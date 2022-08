ESPN renouvelle l’accord sur les droits de la Ligue anglaise de football

ESPN a franchi la ligne d’arrivée et renouvelé son accord avec la Ligue anglaise de football pour continuer à diffuser le Championnat, la Ligue 1, la Ligue 2 et la Coupe de la Ligue aux téléspectateurs aux États-Unis.

Comme indiqué pour la première fois en juillet par World Soccer Talk, nos sources ont révélé qu’ESPN était sur le point de signer l’accord depuis quelques semaines. Heureusement, les accords ont été signés juste après le début de la nouvelle saison.

Cela garantira que la couverture se poursuivra chaque semaine pour le championnat anglais, ainsi que pour la Coupe de la Ligue (qui commence aujourd’hui sur ESPN +). Certains matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 anglaises sont également diffusés de temps en temps sur ESPN +.

L’intérêt pour le championnat anglais grandit

Avec plusieurs Américains évoluant dans le Championship dont Zack Steffen (Middlesbrough), Ethan Horvath (Luton), Daryl Dike (West Brom), entre autres, l’intérêt pour la ligue grandit aux États-Unis.

En popularité, le championnat est la dixième ligue la plus fréquentée au monde. Il propose également le match de football le plus riche chaque année en raison du vainqueur des séries éliminatoires du championnat qui a rapporté environ 125 millions de dollars de revenus télévisés.

Avec vingt-quatre clubs en compétition pour tenter d’être promus en Premier League anglaise, la division est considérée comme l’une des ligues les plus compétitives au monde. Cette saison, certains des grands clubs de la ligue incluent Sunderland, Watford, West Bromwich Albion, Sheffield United, Burnley et Norwich.

ESPN renouvelle les droits de la Ligue anglaise de football : quelle est la prochaine étape ?

Bien que l’accord de droits entre ESPN et la Ligue anglaise de football ait pris fin à la fin de la saison 2021/22, ESPN a été autorisé à continuer à diffuser des matchs au début de la saison 2022/23 alors que les négociations se poursuivaient. Ce faisant,

ESPN2 a pu téléviser le match d’ouverture de la nouvelle saison fin juillet entre Huddersfield Town et Burnley. C’était le premier match de championnat à être télévisé sur les réseaux de télévision ESPN.

Maintenant que l’accord a été signé, ESPN peut se concentrer sur d’autres négociations sur les droits. Selon des sources de World Soccer Talk, cela inclut l’Eredivisie néerlandaise. Les fans de football néerlandais ont été déçus de manquer l’ouverture de la saison 2022/23. Espérons qu’un accord puisse être signé bientôt afin que la couverture puisse reprendre.

Plus de droits de football

Plus tôt cette semaine, ESPN a conclu une prolongation de plusieurs années avec la Fédération royale espagnole de football pour les droits exclusifs des médias américains sur la Copa del Rey et la Supercopa de España, les deux meilleures compétitions de coupe de football en Espagne.

L’accord apporte les 65 matchs de la Copa del Rey chaque saison exclusivement à ESPN +, en anglais et en espagnol. Tous les matchs seront disponibles en anglais, avec plus de 30 matchs par saison diffusés en espagnol également.

Les demi-finales et la finale de la Supercopa de España (Super Coupe d’Espagne) seront diffusées en direct en anglais et en espagnol sur les réseaux ESPN (ESPN / ESPN 2 / ESPN Deportes) et ESPN+.