ESPN rapporte que les Jets supprimeront Chris Streveler, diplômé de Marian Central, malgré une pré-saison étincelante – Shaw Local

L’ancien quart-arrière de Marian Central, Chris Streveler, n’aurait pas pu jouer beaucoup mieux en trois matchs préparatoires pour les Jets de New York.

Streveler, diplômé de Marian en 2013, est allé au camp en tant que l’un des quatre quarts et a complété 72,7% de ses passes et a mené l’équipe à trois victoires de retour. Les Jets ont remporté deux de ces matchs avec 16 et 22 secondes à jouer.

Mais Streveler ne sera pas sur la liste des 53 joueurs des Jets lorsque des coupes seront effectuées mardi. Adam Schefter d’ESPN a tweeté lundi qu’une source de l’équipe avait annoncé que Streveler serait libéré.

Le quart-arrière n ° 1 des Jets, Zach Wilson, se remet d’une blessure au genou et devrait revenir à un moment donné au début de la saison. Joe Flacco et Mike White étaient également dans le camp des Jets.

Streveler s’est forgé une réputation en aidant les Blue Bombers de Winnipeg au championnat de la Coupe Grey de la LCF en tant que quart-arrière acharné et a suscité l’intérêt des équipes de la NFL en tant que possible quart-arrière n ° 3 qui pourrait faire des choses similaires à Taysom Hill avec les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Streveler a également passé du temps avec Baltimore et Miami avant d’essayer de s’accrocher aux Jets.