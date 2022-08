ESPN + renouvelle les droits d’Eredivisie pour continuer à diffuser le football néerlandais

Les fans des clubs néerlandais d’Eredivisie peuvent pousser un soupir de soulagement. Selon des sources de World Soccer Talk, l’Eredivisie a renouvelé son accord de droits américains avec ESPN. Dans l’état actuel des choses, un certain nombre de matchs seront disponibles sur ESPN + ce week-end. Par la suite, les fans peuvent continuer à regarder les matchs d’Eredivisie toute la saison exclusivement sur ESPN +.

Jusqu’à présent, les fans de football aux États-Unis ne pouvaient pas légalement regarder l’Eredivisie de cette saison. Des sources ont déclaré à World Soccer Talk qu’IMG, le courtier vendant les droits d’Eredivisie, avait acheté le package à d’autres diffuseurs aux États-Unis. Nous comprenons que très peu d’intérêt a été manifesté, alors IMG est retourné à la table et a accepté l’offre d’ESPN.

Le retard d’IMG a fait que les fans de football ont raté les deux premières semaines de la saison 2022/23. Heureusement, la couverture se poursuit ce week-end avec la troisième semaine de match.

Inscrivez-vous à ESPN + avant l’augmentation des prix

Après que nous ayons révélé que les droits n’étaient pas renouvelés à la veille de la saison 2022/23, de nombreux fans ont annulé leur abonnement ESPN+. À la suite du renouvellement de l’accord, il est maintenant temps de vous inscrire à nouveau.

Pour les fans de football néerlandais, notez que le prix ESPN + passe de 6,99 $ à 9,99 $ le 23 août. Si vous aimez regarder Eredivisie, souscrivez dès aujourd’hui à un forfait annuel pour 69,99 $ par an, soit 5,83 $ par mois.

Si vous vous inscrivez avant le 23 août, vous pouvez bloquer le tarif annuel à 69,99 $ pendant une année entière, avant qu’il n’atteigne 99,99 $.

En plus du football Eredivisie, ESPN + comprend la Pro League belge, la Liga, la Bundesliga, la FA Cup, la Coupe de la Ligue anglaise et la DFB-Pokal. De plus, il propose Championship, League One, League Two, 2 Bundesliga, Liga MX et MLS. ESPN + a également récemment renouvelé son accord pour la Copa del Rey.

Bâtiment d’anticipation pour la semaine de jeu Eredivisie 3

Après deux semaines de match, les cinq meilleures équipes du classement d’Eredivisie ont toutes deux victoires. Il s’agit de l’Ajax, du PSV, de l’Excelsior, de Twente et de l’AZ Alkmaar. Le dimanche 20 août, les deux matchs diffusés sur ESPN + sont le Sparta Rotterdam contre l’Ajax et le RKC Waalwijk contre Feyenoord.

Selon un programme de couverture typique d’ESPN +, le service de streaming diffuse plus de 50 matchs de football professionnels chaque week-end.

Si vous êtes déjà abonné mensuel à ESPN+ et que vous souhaitez obtenir le tarif annuel, cliquez ici, puis sélectionnez le bouton “Obtenir ESPN+” (même si vous l’avez déjà). Vous pourrez vous connecter puis passer au forfait annuel.