont encore faire partie des ajustements sur 12 jours et peut-être même plus restreints, mais ceux-ci seront limités.

Contrairement à la plupart des grands sports de spectateurs, la grande majorité des temps de match dans le football universitaire sont fixés dans les deux semaines suivant le coup d’envoi. Le manque de délai est une plainte fréquente des supporters à travers le pays et a contribué à une baisse de la fréquentation du football universitaire.

« C’est du bon sens, mais nous n’avons tout simplement pas fonctionné de cette façon dans le football universitaire, a déclaré le directeur sportif de Floride Scott Stricklin. «Il y aura encore beaucoup de flexibilité pour nos partenaires pour ajuster et placer les matchs les plus intéressants dans les fenêtres les plus en vue, mais c’est un bon équilibre ce que la ligue a élaboré avec Disney.

Cela permettra aux fans d’avoir beaucoup plus de clarté sur le moment où leur équipe préférée jouera beaucoup plus tôt à l’avance.

Sankey a déclaré que les écoles seraient autorisées à fixer des heures de coup d’envoi pour les matchs diffusés exclusivement sur ESPN +.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles la SEC pourrait racheter une partie des trois années restantes de son accord actuel avec CBS et accélérer le passage à ESPN. Interrogé sur cette possibilité, Sankey a déclaré que la SEC et ses membres étaient impatients de maintenir nos relations solides avec CBS.

ESPN a déjà des droits exclusifs sur la Conférence de la côte atlantique, qui a également un partenariat de réseau avec ESPN, et l’American Athletic Conference.

ESPN détient au moins des droits partiels sur presque toutes les conférences FBS, y compris les Big Ten, Big 12 et Pac-12.

Pitaro a déclaré que l’ajout de l’inventaire SEC au portefeuille d’ESPN ne dissuaderait pas le réseau de s’impliquer dans d’autres conférences lorsque des accords seront conclus dans un avenir pas si lointain.

Les accords actuels du Pac-12 avec Fox et ESPN expirent en 2024; la fin du Big 12 en 2025; et les derniers contrats des Big Ten avec ESPN, Fox et CBS durent jusqu’en 2023.

Les sports universitaires en général resteront une priorité pour ESPN à mesure que nous avançons, a déclaré Pitaro. Et à mesure que chaque accord individuel est renouvelé, nous le traitons au cas par cas. »

___

Suivez Ralph D. Russo sur https://twitter.com/ralphDrussoAP et écoutez sur https://westwoodonepodcasts.com/pods/ap-top-25-college-football-podcast/

___

Plus de football universitaire AP: https://apnews.com/Collegefootball et https://twitter.com/AP_Top25